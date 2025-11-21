Paramount, Comcast и Netflix интересуются покупкой Warner Bros. Discovery - Reuters

Warner Bros. Discovery получила предварительные предложения о выкупе от Paramount Skydance, Comcast и Netflix, что открывает возможность потенциальной продажи столетней голливудской студии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Источники агентства сообщают, что предложения создают условия для значительной консолидации медиарынка и будут определять будущее ценных активов, таких как HBO, фильмотека Warner Bros. и вселенная DC Comics.

Ожидается, что Paramount подаст заявку на покупку всей компании Warner Bros. Discovery, включая ее кабельные телеканалы. Предложение поддерживает контролирующий акционер студии, миллиардер и соучредитель Oracle Ларри Эллисон.

По данным Comscore, объединение усилило бы присутствие Paramount в кинотеатрах до 32% североамериканского рынка и укрепило ее потоковый сервис путем интеграции HBO Max с Paramount+.

Совет директоров Warner Bros. Discovery уже отклонила предложение в наличной форме на сумму около 24 долларов за акцию, оценивая компанию в 60 млрд долларов, и объявила, что будет изучать стратегические варианты для студии.

Comcast заинтересована в кино- и телестудиях Warner Bros. и HBO, что позволило укрепить кинотеатральный и стриминговый бизнес, а также тематические парки компании. По данным Comscore, доля объединенных студий на североамериканском рынке кино превысила 43%.

Netflix также стремится получить доступ к обширной фильмотеке Warner Bros. и популярных франшиз, таких как "Гарри Поттер" и "Властелин колец", чтобы укрепить свой стриминговый бизнес.

Раньше Warner Bros. Discovery сообщила о планах разделиться на две публичные компании, отделив студии и стриминговый бизнес от кабельных сетей.

Warner Bros. Discovery, Comcast и Paramount Skydance пока не комментируют ситуацию, с Netflix не удалось связаться. Первым об этом событии сообщила New York Times.

В контексте Украины потенциальное слияние Warner Bros. Discovery с одной из крупных медиагрупп (Paramount, Comcast или Netflix) может повлиять и на локальный рынок стриминга. По данным Detektor.media, Netflix прочно работает в Украине, а украинский OTT‑рынок активно растет — доля платформ с подписками (SVoD) национальной индустрией стриминга становится все значительнее.

Кроме того, Warner Bros. Discovery будет покупать украинский контент у локальных креативщиков.