Paramount, Comcast и Netflix интересуются покупкой Warner Bros. Discovery - Reuters
Warner Bros. Discovery получила предварительные предложения о выкупе от Paramount Skydance, Comcast и Netflix, что открывает возможность потенциальной продажи столетней голливудской студии.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Reuters.
Источники агентства сообщают, что предложения создают условия для значительной консолидации медиарынка и будут определять будущее ценных активов, таких как HBO, фильмотека Warner Bros. и вселенная DC Comics.
Ожидается, что Paramount подаст заявку на покупку всей компании Warner Bros. Discovery, включая ее кабельные телеканалы. Предложение поддерживает контролирующий акционер студии, миллиардер и соучредитель Oracle Ларри Эллисон.
По данным Comscore, объединение усилило бы присутствие Paramount в кинотеатрах до 32% североамериканского рынка и укрепило ее потоковый сервис путем интеграции HBO Max с Paramount+.
Совет директоров Warner Bros. Discovery уже отклонила предложение в наличной форме на сумму около 24 долларов за акцию, оценивая компанию в 60 млрд долларов, и объявила, что будет изучать стратегические варианты для студии.
Comcast заинтересована в кино- и телестудиях Warner Bros. и HBO, что позволило укрепить кинотеатральный и стриминговый бизнес, а также тематические парки компании. По данным Comscore, доля объединенных студий на североамериканском рынке кино превысила 43%.
Netflix также стремится получить доступ к обширной фильмотеке Warner Bros. и популярных франшиз, таких как "Гарри Поттер" и "Властелин колец", чтобы укрепить свой стриминговый бизнес.
Раньше Warner Bros. Discovery сообщила о планах разделиться на две публичные компании, отделив студии и стриминговый бизнес от кабельных сетей.
Warner Bros. Discovery, Comcast и Paramount Skydance пока не комментируют ситуацию, с Netflix не удалось связаться. Первым об этом событии сообщила New York Times.
В контексте Украины потенциальное слияние Warner Bros. Discovery с одной из крупных медиагрупп (Paramount, Comcast или Netflix) может повлиять и на локальный рынок стриминга. По данным Detektor.media, Netflix прочно работает в Украине, а украинский OTT‑рынок активно растет — доля платформ с подписками (SVoD) национальной индустрией стриминга становится все значительнее.
Кроме того, Warner Bros. Discovery будет покупать украинский контент у локальных креативщиков.