Netflix рефінансував частину мостового кредиту на $59 млрд для угоди з Warner Bros

netflix
Netflix залучив нове фінансування для купівлі активів Warner Bros. Discovery /Netflix

Netflix рефінансував частину свого мостового кредиту обсягом 59 млрд доларів, залученого для фінансування потенційного придбання кіно-, телевізійних і стримінгових активів Warner Bros. Discovery.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Стримінговий гігант забезпечив поновлювану кредитну лінію на 5 млрд доларів, а також дві позики з відстроченим вибором на загальну суму 10 млрд доларів. Таким чином, близько 34 млрд доларів мостового фінансування залишаються доступними для подальшої синдикації.

Отримані кошти планується спрямувати на фінансування грошової частини угоди, покриття супутніх витрат і зборів, а також, за потреби, на рефінансування боргу та загальні корпоративні цілі.

Netflix виграв конкурентний аукціон на придбання активів Warner Bros. Discovery, випередивши інших претендентів, зокрема Paramount Skydance, яка подавала незапрошену пропозицію з оцінкою $30 за акцію компанії. Хоча рада директорів Warner Bros. Discovery зазначала, що пропозиція Paramount передбачала вищу негайну вартість, вона підтримала угоду з Netflix, посилаючись на стратегічні переваги та фінансову визначеність.

Очікується, що угода, до якої входять активи HBO та HBO Max, буде завершена після відокремлення підрозділу Global Networks Warner Bros. Discovery у третьому кварталі 2026 року. Про плани поділу компанія оголосила в середині 2025 року, маючи на меті відокремити швидкозростаючі студійні та стримінгові активи від традиційних телевізійних мереж.

Netflix залучив мостовий кредит на 59 млрд доларів 4 грудня для забезпечення фінансової стабільності своєї заявки на придбання. Такі кредити зазвичай використовуються для короткострокового фінансування великих угод і згодом замінюються довгостроковими та дешевшими інструментами.

Нагадаємо, 5 грудня стало відомо, що компанія Netflix погодилася купити Warner Bros. за 72 мільярди доларів готівкою та акціями. Це придбання знаменує собою різкий стратегічний зсув для Netflix, який раніше ніколи не укладав угод такого масштабу, перетворившись із компанії з прокату DVD на найціннішу компанію Голлівуду.

Автор:
Тетяна Гойденко