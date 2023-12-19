Binance Card исчезает. Смогут ли клиенты Binance проводить транзакции без известной криптокарты

20 декабря известная криптоплатформа Binance прекращает поддержку выпущенной для Европейской экономической зоны (ЕЭС) криптокарты Binance Visa. Ранее Mastercard отказалась от сотрудничества с Binance по карточкам. Редакция Delo.ua рассказывает, почему у криптоплатформы возникли проблемы, как теперь действовать клиентам Binance и как отказ криптоплатформы от карты повлияет на ее клиентов.

Что именно изменится для клиентов Binance с 20 декабря

Как пояснили представители пресс-службы Binance в комментарии Delo.ua, у собственники дебетовой карты Binance Visa, выпущенной в рамках программы EEA, смогут использовать свои карты до 20 декабря 2023 года до 00:00 (UTC+0). После этого срока покупки с помощью карты станут невозможными. Нововведение коснется стран Европейской экономической зоны (ЕЭС). В нее входят все 27 государств-членов ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

"Также владельцы карты Binance, выпущенной Mastercard, больше не могут использовать существующие карты Binance. В то же время, учетные записи Binance остаются неизменными", - отметили в пресс-службе.

В компании напоминают, что Binance Card, как и большинство дебетовых карт, использовалась пользователями Binance для оплаты ежедневных расходов, но в этом случае карты позволяли использовать для расчетов криптовалютные активы.

"Счета Binance по всему миру не пострадали, учетные записи работают в обычном режиме. Там, где это доступно, пользователи также могут совершать покупки с помощью криптовалюты и отправлять криптовалюту с помощью Binance Pay. Это бесконтактная, безрамочная и безопасная технология оплаты криптовалютой, разработанная Binance", - говорят в пресс-службе.

Как закрытие карт Binance повлияет на украинцев

Отключение криптокарт Binance повлияет и на находящихся в зоне ЕЭС украинцев. Дело в том, что украинцы, ставшие беженцами за границей, могли заказать и использовать эти карты.

"Беженцы могли получить по 75 BUSD ежемесячно (225 BUSD в течение трех месяцев), согласно рекомендованному уровню пожертвований УВКБ ООН, Агентства ООН по делам беженцев", - отмечалось в одном из сообщений компании.

Эта программа для беженцев завершена в феврале-2023, поэтому с этого периода криптокарту граждане Украины за границей уже не могли заказать. Но действие самого Binance Refugee Crypto Card также будет закрыто с 20 декабря.

"Это касается всех карточек Binance, выпущенных в ЕЭЗ, включая Binance Refugee Crypto Card", - говорят в пресс-службе компании.

При этом представители криптобиржи не называют, сколько именно украинцев владеет, и, соответственно, не сможет больше пользоваться картами Binance Card.

"Хотя пользователи Binance со всего мира используют карту для осуществления ежедневных платежей с помощью криптоактивов, это изменение коснулось лишь около 1% наших пользователей во всех регионах, где доступна эта программа. Что касается Украины, мы не делимся местными данными", - отметили в пресс-службе криптоплатформы.

Как клиенты Binance могут производить платежи без карт

В компании уверяют, что средства клиентов не пострадают из-за завершения действия дебетовых карт Binance. Дело в том, что деньги пользователей не хранятся на карточках, они хранятся в аккаунтах криптоплатформы.

Учетные записи Binance остаются неизменными и будут продолжать работать в обычном режиме. Карта перестанет работать 20 декабря 2023 года в 00:00 UTC. Если пользователи имеют регулярные покупки и подписки, им придется зарегистрировать другую карту, чтобы заменить карту Binance. Если этого не сделать, транзакция может быть неудачной", – предупреждают в пресс-службе компании.

Теперь вместо криптокарт, население может использовать Binance Pay. Этот сервис можно найти, в частности, в приложении криптоплатформы.

Также в компании отметили, что с 7 ноября Binance начала сотрудничество с финтех проектом CardB, позволяющим выпускать и пополнять виртуальные криптовалютные карты.

Чтобы выпустить виртуальную криптовалютную карту пользователям нужно:

иметь аккаунт Binance,

установить мобильное приложение CardB,

следовать дальнейшим инструкциям.

" Пополнять карту можно только через Binance Pay любой криптовалютой, которую поддерживает Binance. При этом конвертация в фиатную валюту осуществляется автоматически. Карта CardB удобна также тем, что ее можно добавить в Google Pay и Apple Pay ", - обратили внимание в компании.

Почему Visa и Mastercard отказались от партнерства с Binance

Представители криптоплатформы Binance осторожно комментируют причины, по которым Visa и Mastercard решили больше не поддерживать дебетовые криптокарты.

"Наши партнеры приняли такое решение. Мы не будем комментировать от их имени. Мы расстроились, узнав, что Mastercard и Visa решили прекратить это партнерство, но уважаем это решение. Binance придерживается высоких стандартов и будет продолжать делать то, что нужно для нашего сообщества и наших партнеров в любое время", - отметили в компании.

В свою очередь, эксперты в комментариях Delo.ua объясняют, что Visa и Mastercard отказались от сотрудничества из-за серьезных регуляторных проблем криптоплатформы в США.

"В результате эти проблемы вылились в многомиллиардные штрафы. Так что для бывшего главы компании Чанпена Чжао все может закончиться не только персональным штрафом, но и заключением", - отмечает Иван Никитченко, директор Crane IP Law Firm.

По словам эксперта, на фоне проблем Binance в США банковский и карточный бизнес не хочет получить лишнюю "красную карту" и "точку контакта" с органами надзора. Поэтому Visa и Mastercard решили отказаться от поддержки криптокарт платформы.

"Такая реакция логична, поскольку банковский бизнес очень зарегулирован. В частности, для банков существует множество требований по идентификации клиентов и операций для предотвращения нелегальных финансовых операций и отмывания денег. Поэтому Visa и Mastercard просто не хотели вести совместные проекты с Binance, чтобы не получить дополнительные вопросы и потенциальные неприятности из-за подозрений в пособничестве в сомнительных финансовых операциях". Иван Никитченко директор Crane IP Law Firm.

Сможет ли Binance решить проблемы в США

Эксперт Иван Никитченко не исключает, что известная криптоплатформа сможет в будущем заключить мировое соглашение с госорганами США и в результате вернуть доверие международных бизнес-партнеров.

Если одна из крупнейших компаний мира криптоиндустрии сможет привести свою деятельность к требованиям регуляторных органов США и снимет все вопросы относительно своей деятельности в США, это будет очень сильным сигналом для госорганов во всем мире и очень положительным знаком для всей отрасли торговли криптоактивами. Считаю, что шансы для позитивного развития событий в Binance достаточно высоки", - говорит Никитченко.

Такой сценарий развития событий нельзя исключать. Напомним, ранее Delo.ua писало, что в конце осени исполнительный директор Binance Чанпен Чжао подал в отставку и признал себя виновным в отмывании денег. Новым гендиректором назначен Ричард Тенг, занимавший должность руководителя региональных рынков компании.

"Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность. Это лучшее для нашего сообщества, для Binance и для меня самого", - написал он в X (ранее Twitter).

Отставка Чжао проходит в рамках соглашения, направленного на урегулирование обвинений властей США в адрес Binance. Криптобиржа согласилась выплатить более $4 млрд штрафа для завершения соответствующего расследования Минюста США. Чжао также заплатит штраф в размере $50 млн.

Напомним, суть претензий к криптобирже: представители Минюста США заявили, что компания не принимала меры по противодействию отмыванию денег, что, по мнению чиновников, превратило биржу в расчетную площадку для всех видов незаконных финопераций.

"Binance обеспечил около $900 млн транзакций между пользователями США и Ирана, а также способствовал транзакциям на миллионы долларов между пользователями США и Сирии, в оккупированных Россией украинских регионах, в частности Крыму, Донецке и Луганске", – заявили представители Минюста США.

Кроме того, в период с августа 2017 по апрель 2022 года состоялись прямые переводы около $106 млн в биткоинах на кошельке Binance.com от Hydra, которая является популярным российским рынком даркнета. Поэтому, по мнению регуляторных органов США, криптобиржа часто использовалась преступниками и способствовала продаже незаконных товаров и услуг.