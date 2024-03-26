Криптобіржа Binance заявила про пошук нового покупця російського бізнесу замість CommEX

Найбільша криптобіржа світу Binance оголосила, що веде переговори з кількома майданчиками про продаж свого російського бізнесу і шукає нового покупця замість CommEX, яка заявила про намір припинити свою роботу.

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Про це йдеться у заяві Binance, передає "Економічна правда".

"Ми знаємо, що CommEX прийняла рішення закрити свій бізнес. Вони не змогли виконати свої зобов’язання перед Binance в рамках угоди, яку ми з ними уклали у вересні 2023 року. Це рішення жодним чином не впливає на наші зобов’язання щодо існуючих російських користувачів, чиї цифрові активи залишаються в безпеці, однак користувачі більше не можуть переходити на CommEX", - йдеться у заяві.

Також у Binance додали, що рішення біржі піти з російського ринку залишається незмінним.

"Ми в даний час ведемо переговори з кількома іншими сервісними провайдерами щодо продажу нашого бізнесу в Росії. Ми плануємо остаточно припинити всі біржові служби та бізнес-операції Binance в Росії, докладаючи всіх можливих зусиль, щоб забезпечити безперебійну роботу користувача під час цього переходу", - заявили в Binance.

У повідомленні йдеться, що криптобіржа дотримується глобальних санкційних правил і обмежень щодо осіб, організацій і країн, які підпадають під санкції, накладені міжнародним співтовариством, таким чином позбавляючи такі сторони доступу до платформи Binance.

Передача російських активів CommEX

Найбільша криптовалютна біржа Binance оголосила у вересні 2023 року, що піде з Росії, а свої російські активи передасть CommEX. Після цього виникли припущення, що Binance пов'язаний із CommEX, але у компанії це заперечували.

На тлі обмеження виведення коштів із Росії через традиційні платіжні системи та банки громадяни РФ почали активно використовувати Binance та інші криптовалютні торгові майданчики. На тлі тиску країн Заходу Binance та інші біржі обмежили роботу з користувачами Росії.

Нагадаємо, 25 березня криптобіржа CommEX заявила про намір припинити свою роботу. З цього дня платформа починає поступово завершувати операції, заборонить реєстрацію нових користувачів і переказ активів з Binance.

Остаточно завершити роботу CommEX планує з 10 травня. Майданчик заявив, що рішення про закриття він ухвалив "після ретельного аналізу поточної ситуації та перегляду стратегічних планів".

Як Binance пояснювала роботу в РФ?

У грудні 2022 року топменеджер Binance Чагрі Пойраз в інтервʼю Forbes заявив, що компанія не вийшла з російського ринку, бо щодо нього немає "глобальних санкцій, як, наприклад, проти Ірану, КНДР, Сирії та Куби".

При цьому він говорив, що Binance працює в РФ з обмеженнями.

"Ми дуже ретельно стежимо за операціями, повʼязаними з російськими олігархами, політиками та їхнім оточенням, і заблокували криптовалютні акаунти родичів кремлівських чиновників… Вони не зможуть використовувати свої облікові записи для продажу, придбання чи переказу криптоактивів", – зазначав Пойраз.

Навесні 2023 року видання Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Мінʼюст США з’ясовує, чи не порушила Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням РФ в Україну.

А в серпні компанія заборонила громадянам Росії продавати та купувати через свій P2P-сервіс будь-яку валюту, окрім рубля. Рішення повʼязали з дією 10-го пакету санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Російський Forbes писав, що росіяни почали активно використовувати такі сервіси у 2022 році як інструмент для переказу грошей за кордон. Це було повʼязано з тим, що громадянам країни-агресорки ускладнили звичайні SWIFT-перекази після початку повномасштабної війни в Україні. А за допомогою P2P-сервісів можна переказати гроші з одного криптогаманця на інший або купити криптовалюту.

Довідка

Криптовалютна біржа Binance – провідна у світі система торгівлі цифровими активами. Вона була заснована у 2017 році уродженцем КНР Чанпеном Чжао.

Фото: ua.depositphotos.com