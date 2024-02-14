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Фінанси
Дата публікації

Чи варто інвесторам вкладати гроші в проблемні криптовалюти - оцінки експертів

В проблемні криптовалюти треба акуратно вкладати гроші. Джерело: depositphotos.
В проблемні криптовалюти треба акуратно вкладати гроші. Джерело: depositphotos.

Якщо криптоінвестори планують торгувати ризиковими токенами, вони мають бути гарно проінформовані про можливі втрати від таких інвестицій, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Для цього люди мають розуміти, що майже 50% із усіх криптовалют, які були запущені з 2014 року по 2023 рік, вже не існують. Більше про те, чому криптовалюти можуть підпадати під жорсткий моніторинг на криптоплатформах, Delo.ua розповідає у статті "Червоний прапорець. Чому криптоплатформа Binance посилено моніторить десять криптовалют".

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Проєкти проблемних токенів закрилися через різні причини. Зокрема: 

  • сильно анонімні і небезпечні для влади,   
  • реальний скам,   
  • "не полетіли", тому що базова ідея виявилася провальною або запущена не в найкращий час.

Звідси головний висновок, що будь-яка торгівля криптовалютами є високоризикованою, каже Шевчишин. Тому експерти рекомендують інвесторам дослухатися до стандартних рекомендацій роботи з проблемними криптоактивами:

  • Не вкладайте усі кошти в криптовалюту. 
  • Вкладайте тільки те, що готові повністю втратити. 
  • Торгуйте на коротких часових проміжках, щоб знизити вплив несподіваних коливань та подій. 
  • Слідкуйте за оголошеннями на сайті біржі та поштою, щоб бути в курсі змін.

Своєю чергою, аналітик ЦБТ Максим Орищак рекомендує інвесторам якнайшвидше позбутися "заражених" криптовалют. Особливо якщо ці проєкти розглядаються з метою інвестування. 

"Не варто покупати їх у разі сильного падіння. Принаймні до тих пір, поки вони не вийдуть із карантинного списку. Якщо ж з якихось причин "заражені" криптовалюти необхідні, наприклад, для виконання їх прямих функцій на кшталт анонімного переказу коштів, краще купувати їх під розрахунок. Це допоможе мінімізувати курсові ризики", - каже Орищак. 

Які монети криптоплатформат Binance вважає проблемними

На початку січня компанія Binance включила в мониторинг десять криптовалют, серед яких: Monero (XMR), ZCash (ZEC), Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF), VAIOT (VAI), Horizen (ZEN). Тепер інвестори, які торгують токенами з моніторингового списку криптоплатформи, мають проходити спеціальне опитування кожні 90 днів.  

Криптоплатформа додала тег "Моніторинг" для цих токенків невипадково. Ці проєкти демонструють помітно вищу волатильність, а через це несуть значно вищі ризики інвесторам порівняно з іншими "монетами", пояснили Delo.ua в пресслужбі компанії Binance. А позначка "Seed" застосовується до аналогічних, але інноваційних проєктів.

"Ці токени ретельно контролюються, проходячи регулярні перевірки. Список оновлюється першого тижня кожного кварталу – тобто, у січні, квітні, липні, жовтні", - звернули увагу представники криптоплатформи Binance.  

В компанії кажуть, що Binance й надалі буде проводити періодичні перевірки проєктів. Після такого аналізу фахівці вирішують, чи слід додати тег "Моніторинг" або "Seed" до токенів або видалити відповідний тег з токенів.

Більше про те, які криптовалюти можуть стати проблемними та підпадати під моніторинг, читайте у статті Delo.ua "Червоний прапорець. Чому криптоплатформа Binance посилено моніторить десять криптовалют". 

Автор:
Христина Коновалова