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Чи варто інвесторам вкладати гроші в проблемні криптовалюти - оцінки експертів
Якщо криптоінвестори планують торгувати ризиковими токенами, вони мають бути гарно проінформовані про можливі втрати від таких інвестицій, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Для цього люди мають розуміти, що майже 50% із усіх криптовалют, які були запущені з 2014 року по 2023 рік, вже не існують. Більше про те, чому криптовалюти можуть підпадати під жорсткий моніторинг на криптоплатформах, Delo.ua розповідає у статті "Червоний прапорець. Чому криптоплатформа Binance посилено моніторить десять криптовалют".
Проєкти проблемних токенів закрилися через різні причини. Зокрема:
- сильно анонімні і небезпечні для влади,
- реальний скам,
- "не полетіли", тому що базова ідея виявилася провальною або запущена не в найкращий час.
Звідси головний висновок, що будь-яка торгівля криптовалютами є високоризикованою, каже Шевчишин. Тому експерти рекомендують інвесторам дослухатися до стандартних рекомендацій роботи з проблемними криптоактивами:
- Не вкладайте усі кошти в криптовалюту.
- Вкладайте тільки те, що готові повністю втратити.
- Торгуйте на коротких часових проміжках, щоб знизити вплив несподіваних коливань та подій.
- Слідкуйте за оголошеннями на сайті біржі та поштою, щоб бути в курсі змін.
Своєю чергою, аналітик ЦБТ Максим Орищак рекомендує інвесторам якнайшвидше позбутися "заражених" криптовалют. Особливо якщо ці проєкти розглядаються з метою інвестування.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Не варто покупати їх у разі сильного падіння. Принаймні до тих пір, поки вони не вийдуть із карантинного списку. Якщо ж з якихось причин "заражені" криптовалюти необхідні, наприклад, для виконання їх прямих функцій на кшталт анонімного переказу коштів, краще купувати їх під розрахунок. Це допоможе мінімізувати курсові ризики", - каже Орищак.
Які монети криптоплатформат Binance вважає проблемними
На початку січня компанія Binance включила в мониторинг десять криптовалют, серед яких: Monero (XMR), ZCash (ZEC), Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF), VAIOT (VAI), Horizen (ZEN). Тепер інвестори, які торгують токенами з моніторингового списку криптоплатформи, мають проходити спеціальне опитування кожні 90 днів.
Криптоплатформа додала тег "Моніторинг" для цих токенків невипадково. Ці проєкти демонструють помітно вищу волатильність, а через це несуть значно вищі ризики інвесторам порівняно з іншими "монетами", пояснили Delo.ua в пресслужбі компанії Binance. А позначка "Seed" застосовується до аналогічних, але інноваційних проєктів.
"Ці токени ретельно контролюються, проходячи регулярні перевірки. Список оновлюється першого тижня кожного кварталу – тобто, у січні, квітні, липні, жовтні", - звернули увагу представники криптоплатформи Binance.
В компанії кажуть, що Binance й надалі буде проводити періодичні перевірки проєктів. Після такого аналізу фахівці вирішують, чи слід додати тег "Моніторинг" або "Seed" до токенів або видалити відповідний тег з токенів.
Більше про те, які криптовалюти можуть стати проблемними та підпадати під моніторинг, читайте у статті Delo.ua "Червоний прапорець. Чому криптоплатформа Binance посилено моніторить десять криптовалют".