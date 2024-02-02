Червоний прапорець. Чому криптоплатформа Binance посилено моніторить десять криптовалют

На початку січня компанія Binance включила в мониторинг десять криптовалют, серед яких відома "монета" Monero (XMR). Тепер інвестори, які торгують токенами з моніторингового списку криптоплатформи, мають проходити спеціальне опитування кожні 90 днів. Редакція Delo.ua вирішила з’ясувати, чому Binance приділяє особливу увагу певним криптоактивам та чи загрожує цим ризиковим токенам делістинг.

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Які проєкти Binance включив в постійний моніторинг

Криптоплатформа додала тег "Моніторинг" для десяти токенів. У перелік потрапили:

Monero (XMR),

(XMR), ZCash (ZEC),

(ZEC), Aragon (ANT),

(ANT), Firo (FIRO),

(FIRO), Keep3rV1 (KP3R),

(KP3R), Mdex (MDX),

(MDX), MobileCoin (MOB),

(MOB), Reef (REEF),

(REEF), VAIOT (VAI),

(VAI), Horizen (ZEN).

Тег "Моніторинг" додали до цих токенів невипадково. Ці проєкти демонструють помітно вищу волатильність, а через це несуть значно вищі ризики інвесторам порівняно з іншими "монетами", пояснили Delo.ua в пресслужбі компанії Binance. А позначка "Seed" застосовується до аналогічних, але інноваційних проєктів.

Для розуміння. Під "моніторинг" підпадають токени, які створені давно та відомі інвесторам, але через якійсь фактори, наприклад, зміну протоколу або оновлення законодавчої бази вважаються ризикованими. Наприклад, в такому стані опинився проєкт FTT - "монета" відомої біржі FTX, яка стала причиною низки кризових подій на ринку криптовалют. А під тег "Seed" можуть попасти “монети”, які запустилися нещодавно, різко стали популярними та суттєво зросли в ціні. Тобто, в цьому переліку знаходяться, наприклад, відомий мемкоїн PEPE.

"Ці токени ретельно контролюються, проходячи регулярні перевірки. Список оновлюється першого тижня кожного кварталу – тобто, у січні, квітні, липні, жовтні", - звернули увагу представники криптоплатформи Binance.

В компанії кажуть, що Binance й надалі буде проводити періодичні перевірки проєктів. Після такого аналізу фахівці вирішують, чи слід додати тег "Моніторинг" або "Seed" до токенів або видалити відповідний тег з токенів.

Під час перевірки проблемних "монет" аналітична група Binance враховує такі критерії:

прихильність команди до проєкту;

рівень та якість розвитку;

торговий об'єм та ліквідність;

стійкість і безпека мережі від атак;

стабільність мережі/смарт-контрактів;

рівень спілкування зі спільнотою;

реагування на періодичні запити криптоплатформи про належний рівень праці;

докази неетичної/шахрайської поведінки чи недбалості;

внесок у здорову та стійку криптоекосистему.

Яку перевірку пройдуть інвестори у проблемні токени

Важливий момент: усі клієнти криптоплатформи Binance, що планують купувати та продавати цифрові активи зі списку моніторингу, тепер мають проходити обов’язкові опитування кожні 90 днів.

"Тести створені так, щоб переконатися, що користувачі усвідомлюють ризики, перш ніж торгувати токенами з тегом "Моніторинг" або тегом "Seed"", - зазначають в пресслужбі криптоплатформи.

Користувачі можуть знайти теги "Моніторинг" і "Seed" на відповідних торгових сторінках - Binance Spot і Binance Margin, а також на сторінці огляду ринків.

"Банер із попередженням про ризик також відображатиметься для всіх токенів з тегами "Моніторинг" і "Seed"", - додали в компанії.

Чому Binance посилив моніторинг десяти токенів

Посилення моніторингу проблемних криптовалют пов’язано з минулорічною історією протистояння криптоплатформи Бінанс із Комісією з цінних паперів та бірж (SEC), кажуть опитані Delo.ua експерти. Також ця історія відповідає посиленню регулювання цифрових активів, зокрема, в рамках європейської законодавчої бази MiCA.

"Тож тепер Binance зобов’язаний помічати проблемні криптоактиви тегом "Моніторинг", щоб попередити інвесторів про можливі ризики для біржової торгівлі", - звертає увагу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак нагадує читачам, як розвивалось історія криптовалютних війн між Binance та регулюючими органами США.

Етап №1. Весь 2023 рік американські відомства займалися підпорядкуванням криптовалютного ринку. Для цього Мін'юст США, Комісія з цінних паперів та бірж (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) "атакували" ключові елементи криптовалютної інфраструктури.

Тоді судове переслідування почалося чи посилилося проти всіх основних криптобірж - Binance, Coinbase, Kraken. Також через справи проти Ripple та Tron SEC дала зрозуміти, що буде безжальною проти будь-яких спроб криптовалютної децентралізації фінансової системи США.

Якщо читач хоче більше дізнатися про проблеми таких криптовалют як Ripple та Tron, варто прочитати матеріали Delo.ua:

Етап №2. У червні 2023 року глава SEC Гері Генслер дав чітке розуміння цілей США щодо регулювання будь-яких валют . Під час виступу на каналі CNBC він заявив: " Нам не потрібно більше цифрової валюти . Ми вже маємо цифрову валюту. Вона називається долар США. Вона називається євро чи ієна. Тепер вони усі цифрові". Після чого Генслер порадив усім учасникам криптоіндустрії швидко привести бізнес у відповідність до державної політики. А якщо ні, то чиновник обіцяв розвалити їх як карткові будиночки.

Етап №3. Минуло 6 місяців, і в листопаді 2023 року Binance пішла на всі вимоги США. Чанпен Чжао звільнився, призначено астрономічний штраф у $4,3 млрд . Укладена угода передбачає введення в штат криптобіржі "незалежних" спостерігачів та доступ США до всієї операційної діяльності компанії.

"Відтепер усі дії Binance, у тому числі з лістингу, делістингу, маркування криптовалют, обов'язково узгоджуються або навіть ініціюються регулюючими органами США. Нещодавнє включення ряду "монет" до списку високоризикованих, відмінно відповідає цій лінії", - впевнений Орищак.

Чому під моніторинг Binance потрапили конкретні проєкти

Експерти Delo.ua проаналізували "монети", що тепер знаходяться під пильною увагою аналітиків криптоплатформи та мають власне бачення щодо майбутнього цих віртуальних активів.

Monero та Zcash мають проблеми через ознаки анонімності

Максим Орищак з ЦБТ вважає, що головними в проблемному переліку стали такі проекти, як Monero (XMR) та Zcash (ZEC). Це дві великі платіжні системи. Зокрема:

XMR займає 27 місце з капіталізацією $2,8 млрд.

ZEC займає 133 місце з капіталізацією $367,1 млн.

"На відміну від інших криптовалют, ці два проєкта реально дозволяють анонімізувати розрахунки. Тому США не можуть залишити їх у вільному доступі. Виходячі з цього, їх потрапляння у список високоризикових – це тільки початок. Далі буде проведено делістинг, як це вже зробив інший азіатський майданчик з китайським корінням OKX", - вважає Орищак.

А от Андрій Шевчишин вважає, що доля токенів Monero та Zcash ще остаточно невідома, оскільки все вирішує баланс інтересів та реальні наміри криптопроектів. Тож ці токени можуть залишитися торгуватися на Бінанс. Але власникам проєктів, ймовірно, доведеться додатково попрацювати над підведенням проекту до регулятивної зони. Не виключно, що для цього команди проєктів мають внести певні зміни до White paper, зробити торговельну активність максимально прозорою тощо.

"Не забуваємо, що розкрутити криптовалюту - це дорогий процес, особливо якщо говорити про такі "монети" як XMR та ZCash. Виведення їх із біржової торгівлі - це удар не тільки по токенам, але й по проектам, в яких дані активи задіяні. Тому краще вже мати статус «моніториг", ніж бути за бортом торгівлі». Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

До речі, раніше Delo.ua вже писало про те, що влітку 2023 року криптоплатформа Binance планувала виключити з торгів 12 цифрових активів. Серед них тоді опинилися як раз Monero, ZCash, Horizen, Firo, MobileCoin. Але в результаті частину токенів компанія залишила в торговельних парах. Тож не виключено, що й надалі "монети" з ознаками анонімності дійсно можуть бути вилучені з торгівлі на біржі.

Чому інші проєкти в списку проблемних - незрозуміло

На рахунок решти криптовалют, що також отримали тег "Моніторинг" від Бінанс, в експертів виникають питання. Справа в тому, що майже всі проєкти не можна назвати топовими, оскільки в рейтингу вони займають місця в п’ятій сотні і далі.

Зокрема, Максим Орищак проаналізував деякі з цих проєктів станом на кінець січня. Їх показники були наступні:

Vai (VAI) знаходився на 1121 місці за капіталізацією та на 2777 місці за добовим обсягом торгів.

Horizen (ZEN) займав 1329 місце за капіталізацією та 2646 місце за добовим обсягом торгів.

"Це найменші проєкти в проблемному списку. Вони слабко підходять для обходу обмежень, це максимум дрібні незаконні операції", - говорить Орищак.

Firo (FIRO) займав 732 місце за капіталізацією та 592 місце за добовим обсягом торгів.

Mdex (MDX) знаходився на 487 місці за ринковою капіталізацією та на 136 місці за добовим обсягом торгів.

"Ці проєкти справді виглядають підозріло. В мене виникають питання по таких токенам, як Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R). А найбільш підозріло виглядає Mdex (MDX). По статистиці можна зробити висновок, що "монету" надто активно використовують", - каже Орищак.

Загалом Максим Орищак вважає, що реальними кандидатами на делістинг можуть вважатися такі токени, як анонімні Monero (XMR), Zcash (ZEC), підозрілі Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX).

"Інші могли просто включити в моніторинг за компанію. Мова йде про такі токени, як Vai (VAI) та Horizen (ZEN). В цих проєктів шанси на делістинг мінімальні", - говорить експерт.

Як інвесторам себе поводити із проблемними криптовалютами

Експерти вважають, що люди, які хочуть вкладати кошти або торгувати ризиковими токенами, мають бути гарно проінформовані про можливі втрати від таких інвестицій. Тож обов’язкове опитування від Бінанс – актуальна ініціатива. Але чи достатньо таких мір для підвищення фінансової грамотності криптоінвесторів – залишається під питанням.

"Подивимося, які це будуть опитування. Навряд чи реальних зацікавлених у цих "монетах" інвесторів чи трейдерів турбуватимуть опитування. Але когось безперечно охолодить інтерес до них. З іншого боку, якщо будь-яка з таких «монет" покаже, наприклад, 100% зростання і зберігатиме динаміку, спекулянтів не зупинить ні мітки "моніторинг", ні опитування», - каже Шевчишин.

"Сумнівно, що опитування кожні 90 днів або частіше може реально допомогти інвесторам менше втрачати гроші. Компетентний криптоінвестор і так розуміє високі ризики цього ринку, тож в додаткові авантюри не полізе. А недосвідчений учасник торгів втратить гроші і в надійних монетах при волатильності. Тож, швидше за все, опитування - це просто спосіб м'якого відсікання інвесторів від небажаних для регулюючих органів США "монет" та попутного збору інформації про підозрілу поведінку клієнтів біржі Binance". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Тож експерти Delo.ua підготували поради для інвесторів, які допоможуть правильно поводитися при інвестуванні у криптовалюти. Зокрема, Андрій Шевчишин звертає увагу на те, що майже 50% із усіх криптовалют, які були запущені з 2014 року по 2023 рік, вже не існують. Серед таких проєктів були "монети":

сильно анонімні і небезпечні для влади,

реальний скам ,

, "не полетіли", тому що базова ідея виявилася провальною або запущена не в найкращий час.

Звідси головний висновок, що будь-яка торгівля криптовалютами є високоризикованою, каже Шевчишин, тож інвестори мають дослухатися до стандартних рекомендацій:

Не вкладайте усі кошти в криптовалюту.

Вкладайте тільки те, що готові повністю втратити.

Торгуйте на коротких часових проміжках, щоб знизити вплив несподіваних коливань та подій.

Слідкуйте за оголошеннями на сайті біржі та поштою, щоб бути в курсі змін.

Своєю чергою, Максим Орищак рекомендує інвесторам якнайшвидше позбутися "заражених" криптовалют. Особливо якщо ці проєкти розглядаються з метою інвестування.