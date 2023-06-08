Спроба №2. Що чекає на криптоіндустрію після перезапуску відомої біржі FTX

Восени 2022 року на крипторинку виник серйозний скандал: криптобіржа FTX оголосила себе банкрутом. Доки правоохоронці розслідують причини краху, а інвестори намагаються отримати свої гроші, новий СЕО компанії Джон Рей, що спеціалізується на поверненні коштів збанкрутілих корпорацій, планує відновити роботу цього проєкту. Delo.ua вирішило розібратися, як FTX готується до рестарту, які проблеми має вирішити команда та як відреагує криптоіндустрія на цю новину.

Чому FTX стала банкрутом

Криптобіржа FTX була зареєстрована у травні 2019 році в Антигуа та Барбуда . Штаб-квартира компанії знаходилася на Багамах. Авторами проєкту вважаються Сем Бенкман-Фрід та Гєри Ван . Біржа швидко стала відомою: у 2021 році компанія отримала більше одного мільйона користувачів, а середній об’єм торгів складав більше $10 млрд щоденно. Все це дозволило FTX увійти до трійки найбільших криптобірж за обсягом.

Як вже писала редакція Delo.ua, криза наздогнала проєкт у листопаді-2022. Восени стало відомо, що левова частка активів компанії Alameda Research (біля $14,9 млрд) була зосереджена у FTT – власних токенах криптобіржі FTX. А очільником Alameda Research та одним із засновників FTX був Сем Бенкман-Фрід . Після цієї новини клієнти швидко вивели біля $6 млрд. Але компанія не змогла задовольнити всю хвилю заявок, тому курс FTT обвалився.

Далі компанія подала документи про банкрутство у США, що дає можливість FTX працювати у країні , доки йде робота щодо погашення зобов’язань перед кредиторами. Процес йде складно: зокрема, у березні нова команда біржі виявила дефіцит коштів для виплат клієнтам у розмірі $9,5 млрд.

Водночас з цим, компанія намагається знайти кошти, щоб стабілізувати фінансове становище. Наприклад, після переговорів із кредиторами криптобіржі музей мистецтв "Метрополітен" вирішив повернути $550 тис., які платформа раніше передала як пожертвування.

А що ж зараз відбувається із засновниками FTX? Один з авторів проєкту - Гєрі Ван - визнав свою вину у шахрайстві і зараз він співпрацює зі слідством .

А ось другий - Сем Бенкман-Фрід - був заарештований у грудні 2022 року на Багамах та екстрадований до США. В Штатах він заплатив заставу у вигляді $250 млн та потрапив під домашній арешт . Бенкман-Фрід проживає у будинку батьків у місті Пало-Альто, Каліфорнія.

Йому пред'явлено 12 кримінальних звинувачень , зокрема, у банківському шахрайстві та незаконних політичних внесках. Бенкман-Фрід не визнає себе винним. Але якщо суд доведе його провину, екс-засновник FTX отримає біля 100 років тюрми.

Як FTX може отримати новий шанс

Тим часом новий СЕО FTX Джон Рей не виключає, що проєкт вдасться перезапустити . Так, на початку 2023 року топ-менеджер заявив, що цим питанням займається спеціально створена робоча група. Сам Рей активно проводить консультації, вивчає умови стосовно реструктуризації, аналізує можливості для перезавантаження платформи.

Не виключають такого розвитку подій й юристи компанії Sullivan & Cromwell. За їх словами, що в липні буде представлено графік реорганізації із можливим перезапуском проєкту. Ймовірно, криптобіржа запрацює вже у другому кварталі 2024 року.

Як повідомив Енді Дітдеріх із Sullivan & Cromwell, компанія вже зібрала активи FTX, вартістю $7,3 млрд. Але поки невідомо, які саме гроші зможе використати криптобіржа для рестарту. Варіантів може бути декілька:

Власні кошти компанії . Тоді клієнти поки що не отримують свої інвестиції.

. Тоді клієнти поки що не отримують свої інвестиції. Зовнішнє фінансування від компаній, банків, фондів, інвесторів.



від компаній, банків, фондів, інвесторів. Продаж активів криптобіржі.



"Я вважаю, що існує стільки ж думок щодо цього, скільки професіоналів, які беруть участь у цій справі", - зазначив юрист компанії Sullivan & Cromwell Енді Дітдеріх.

Що думають партнери FTX

Водночас з цим, учасники крипторинку, які раніше мали справу із проєктом FTX, по-різному реагують на новину щодо можливого перезапуску криптобіржі.

Так, засновник компанії Skybridge Capital Ентоні Скарамуччі не розуміє, як можна перезапустити FTX. Він зазначає, що будь-яке перезавантаження біржі потребуватиме участі кредиторів і судді у справах про банкрутство.

Для розуміння: Skybridge Capital тісно пов’язана з FTX. Криптобіржа придбала значну частку в Skybridge Capital, тоді як Skybridge також інвестував у FTX.

"Зараз на цих біржах заробляється небагато грошей, тому багато з цих бірж знаходяться в мінусі. Вони витрачають капітал, зібраний на приватних розміщеннях, чекаючи, коли почнеться новий бичачий ринок", - каже Скарамуччі.

На думку фінансиста, більш правдоподібним сценарієм для FTX стане можливість запуску проєкту під новим брендом . Але для цього необхідно продати своє програмне забезпечення та ліцензію.

Ще один партнер FTX – венчурна фірма Tribe Capital – зацікавилась перспективами рестарту криптобіржі. За неофіційними даними, співзасновник Tribe Арджун Сеті розглядає можливість проведення кампанії зі збору коштів на суму $250 млн для вливань у оновлений проєкт . При цьому компанія має виділити біля $100 млн від себе та своїх партнерів.

Для розуміння: Tribe Capital була венчурним інвестором FTX і американської компанії FTX US. Також компанія вкладає кошти в стартапи, включаючи криптоплатформу Kraken.

Що відбувається із токеном FTT

Варто зазначити, що "монета" криптобіржі FTT чутливо реагує на новини щодо можливого перезапуску проєкту. Тобто, коли з’являється відповідна інформація в інтернеті, токен постійно зростає. Так, у травні «монета» подорожчала десь на 10%, але швидко повернулася на звичні позиції.

Загалом, згідно з даними сайту Сoinmarketcap, за останній рік, валюта впала на 96,5% . Так, якщо 10 червня 2022 року курс складав $28,5, то вже 7 червня 2023 року його вартість досягла відмітки у $0,92.

За рік курс FTT обвалився на 96,5%.

Що думають експерти

Аналітики, яких опитало Delo.ua, вважають, що перезапуск криптобіржі FTX, цілком реальний . Але щоб здійснити цей план, потрібно врахувати багато деталей.

Як краще відновити FTX

Директор Crane IP Law Firm Іван Никитченко каже, що в рамках рестарту команда криптобіржі має виконати багато підготовчих робіт.

"Вже озвучувалися терміни перезапуску - перше півріччя 2024 року. До цього терміну треба врегулювати питання з пошуку необхідної ліквідності, розрахуватися за існуючими вимогами, завершити розслідування щодо причин банкрутства". Іван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Фінансовий аналітик Андрей Шевчишин вважає, що варто провести ребрендинг проєкту. Для цього необхідно створити публічну та чітку фінансову модель , тоді вдасться відновити репутацію біржі.

"Необхідно змінити підхід до управління ризиками, а також сформувати резервний фонд для забезпечення діяльності. Обов'язкова звітність має проходити аудит, а біржа має стати "чистою" законодавства та клієнтів", - перечислює Шевчишин.

Навіщо давати нове життя криптобіржі

Експерти по-різному оцінюють причини, які мотивували нове керівництво готувати реанімування FTX.

Юрист Іван Никитченко не виключає, що топ-менеджмент проєкту планує не тільки погасити старі борги, а й заробити у підсумку більше .

"Найбільш простим сценарієм було б повісити всі причини на колишнього власника, та «умити руки" щодо відповідальності за борги та почати якійсь проєкт з чистого листа". Іван Никитченко директор Crane IP Law Firm

На його думку, топ-менеджмент розуміє, що перезапуск FTX - кращий варіант, ніж створення з нуля подібного проєкту. А все тому, що компанія вже має бренд, існуючу технологію та бізнес-процеси, клієнтська базу, наявність ліцензій у деяких країнах (наприклад, у Японії).

Водночас з цим, Андрій Шевчишин каже, що реанімувати бізнес для розрахунку за боргами – це поганий план, але можна створити громадський прибутковий бізнес і це стане найбільш прийнятною стратегією.

"Є ще варіант: це спекуляція на токенах біржі. Адже заяви про відновлення проєкту позитивно вплинули на вартість FTT. Отже, при розігріві ринку менеджмент зможе їх продати. Хоча ліквідності у цих токенах мало, щоб розпродати всі токени". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Як краще вирішити проблеми із законом

Рестарт криптобіржі потребує врегулювання цих процесів із контролюючими органами, каже Никитченко. Зокрема, мова йде про американські регулятори. Тож якщо FTX пройде повний аудит у США, ця криптобіржа може стати першою в історії, до кого у чиновників взагалі не буде питань на момент перезапуску .

"Світ криптовалют невпинно рухається до спеціального регулювання, а в США регулювання було завжди. Просто самі регулятори часто не знають, хто і як повинен діяти як у випадку із FTX. Це рішення потрібно знайти". Іван Никитченко директор Crane IP Law Firm

Згоден з цим й Шевчишин. Він вважає, що перезапуск криптобіржі можливий лише в законодавчому полі, з чіткою офіційною стратегією . Щоб зробити все правильно, спочатку можна навіть відмовитися від маржинальної торгівлі.

Як відреагує криптоіндустрія на перезапуск FTX

Загалом повернення на ринок оздоровленої FTX може стати гарною новиною для криптогалузі , каже Никитченко. Така подія покаже, що індустрія стабільна, проходить етап законодавчого структурування, вирішує накопичені проблеми. Як результат, інвестори зможуть більше довіряти світу криптовалют.

"Ситуацію можна порівняти із банківським ринком. Там також періодично відбуваються банкрутства. Але споживачі продовжують довіряти сектору, оскільки галузь функціонує, активи та зобов’язання банків не зникають, вони повертаються на ринок під новим брендом", - пояснює Никитченко.

Але Андрій Шевчишин попереджає: індустрія може зустріти перезапуск FTX обережно, оскільки боїться нового обвалу проєкту та чергових криз .