Справжнє обличчя. Як мемкоїни сколихнули криптоіндустрію

На ринку криптовалют особливо цікаво спостерігати за такими проєктами як мемкоїни. Здається, що ці токени з’являються з повітря. Але якщо автори знайдуть вдалу ідею, ці "монети" за короткий час стають мега-популярними. Як результат, власники мемкоїнів можуть отримати десятки тисяч доларів прибутку. Чого тільки варта найгучніша історія цієї весни – поява у криптовсесвіті жабенятки PEPE. Тож видання Delo.ua вирішило розібратися, що ж таке мемкоїни, чому курси «монет» різко зростають або падають та чи варто вкладати гроші в такі проєкти.

Що представляють собою мемкоїни

Як пояснюють експерти, мемкоїн - це тип криптовалюти, що зародився як жарт або мем, який стає популярним. Ці "монети" зазвичай створюються на основі популярних інтернет-мемів і набирають обертів завдяки соціальним мережам та галасу в інтернеті.

Хоча ці "монети" починають свою історію життя як жарти, вони перетворюються на законні криптовалюти із значною ринковою капіталізацією, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

"У них часто є сильні активні спільноти, які можуть впливати на зміни цін та ринкові тенденції", - пояснює Орищак.

Як мемкоїни швидко зростають в ціні

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин каже, що жартівливі токени можуть запускати із різних причин: для когось такі проєкти дешеві або веселі, а для когось – намагання спробувати щось нове або гейміфікувати звичні процеси.

"Головне, щоб була низька ціна емісії на старті. На початку вартість мемкоїну настільки мала, що за $1 можна придбати кілька десятків тисяч монет, а за $5-10 - сотні тисяч монет, які треба просто зберігати на рахунку", - відмічає Шевчишин.

Торгувати мем-токенами можна як і будь-яким іншим криптоактивом, але не безпосередньо за фіат, а лише за іншу криптовалюту, та й то не за кожну.

"Чим активніше валюта зацікавить криптоспільноту, тим більшим вибухом буде зростання. Далі «монету" помічають все ширше коло учасників ринку та починається жвава торгівля. А якщо на токен зверне увагу якийсь кит або велика медіа-особа, починаються справді сильні рухи курсу мемкоїну», - пояснює механізми Шевчишин.

Водночас з цим, експерти попереджають, що мемкоїни можуть не тільки швидко та круто зростати в ціні, їх падіння також може болюче вдарити по гаманцю власника.

Чому з мемкоїнами варто бути обережними

Не завжди ці токени - безпечні, навіть якщо за проектом стоїть команда, фанати та капіталізація, говорить Максим Орищак. Справа в тому, що зовнішня картинка може бути лише приводом для привернення уваги мас та допомогти неймовірному злету цін.

"Є ризик, що в одним момент мемкоїн із своєю жартівливою історію стане потужним проектом з відмивання грошей на міжнародному рівні. Тому варто завжди обережно відноситися до таких проєктів та аналізувати інформацію". Максим Орищак аналітик ЦБТ.

Жабенятко PEPE: як навесні токен став зіркою

Вся ця криптотеорія підтверджується на практиці. Останні роки культовими мемкоїнами вважаються представники сімейства собак – Dogecoin (DOGE) та Shiba Inu (SHIB).

Що варто знати про собачі мемкоїни

Dogecoin був запущений у грудні 2013 року як жартівлива альтернатива біткоїну. Вважається першим мемкоїном. Символ токену - собака породи сіба-іну. "Монета" працює за принципом Litecoin и Bitcoin.

Згідно з даними Сoinmarketcap, токен займає 8-е місце у топі криптовалют з найбільшою капіталізацією та "важить" $10,2 млрд. За рік валюта впала майже на 14,2%. Тобто, якщо 26 травня 2022 року DOGE коштував $0,082, то вже 22 травня 2023 року його курс склав $0,073. Але варто зазначити, що за цей період були й значні зростання ціни токену.

За рік DOGE впав в ціні на 14,2%.

Shiba Inu отримав назву на честь собаки породи сіба-іну. Токен мав стати альтернативой DOGE. Проєкт запустили у серпні 2020 року, він працює на базі блокчейну Ethereum.

Згідно з даними Сoinmarketcap, зараз "монета" займає 15-е місце у топі криптовалют з найбільшою капіталізацією та має показник $5,2 млрд. За рік курс SHIB просів на 25,15%. Якщо 27 травня 2022 року $0,00001062, то вже 22 травня 2023 року токен дійшов до позначки $0,0000088. Але така поведінка для мемкоїнів абсолютно нормальна, оскільки вартість «монети» може різко рухатися вгору та вниз.

SHIB за рік просів на 25,15%.

Як з’явився на світ "зелений" токен

Судячи за все, криптоіндустрія дещо втомилася від милих собачих мемкоїнів. Інвестори зажадали інших жартів. Тож у 2023 році було створено новий токен РЕРЕ. "Собаки провели свій день, настав час для РЕРЕ прийняти правління", - сказано на офіційному сайті проєкту.

Таке зображення РЕРЕ представлено на офіційному сайті проєкту.

Тож яку історію зберігає мемкоїн РЕРЕ? Автори "монети" досі невідомі, але творці мем-токенів часто зберігають своє інкогніто.

"PEPE — це монета-мем без внутрішньої цінності чи очікуваного фінансового прибутку. Немає офіційної команди чи дорожньої карти. Монета абсолютно марна і призначена лише для розважальних цілей", - вказано на сайті токену.

Водночас з цим, ідею для валюти проєкт запозичив у відомого художника Метта Ф'юрі . Він ще у 2005 році намалював жабенятко Пепе як одного з персонажів для серії коміксів Boy's Club. Тоді цей герой став дуже відомим.

Але сам художник не знав, що на його створіння придумали мемкоїн. Та й на офіційному сайті проєкту вказано, що ця "монета" не пов’язана з Меттом Ф’юрі чи його жабой Пепе: «Цей токен просто віддає шану мему, який ми всі любимо та впізнаємо».

Скільки коштує PEPE

Токен PEPE запущений на базі Ethereum. Мемкоїн став дуже популярним цієї весни. Так, за даними Сoinmarketcap, ця валюта займає 68 місце у топі криптовалют із найбільшою капіталізаціє ю . Наразі її капіталізація складає $602 млн.

Перші дані про курс PEPE на сайті Сoinmarketcap вказані приблизно від 19 квітня. Тоді вартість токену була на рівні $0,000000277. А вже через місяць – 22 травня – валюта зросла до $0,0000015. Здається, що ці цифри неінформативні? Але фактичне зростання курсу за цей період склало 2615% .

За час свого існування PEPE зріс на 2615%.

Як реагує на PEPE криптоспільнота

Популярність нового мемкоїну оцінили й відомі гравці криптоіндустрії. Так, на початку травня представники криптобіржі Binance заявили про розміщення PEPE в інноваційній зоні та старт спотової торгівлі. Продавати актив можна в парі із стейблкоїнами Tether (USDT) и TrueUSD (TUSD).

Підтримав популярність токену PEPE й відомий підприємець Ілон Маск. Він розмістив зображення жабенятки у твіті про поправки до конституції. Увага мільярдера підтримала зростання мемкоїну на 50%.

Ілон Маск підтримав РЕРЕ у свому "Твіттері".

Чи варто інвестувати в мемкоїни – оцінки експертів

Як вже було сказано вище, мем-токени – унікальний криптоактив, що швидко зростає та падає в ціні. Тож на таких проєктах як PEPE деякі інвестори можуть заробити шалено великі гроші. Видання Decrypt наводить приклад, коли людина обміняла 0,125 ефіру, вартістю $250, - на 5,9 трильйони токенів PEPE. За короткий час ці вкладення зросли до одного мільйона доларів. Але іноземні експерти вважають, що мемкоїни на таку суму складно швидко продати, оскільки це специфічний актив.

Чому мемкоїни приваблюють спекулянтів

Аналітики вважають, що мати справу із мемкоїнами краще обережно. Справа в тому, що будь-яка "монета" типу PEPE без реальної підтримки є досить небезпечною для інвестування, а її низька вартість та капіталізація дозволяють проводити маніпуляції з ціною на ринку, пояснює Андрій Шевчишин.

"Чим більша динаміка токена, тим більше спекулянтів вона приваблює. І хоча формально присутні ознаки мильної бульбашки та маніпуляцій, проте за такої низької вартості і високої волатильності це мало кого зупиняє". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик.

Своєю чергою, Максим Орищак не здивований, що токен PEPE отримав шалену популярність за короткий термін. А все тому, що в історії крипторинку вже були випадки, коли ціни на різні коїни демонстрували різкі коливання за рахунок стрімкого зростання популярності в інтернет-спільнотах. Як результат, маси людей добре заробляли на мем-токенах.

"В часи нестабільності на світовій арені, коли не всім зрозумілий орієнтир попиту інвесторів, з’являються причини вірити в дива. Чому? В такі періоди шахраїв стає більше, оскільки психологічно маси потребують вірити у щось світле та добре. Тому люди можуть інвестувати у будь-які проєкти, очікуючи, що саме їм пощастить заробити. Але варто зберігати голову тверезою, щоб уникнути помилок та не втратити грошей", - звертає увагу Орищак.

Як вкладати гроші в мемкоїни правильно

Юристка Stron Legal Services Каріна Клименко підготувала рекомендації, що допоможуть обережно вкладати гроші у мемкоїни . Ці поради будуть актуальні й для тих інвесторів, хто шукає проєкти на початковій стадії.

1. Проведіть ретельне дослідження проєкту, команди, їх досвід та наміри . Оцініть, чи є у проєкту реальна цінність, функціонал та план розвитку. Перевірте, чи є відкрита комунікація з командою, наявність активності в спільноті та потенціал реалізації поставлених цілей.

2. Усвідомте, що початкові мемкоїни мають високий ризик . Їх ціну визначає переважно популярність та сприйняття споживачами. Будьте готові до значних коливань цін та можливих втрат.

3. Ретельно оцінюйте фінансовий план проєкту , включаючи збір коштів та використання вкладених грошей. Переконайтеся, що команда має достатні ресурси для виконання планів та забезпечення тривалості проекту.

4. Розгляньте диверсифікацію свого портфеля , інвестуючи в різні мемкоїни та проекти. Це допоможе знизити ризик.

5. Розумійте, які регуляторні обмеження і обов'язки існують у вашій юрисдикції стосовно мемкоїнів . Будьте впевнені, що ви дотримуєтесь всіх вимог та регуляцій, які стосуються інвестицій.

6. Оцініть репутацію проєкту та його спільноту . Дослідить, як проєкт спілкується зі спільнотою. Це може вказувати на стабільність та підтримку проєкту.

"Пам'ятайте, що ринок криптовалют високоризикований, тому завжди розумно робити власне дослідження та консультуватися з фахівцями перед прийняттям рішень". Каріна Клименко юристка Stron Legal Services.

Тим часом Андрій Шавчишин рекомендує не вкладати в мемкоіни великі суми коштів : "Якщо торгувати, то купувати та продавати лише всередині дня".

А Максим Орищак пропонує інвестувати гроші у відомі та довготривалі мем-проєкти , наприклад, Dogecoin та Shiba Inu. Водночас з цим, важливо усвідомлювати ризики, розуміти події на ринку та вчасно виходити з проекту з прибутком, не боятися втратити гроші у разі невдачі.