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В МВФ оцінили, чи варто визнавати криптовалюти офіційним платіжним засобом
Міжнародний валютний фонд (МВФ) надав урядам країн-членів дев'ять рекомендацій щодо політики щодо обігу криптовалют. Зокрема, міжнародний кредитор радить не надавати криптоактивам статусу офіційної валюти або законного платіжного засобу. Про це йдеться в заяві МВФ.
Така рекомендація пояснюється тим, що це посилить "захист монетарного суверенітету і стабільності".
МВФ розробив дев'ять рекомендацій "ефективної політики щодо криптоактивів на тлі банкрутства різних бірж та інших учасників криптоекосистеми, а також обвалу деяких криптовалют.
Урядам країн-членів МВФ рекомендували також вжити наступних заходів:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- Контролювати потоки криптовалют;
- Аналізувати та розкривати фіскальні ризики, встановивши за результатами однозначний податковий режим щодо криптоактивів;
- Встановити юридичну визначеність щодо криптоактивів;
- Розробити та запровадити пруденційні вимоги до поведінки та нагляду для всіх учасників крипторинку;
- Створити спільну систему моніторингу між різними національними агенціями та органами влади;
- Встановити міжнародні домовленості про співпрацю для посилення нагляду та забезпечення виконання правил щодо криптоактивів;
- Відстежувати вплив криптоактивів на стабільність міжнародної валютної системи;
- Посилювати глобальну співпрацю для розвитку цифрової інфраструктури та альтернативних рішень для транскордонних платежів і фінансів.
Водночас у МВФ зауважили, що заборона криптовалют – "не найкраще рішення, яке могло б бути", але у раді директорів прозвучали думки, що й такі заходи виключати не варто.
Нагадаємо, одним із перших біткоїн визнав офіційними грошима Сальвадор. Країна планувала побудувти "Біткоїн-Сіті", в якому скасували б майже всі податки.
Джерело фото: ua.depositphotos.com