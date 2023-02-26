В МВФ оцінили, чи варто визнавати криптовалюти офіційним платіжним засобом

Міжнародний валютний фонд (МВФ) надав урядам країн-членів дев'ять рекомендацій щодо політики щодо обігу криптовалют. Зокрема, міжнародний кредитор радить не надавати криптоактивам статусу офіційної валюти або законного платіжного засобу. Про це йдеться в заяві МВФ.

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Така рекомендація пояснюється тим, що це посилить "захист монетарного суверенітету і стабільності".

МВФ розробив дев'ять рекомендацій "ефективної політики щодо криптоактивів на тлі банкрутства різних бірж та інших учасників криптоекосистеми, а також обвалу деяких криптовалют.

Урядам країн-членів МВФ рекомендували також вжити наступних заходів:

Контролювати потоки криптовалют; Аналізувати та розкривати фіскальні ризики, встановивши за результатами однозначний податковий режим щодо криптоактивів; Встановити юридичну визначеність щодо криптоактивів; Розробити та запровадити пруденційні вимоги до поведінки та нагляду для всіх учасників крипторинку; Створити спільну систему моніторингу між різними національними агенціями та органами влади; Встановити міжнародні домовленості про співпрацю для посилення нагляду та забезпечення виконання правил щодо криптоактивів; Відстежувати вплив криптоактивів на стабільність міжнародної валютної системи; Посилювати глобальну співпрацю для розвитку цифрової інфраструктури та альтернативних рішень для транскордонних платежів і фінансів.

Водночас у МВФ зауважили, що заборона криптовалют – "не найкраще рішення, яке могло б бути", але у раді директорів прозвучали думки, що й такі заходи виключати не варто.

Нагадаємо, одним із перших біткоїн визнав офіційними грошима Сальвадор. Країна планувала побудувти "Біткоїн-Сіті", в якому скасували б майже всі податки.

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