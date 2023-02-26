В МВФ оценили, следует ли признавать криптовалюты официальным платежным средством

Международный валютный фонд (МВФ) предоставил правительствам стран-членов девять рекомендаций по политике по обращению криптовалют. В частности, международный кредитор советует не предоставлять криптоактивам статус официальной валюты или законного платежного средства. Об этом говорится в заявлении МВФ.

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Такая рекомендация объясняется тем, что это усугубит "защиту монетарного суверенитета и стабильности".

МВФ разработал девять рекомендаций "эффективной политики по криптоактивам на фоне банкротства разных бирж и других участников криптоекосистемы, а также обвала некоторых криптовалют".

Правительствам стран-членов МВФ рекомендовали также принять следующие меры:

Контролировать потоки криптовалют; Анализировать и раскрывать фискальные риски, установив по результатам однозначный налоговый режим по криптоактивам; Установить юридическую определенность по криптоактивам; Разработать и ввести пруденциальные требования, требования к поведению и надзору для всех участников крипторинка; Создать общую систему мониторинга между разными национальными агентствами и органами власти; Установить международные договоренности о сотрудничестве для усиления надзора и обеспечения выполнения правил криптоактивов; Отслеживать влияние криптоактивов на стабильность международной валютной системы; Усиливать глобальное сотрудничество по развитию цифровой инфраструктуры и альтернативных решений для трансграничных платежей и финансов.

В то же время в МВФ отметили, что запрет криптовалют – "не самое лучшее решение, которое могло бы быть", но в совете директоров прозвучали мнения, что и такие меры исключать не стоит.

Напомним, одним из первых биткоин признал официальными деньгами Сальвадор. Страна планировала построить "Биткоин-Сити", в котором отменили бы почти все налоги.

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