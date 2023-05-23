Настоящее лицо. Как мемкоины всколыхнули криптоиндустрию

На рынке криптовалют особенно интересно наблюдать за такими проектами как мемкоины. Кажется, что эти токены возникают из воздуха. Но если авторы найдут удачную идею, эти "монеты" за короткое время становятся мегапопулярными. Как результат, владельцы мемкоинов могут получить десятки тысяч долларов прибыли. Чего только стоит самая громкая история этой весны – появление в криптовселенной лягушонка PEPE. Издание Delo.ua решило разобраться, что же такое мемкоины, почему курсы "монет" резко растут или падают и стоит ли вкладывать деньги в такие проекты.

Что представляют собой мемкоины

Как объясняют эксперты, мемкоин - это тип криптовалюты, зародившийся как шутка или ставший популярным мем. Эти "монеты" обычно создаются на основе популярных интернет-мемов и набирают обороты благодаря социальным сетям и шуму в интернете.

Хотя эти "монеты" начинают свою историю жизни как шутки, они превращаются в законные криптовалюты со значительной рыночной капитализацией, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак.

"У них часто есть сильные активные сообщества, которые могут влиять на изменения цен и рыночные тенденции", – объясняет Орыщак.

Как мемкоины быстро растут в цене

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин говорит, что шутливые токены могут запускать по разным причинам: для кого такие проекты дешевы или веселы, а для кого - попытка попробовать что-то новое или желание геймифицировать привычные процессы.

"Главное, чтобы была низкая цена эмиссии на старте. В начале стоимость мемкоина настолько мала, что за $1 можно приобрести несколько десятков тысяч монет, а за $5-10 – сотни тысяч монет, которые нужно просто хранить на счету", – отмечает Шевчишин.

Торговать мем-токенами можно как и любым другим криптоактивом, но не непосредственно за фиат, а только за другую криптовалюту, и то не за каждую.

"Чем активнее валюта заинтересует криптосообщество, тем большим взрывом будет рост. Дальше "монету" замечает более широкий круг участников рынка и начинается оживленная торговля. А если на токен обратит внимание какой-то кит или крупное медиа-лицо, начинаются действительно сильные движения курса мемкоина", - объясняет механизмы Шевчишин.

В то же время эксперты предупреждают, что мемкоины могут не только быстро и круто расти в цене, их падение также может больно ударить по кошельку владельца.

Почему с мемкоинами следует быть осторожными

Не всегда эти токены – безопасны, даже если за проектом стоит команда, фанаты и капитализация, говорит Максим Орыщак. Дело в том, что внешняя картинка может являться лишь поводом для привлечения внимания масс и помочь невероятному взлету цен.

"Есть риск, что в один момент мемкоин со своей шутливой историей станет мощным проектом по отмыванию денег на международном уровне. Поэтому следует всегда осторожно относиться к таким проектам и анализировать информацию". Максим Орыщак аналитик ЦБТ.

Лягушонок PEPE: как весной токен стал звездой

Вся эта криптотеория подтверждается на практике. В последние годы культовыми мемкоинами считаются представители семейства собак – Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).

Что следует знать о собачьих мемкоинах

Dogecoin был запущен в декабре 2013 года как шутливая альтернатива биткоину. Считается первым мемкоином. Символ токена – собака породы сиба-ину. "Монета" работает по принципу Litecoin и Bitcoin.

Согласно данным Сoinmarketcap, токен занимает 8-е место в топе криптовалют с наибольшей капитализацией и "весит" $10,2 млрд. За год валюта упала почти на 14,2%. То есть, если 26 мая 2022 года DOGE стоил $0,082, то уже 22 мая 2023 года его курс составил $0,073. Но стоит отметить, что за этот период были и значительные росты цены токена.

За год DOGE свалился в стоимости на 14,2%.

Shiba Inu получил название в честь собаки породы сиба-ину. Токен должен стать альтернативой DOGE. Проект был запущен в августе 2020 года, он работает на базе блокчейна Ethereum.

Согласно данным Сoinmarketcap, сейчас "монета" занимает 15-е место в топе криптовалют с наибольшей капитализацией и имеет показатель в $5,2 млрд. За год курс SHIB просел на 25,15%. Если 27 мая 2022 года он стоил $0,00001062, то уже 22 мая 2023 токен дошел до отметки $0,0000088. Но такое поведение для мемкоинов абсолютно нормально, поскольку "монета" может резко двигаться вверх и вниз.

SHIB за год просел на 25,15%.

Как появился на свет "зеленый" токен

Судя по всему, криптоиндустрия несколько устала от милых собачьих мемкоинов. Инвесторы потребовали других шуток. Так что в 2023 году был создан новый токен РЕРЕ. "Собаки провели свой день, пора для РЕРЕ принять правление", - сказано на официальном сайте проекта.

Такое изображение РЕРЕ представлено на официальном сайте проекта.

Так какую же историю хранит мемкоин РЕРЕ? Авторы "монеты" до сих пор неизвестны, но создатели мем-токенов часто сохраняют свое инкогнито.

"PEPE - это монета-мем без внутренней ценности или ожидаемой финансовой прибыли. Нет официальной команды или дорожной карты. Монета абсолютно бесполезна и предназначена только для развлекательных целей", - указано на сайте токена.

В то же время, идею для валюты проект позаимствовал у известного художника Мэтта Фьюри . Он еще в 2005 году нарисовал лягушонка Пепе как одного из персонажей для серии комиксов Boy's Club. Тогда этот герой стал очень известен.

Но сам художник не знал, что для его создания придумали мемкоин. Да и на официальном сайте проекта указано, что эта "монета" не связана с Мэттом Фьюри или его жабой Пепе: "Этот токен просто чтит мем, который мы все любим и узнаем".

Сколько стоит PEPE

Токен PEPE запущен на базе Ethereum . Мемкоин стал очень популярен этой весной. Так, по данным Сoinmarketcap, эта валюта занимает 68 место в топе криптовалют с наибольшей капитализацией . В настоящее время ее капитализация составляет $602 млн.

Первые данные о курсе PEPE на сайте Сoinmarketcap указаны примерно с 19 апреля. Тогда стоимость токена была на уровне $0,000000277. А уже через месяц – 22 мая – валюта выросла до $0,0000015. Кажется, эти цифры неинформативны? Но фактический рост курса за этот период составил 2615% .

За время своего существования, PEPE вырос на 2615%.

Как реагирует на PEPE криптосообщество

Популярность нового мемкоина оценили и известные игроки криптоиндустрии. Так, в начале мая представители криптобиржи Binance заявили о размещении PEPE в инновационной зоне и старте спотовой торговли. Продавать актив можно в паре со стейблкоинами Tether (USDT) и TrueUSD (TUSD) .

Поддержал популярность токена PEPE и известный предприниматель Илон Маск. Он разместил изображение лягушонка в твите о поправках к конституции. Внимание миллиардера поддержало рост мемкоина на 50%.

Илон Маск поддержал РЕРЕ в своем "Твиттере".

Стоит ли инвестировать в мемкоины – оценки экспертов

Как уже было сказано выше, мем-токены – уникальный быстро растущий и резко падающий в цене криптоактив. Поэтому на таких проектах, как PEPE, некоторые инвесторы могут заработать безумно большие деньги. Издание Decrypt приводит пример , когда человек обменял 0,125 эфира, стоимостью $250, - на 5,9 триллиона токенов PEPE. За короткое время эти вложения выросли до одного миллиона долларов. Но иностранные эксперты считают, что мемкоины на такую сумму сложно продать быстро, поскольку это специфический актив.

Почему мемкоины привлекают спекулянтов

Аналитики считают, что иметь дело с мемкоин лучше осторожно. Дело в том, что любая "монета" типа PEPE без реальной поддержки достаточно опасна для инвестирования, а ее низкая стоимость и капитализация позволяют проводить манипуляции с ценой на рынке, объясняет Андрей Шевчишин.

"Чем больше динамика токена, тем больше спекулянтов она привлекает. И хотя формально присутствуют признаки мыльного пузыря и манипуляций, однако при такой низкой стоимости и высокой волатильности это мало кого останавливает". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

В свою очередь, Максим Орыщак не удивлен, что токен PEPE получил безумную популярность за короткий срок. А все потому, что в истории крипторинка уже были случаи, когда цены на разные коины демонстрировали резкие колебания за счет стремительного роста популярности в интернет-сообществах. В результате массы людей хорошо зарабатывали на мем-токенах.

"Во времена нестабильности на мировой арене, когда не всем понятен ориентир спроса инвесторов, появляются причины верить в чудеса. Почему? В такие периоды мошенников становится больше, поскольку психологически массы нуждаются в вере во что-то светлое и хорошее. Поэтому люди могут инвестировать в любое проекты, ожидая, что именно им посчастливится заработать. Но стоит хранить голову трезвой, чтобы избежать ошибок и не потерять деньги", - обращает внимание Орыщак.

Как вкладывать деньги в мемкоины правильно

Юристка Stron Legal Services Карина Клименко подготовила рекомендации, которые помогут осторожно вкладывать деньги в мемкоины . Эти советы будут актуальны и для инвесторов, кто ищет проекты на начальной стадии.

1. Проведите тщательное исследование проекта, команды, проверьте их опыт и намерения . Оцените, есть ли у проекта реальная ценность, функционал и план развития. Проверьте, открыта ли коммуникация с командой, наличие активности в сообществе и потенциал реализации поставленных целей.

2. Осознайте, что начальные мемкоины имеют высокий риск . Их стоимость определяет преимущественно популярность и восприятие потребителями. Будьте готовы к значительным колебаниям цен и возможным потерям.

3. Тщательно оценивайте финансовый план проекта , включая сбор средств и использование вложенных денег. Убедитесь, что у команды есть достаточные ресурсы для выполнения планов и обеспечения продолжительности проекта.

4. Рассмотрите диверсификацию своего портфеля , инвестируя в различные мемкоины и проекты. Это поможет снизить риск.

5. Изучите, какие регуляторные ограничения и обязанности существуют в вашей юрисдикции в отношении мемкоинов . Будьте уверены, что вы соблюдаете все требования и регуляции, касающиеся инвестиций.

6. Оцените репутацию проекта и его сообщество . Исследуйте, как проект общается с сообществом. Это может указывать на стабильность и поддержку проекта.

"Помните, что рынок криптовалют высокорисковый, поэтому всегда разумно делать собственное исследование и консультироваться со специалистами перед принятием решений". Карина Клименко юристка Stron Legal Services.

Тем временем Андрей Шавчишин рекомендует не вкладывать в мемкоины большие суммы средств : "Если торговать, то покупать и продавать только в течение дня".

А Максим Орыщак предлагает инвестировать деньги в известные и долговременные мем-проекты , например, Dogecoin и Shiba Inu. В то же время важно осознавать риски, понимать события на рынке и вовремя выходить из проекта с прибылью, не бояться потерять деньги в случае неудачи.