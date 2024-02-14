Стоит ли инвесторам вкладывать деньги в проблемные криптовалюты – оценки экспертов

Если криптоинвесторы планируют торговать рисковыми токенами, они должны быть хорошо проинформированы о возможных потерях от таких инвестиций, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Для этого люди должны понимать, что почти 50% из всех криптовалют, которые были запущены с 2014 по 2023 год, уже не существуют. Больше о том, почему криптовалюты могут подвергаться жесткому мониторингу на криптоплатформах, Delo.ua рассказывает в статье "Красный флажок. Почему криптоплатформа Binance усиленно мониторит десять криптовалют".

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Проекты проблемных токенов закрылись по разным причинам. В частности:

сильно анонимны и опасны для власти,

реальный скам,

"не улетели", потому что базовая идея оказалась провальной или запущена не в лучшее время.

Отсюда главный вывод, что любая торговля криптовалютами высокорискова, говорит Шевчишин. Поэтому эксперты рекомендуют инвесторам прислушаться к стандартным рекомендациям по работе с проблемными криптоактивами:

Не вкладывайте все средства в криптовалюту.

Вкладывайте только то, что готовы полностью потерять.

Торгуйте на коротких промежутках, чтобы снизить влияние неожиданных колебаний и событий.

Следите за объявлениями на сайте биржи и почтой, чтобы быть в курсе изменений.

В свою очередь, аналитик ЦБТ Максим Орыщак рекомендует инвесторам как можно быстрее избавиться от "зараженных" криптовалют. Особенно, если эти проекты рассматриваются с целью инвестирования.

"Не стоит покупать их в случае сильного падения. По крайней мере, до тех пор, пока они не выйдут из карантинного списка. Если же по каким-то причинам "зараженные" криптовалюты необходимы, например, для выполнения их прямых функций вроде анонимного перевода средств, лучше покупать их под расчет. Это поможет минимизировать курсовые риски", – говорит Орыщак.

Какие монеты криптоплатформат Binance считает проблемными

В начале января компания Binance включила в мониторинг десять криптовалют, среди которых Monero (XMR), ZCash (ZEC), Aragon (ANT), Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX), MobileCoin (MOB), Reef (REEF), VAIOT (VAI), Horizen (ZEN). Теперь инвесторы, торгующие токенами из мониторингового списка криптоплатформы, должны проходить специальный опрос каждые 90 дней.

Криптоплатформа добавила тег "Мониторинг" для этих токенков неслучайно. Эти проекты демонстрируют заметно более высокую волатильность, а потому несут значительно более высокие риски инвесторам по сравнению с другими "монетами", пояснили Delo.ua в пресс-службе компании Binance. А отметка "Seed" применяется к аналогичным, но инновационным проектам.

"Эти токены тщательно контролируются, проходя регулярные проверки. Список обновляется на первой неделе каждого квартала - то есть, в январе, апреле, июле, октябре", - обратили внимание представители криптоплатформы Binance.

В компании говорят, что Binance и дальше будет проводить периодические проверки проектов. После такого анализа специалисты решают, следует ли добавить тег "Мониторинг" или "Seed" к токенам или удалить соответствующий тег из токенов.

Больше о том, какие криптовалюты могут стать проблемными и подпадать под мониторинг, читайте в статье Delo.ua "Красный флажок. Почему криптоплатформа Binance усиленно мониторит десять криптовалют".