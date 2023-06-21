Первое в мире просветительское шоу о криптовалютах и блокчейне Gagarin Show, созданное Владимиром Носовым, стало финалистом премии IPRA Golden World Awards

Первое в мире просветительское шоу о криптовалютах и блокчейне Gagarin Show стало финалистом премии IPRA Golden World Awards. Это грандиозный успех для информационного YouTube-проекта о блокчейне и криптовалютах и также признании актуальности, важности и востребованности Gagarin Show, рассказал основатель и CEO одной из крупнейших криптовалютных бирж в Европе WhiteBIT, а заодно соведущий Gagarin Show Владимир Носов.

“Я радуюсь и горжусь этим достижением, потому что мы были первыми, кто запустил подобного рода проект. Он стал успешным: более 90 выпусков, более 20 млн просмотров и теперь финал премии IPRA Golden World Awards – яркое подтверждение крутизны и качества Gagarin Show. Мы доступно и просто рассказываем о криптовалюте. Зрители получают полезную информацию, анализ событий на рынке и новые знания. Делается это в развлекательной форме. Этим мы доказываем – крипта это не скучно и не сложно. Дальше будет еще интереснее, следите за Gagarin Show на YouTube”, – подчеркнул Владимир Носов.

Звание лучшего YouTube-проект Gagarin Show может получить только в семи номинациях:

Запуск нового продукта. Интеграция традиционных и новых медиа. Международная компания. Управление репутацией и брендом. Цифровое творчество. Управление инфлюэнсером. Искусство и развлечения.

Согласно правилам IPRA Golden World Awards, итоги судейского голосования в каждой из категорий подведут в июле, однако имена победителей станут известны только в конце 2023 года. Их объявят во время гала-концерта Golden World Awards. Все победители премии на торжественном мероприятии получат трофейную тарелку GWA, изготовленную по индивидуальному заказу.

Как известно, Gagarin Show была основана Владимиром Носовым летом 2020 года. Это первое в мире на пространстве YouTube просветительское шоу о криптовалютах и блокчейнах. В настоящее время зрителям доступны пять сезонов шоу, гостями и соведущими которого были звезды и инфлюэнсеры. В течение существования проекта вышло более 90 выпусков, набравших более 20,8 млн просмотров. Аудитория Gagarin Show объединяет как опытных криптанов, так и пользователей, только начинающих знакомиться с пространством Web3, технологиями блокчейн и криптовалютами.

Напомним, IPRA Golden World Awards основана в 1990 году Международной ассоциацией по связям с общественностью. Премия ежегодно вручается за выдающиеся достижения в сфере связей с общественностью. Номинантами являются компании из разных стран мира в 37 категориях: от бизнеса, коммуникационных исследований, искусства и развлечений до здравоохранения, виртуальной реальности, спорта и государственного сектора.