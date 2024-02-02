Красный флажок. Почему криптоплатформа Binance усиленно мониторит десять криптовалют

В начале января компания Binance включила в мониторинг десять криптовалют, среди которых известная "монета" Monero (XMR). Теперь инвесторы, торгующие токенами из мониторингового списка криптоплатформы, должны проходить специальный опрос каждые 90 дней. Редакция Delo.ua решила выяснить, почему Binance уделяет особое внимание определенным криптоактивам и угрожает ли этим рисковым токенам делистинг.

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Какие проекты Binance включил в постоянный мониторинг

Криптоплатформа добавила тег "Мониторинг" для десяти токенов. В список попали:

Monero (XMR),

(XMR), ZCash (ZEC),

(ZEC), Aragon (ANT),

(ANT), Firo (FIRO),

(FIRO), Keep3rV1 (KP3R),

(KP3R), Mdex (MDX),

(MDX), MobileCoin (MOB),

(MOB), Reef (REEF),

(REEF), VAIOT (VAI),

(VAI), Хорисен (ZEN).

Тег "Мониторинг" добавили к этим токенам неслучайно. Эти проекты демонстрируют заметно более высокую волатильность, а потому несут значительно более высокие риски инвесторам по сравнению с другими "монетами", пояснили Delo.ua в пресс-службе компании Binance. А отметка "Seed" применяется к аналогичным, но инновационным проектам.

Для понимания. Под "мониторинг" подпадают токены, созданные давно и известные инвесторам, но из-за каких-то факторов, например, изменения протокола или обновления законодательной базы считаются рискованными. К примеру, в таком состоянии оказался проект FTT - "монета" известной биржи FTX, которая стала причиной ряда кризисных событий на рынке криптовалют. А под тег "Seed" могут попасть недавно запустившиеся монеты, которые резко стали популярными и существенно выросли в цене. То есть, в этом перечне находится, например, известный мемкоин PEPE.

"Эти токены тщательно контролируются, проходя регулярные проверки. Список обновляется на первой неделе каждого квартала - то есть, в январе, апреле, июле, октябре", - обратили внимание представители криптоплатформы Binance.

В компании говорят, что Binance и дальше будет проводить периодические проверки проектов. После такого анализа специалисты решают, следует ли добавить тег "Мониторинг" или "Seed" к токенам или удалить соответствующий тег из токенов.

При проверке проблемных "монет" аналитическая группа Binance учитывает следующие критерии:

приверженность команды к проекту;

уровень и качество развития;

торговый объем и ликвидность;

устойчивость и сохранность сети от атак;

стабильность сети/смарт-контрактов;

уровень общения с сообществом;

реагирование на периодические запросы криптоплатформы о должном уровне труда;

доказательства неэтичного/мошеннического поведения или халатности;

вклад в здоровую и стойкую криптоэкосистему.

Какую проверку пройдут инвесторы в проблемные токены

Важный момент: все клиенты криптоплатформы Binance, которые планируют покупать и продавать цифровые активы из списка мониторинга, должны проходить обязательные опросы каждые 90 дней.

"Тесты созданы так, чтобы убедиться, что пользователи отдают себе отчет в рисках, прежде чем торговать токенами с тегом "Мониторинг" или тегом "Seed"", - отмечают в пресс-службе криптоплатформы.

Пользователи могут найти теги "Мониторинг" и "Seed" на соответствующих торговых страницах – Binance Spot и Binance Margin, а также на странице обзора рынков.

"Банер с предупреждением о риске будет также отображаться для всех токенов с тегами "Мониторинг" и "Seed"", - добавили в компании.

Почему Binance усилил мониторинг десяти токенов

Ужесточение мониторинга проблемных криптовалют связано с прошлогодней историей противостояния криптоплатформы Бинанс с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), говорят опрошенные Delo.ua эксперты. Эта история соответствует усилению регулирования цифровых активов, в частности, в рамках европейской законодательной базы MiCA .

"Итак, теперь Binance обязан замечать проблемные криптоактивы тегом "Мониторинг", чтобы предупредить инвесторов о возможных рисках для биржевой торговли", - обращает внимание финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак напоминает читателям, как развивалась история криптовалютных войн между Binance и регулирующими органами США.

Этап №1. Весь 2023 год американские ведомства занимались подчинением криптовалютного рынка. Для этого Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) "атаковали" ключевые элементы криптовалютной инфраструктуры.

Тогда судебное преследование началось или усилилось против всех основных криптобирж – Binance, Coinbase , Kraken. Также из-за дел против Ripple и Tron SEC дала понять, что будет безжалостной против любых попыток криптовалютной децентрализации финансовой системы США.

Если читатель хочет узнать больше о проблемах таких криптовалют как Ripple и Tron , стоит прочитать материалы Delo.ua:

Этап №2. В июне 2023 года глава SEC Гэри Генслер дал четкое понимание целей США по регулированию любых валют. . Во время выступления на канале CNBC он заявил: " Нам не нужно больше цифровой валюты . У нас уже есть цифровая валюта. Она называется доллар США. Она называется евро или йена. Теперь они все цифровые". После чего Генслер посоветовал всем участникам криптоиндустрии быстро привести бизнес в соответствие с государственной политикой. А если нет, то чиновник обещал развалить их как карточные домики.

Этап №3 . Прошло 6 месяцев, и в ноябре 2023 года Binance пошла на все требования США. Чанпен Чжао уволился, назначен астрономический штраф в $4,3 млрд . Заключенное соглашение предусматривает введение в штат криптобиржи "независимых" наблюдателей и доступ США ко всей операционной деятельности компании.

"Отныне все действия Binance, в том числе по листингу , делистингу , маркировке криптовалют, обязательно согласовываются или даже инициируются регулирующими органами США. Недавнее включение ряда "монет" в список высокорискованных, отлично соответствует этой линии", - уверен Орыщак.

Почему под мониторинг Binance попали конкретные проекты

Эксперты Delo.ua проанализировали "монеты", которые сейчас находятся под пристальным вниманием аналитиков криптоплатформы и имеют собственное видение будущего этих виртуальных активов.

Monero и Zcash имеют проблемы из-за признаков анонимности

Максим Орыщак из ЦБТ считает, что главными в проблемном перечне стали такие проекты, как Monero (XMR) и Zcash (ZEC). Это две большие платежные системы. В частности:

XMR занимает 27-е место с капитализацией $2,8 млрд.

ZEC занимает 133-е место с капитализацией $367,1 млн.

"В отличие от других криптовалют, эти два проекта реально позволяют анонимизировать расчеты. Поэтому США не могут оставить их в свободном доступе. Исходя из этого, их попадание в список высокорисковых – это только начало. Далее будет проведен делистинг, как это уже сделал другой азиатский площадка с китайскими корнями OKX ", – считает Орыщак.

А вот Андрей Шевчишин считает, что судьбы токенов Monero и Zcash еще окончательно неизвестны, поскольку все решает баланс интересов и реальные намерения криптопроектов. Так что эти токены могут остаться торговаться на Бинанс. Но владельцам проектов, вероятно, придется дополнительно поработать над подведением проекта в регулятивную зону. Не исключено, что для этого команды проектов должны внести определенные изменения в White paper , сделать торговую активность максимально прозрачной.

"Не забываем, что раскрутить криптовалюту – это дорогостоящий процесс, особенно если говорить о таких "монетах" как XMR и ZCash. Выведение их из биржевой торговли – это удар не только по токенам, но и по проектам, в которых данные активы задействованы. Поэтому лучше уж иметь статус "мониториг", чем быть за бортом торговли». Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Кстати, ранее Delo.ua уже писало о том, что летом 2023 года криптоплатформа Binance планировала исключить из торгов 12 цифровых активов. Среди них тогда оказались как раз Monero, ZCash, Horizen, Firo, MobileCoin. Но в результате часть токенов компания оставила в торговых парах. Поэтому не исключено, что и дальше "монеты" с признаками анонимности действительно могут быть изъяты из торговли на бирже.

Почему другие проекты в списке проблемных – непонятно

Насчет остальных криптовалют, также получивших тег "Мониторинг" от Бинанс, у экспертов возникают вопросы. Дело в том, что почти все проекты нельзя назвать топовыми, поскольку в рейтинге они занимают места в пятой сотне и дальше.

В частности, Максим Орыщак проанализировал некоторые из этих проектов по состоянию на конец января. Их показатели были следующие:

Vai (VAI) находился на 1121 месте по капитализации и на 2777 месте по суточным объемам торгов.

Horizen (ZEN) занимал 1329 место по капитализации и 2646 место по суточному объему торгов.

"Это самые маленькие проекты в проблемном списке. Они слабо подходят для обхода ограничений, это максимум мелкие незаконные операции", – говорит Орыщак.

Firo (FIRO) занимал 732-е место по капитализации и 592-е место по суточному объему торгов.

Mdex (MDX) находился на 487-м месте по рыночной капитализации и на 136-м месте по суточному объему торгов.

"Эти проекты действительно выглядят подозрительно. У меня возникают вопросы по таким токенам, как Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R). А наиболее подозрительно выглядит Mdex (MDX). По статистике можно заключить, что "монету" слишком активно используют", – говорит Орыщак.

Максим Орыщак считает, что реальными кандидатами на делистинг могут считаться такие токены, как анонимные Monero (XMR), Zcash (ZEC), подозрительные Firo (FIRO), Keep3rV1 (KP3R), Mdex (MDX).

"Другие могли просто включить в мониторинг за компанию. Речь идет о таких токенах, как Vai (VAI) и Horizen (ZEN). У этих проектов шансы на делистинг минимальны", - говорит эксперт.

Как инвесторам себя вести с проблемными криптовалютами

Эксперты считают, что люди, желающие вкладывать средства или торговать рисковыми токенами, должны быть хорошо проинформированы о возможных потерях от таких инвестиций. Так что обязательный опрос от Бинанс – актуальная инициатива. Но достаточно ли таких мер для повышения финансовой грамотности криптоинвесторов остается под вопросом.

"Посмотрим, какие это будут опросы. Вряд ли реальных заинтересованных в этих "монетах" инвесторов или трейдеров будут беспокоить опрос. Но кого-то определенно охладит интерес к ним. С другой стороны, если любая из таких "монет" покажет, например, 100% рост и сохранит эту динамику, спекулянтов не остановит ни метки "мониторинг", ни опрос", - говорит Шевчишин.

"Сомнительно, что опрос каждые 90 дней или чаще может реально помочь инвесторам меньше терять деньги. Компетентный криптоинвестор и так понимает высокие риски этого рынка, поэтому в дополнительные авантюры не полезет. А неопытный участник торгов потеряет деньги и в надежных "монетах" при волатильности. Скорее всего, опрос – это просто способ мягкого отсечения инвесторов от нежелательных для регулирующих органов США "монет" и попутного сбора информации о подозрительном поведении клиентов биржи Binance". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Также эксперты Delo.ua подготовили советы для инвесторов, которые помогут правильно вести себя при инвестировании в криптовалюты. В частности, Андрей Шевчишин обращает внимание на то, что почти 50% из всех криптовалют, запущенных с 2014 года по 2023 год, уже не существуют. Среди таких проектов были "монеты":

сильно анонимны и опасны для власти,

реальный скам ,

, "не полетели", потому что базовая идея оказалась провальной или запущена не в лучшее время.

Отсюда главный вывод, что любая торговля криптовалютами высокорискована, говорит Шевчишин, поэтому инвесторы должны прислушаться к стандартным рекомендациям:

Не вкладывайте все средства в криптовалюту.

Вкладывайте только то, что готовы полностью потерять.

Торгуйте на коротких промежутках, чтобы снизить влияние неожиданных колебаний и событий.

Следите за объявлениями на сайте биржи и на почте, чтобы быть в курсе изменений.

В свою очередь, Максим Орыщак рекомендует инвесторам как можно быстрее избавиться от "зараженных" криптовалют. Особенно, если эти проекты рассматриваются с целью инвестирования.