Внимание на альткоины. Какие "монеты" могут существенно вырасти весной

В 2024 году рынок криптовалют демонстрирует невероятный рост. В марте главная криптовалюта – биткоин – преодолела свой последний исторический максимум в $69 тыс. и на этом не остановилась. В конце месяца цифровое "золото" торгуется уже на уровне $70 тыс. за "монету". Оптимистичный настрой BTC подхватили и альткоины. В частности, цифровое "серебро" - Ethereum – за год выросло в цене на 95% и сейчас находится на отметке в $3 534. Наблюдая подъем на крипторынке редакция Delo.ua решила расспросить экспертов о самых перспективных альткоинах с точки зрения роста во втором квартале 2024 года.

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Примечание: Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Топ-12 перспективных альтокинов весной-2024

По мнению экспертов Delo.ua, в ближайшие три месяца хороший потенциал для роста курса могут продемонстрировать такие "монеты":

Ripple (XRP),

Monero (XMR),

IOTA (IOT),

Chainlink (LINK),

Livepeer (LPT),

Uniswap (UNI),

Optimism (OP),

Arbitrum (ARB),

Ethereum (ETH),

Солана (SOL),

NEAR (NEAR),

Polkadot (DOT).

Как весной меняются тренды на крипторынку

Второй квартал будет сложнее первого, говорит основатель компании SpiceProp Наталья Бойко, ведь в начале 2024 года на рынке цифровых активов было много позитива. В частности, в январе в США запустили спотовый Bitcoin-ETF. Тогда инвесторы начали активно вкладывать деньги в Bitcoin (BTC). Также было много надежд на одобрение SEC спотового Ethereum-ETF в мае.

"Далее BTC обновил исторический максимум и начал торговаться выше $70 тыс. Этот рекорд "криптокороль" установил слишком быстро, то есть рост произошел на 74% за 1,5 месяца. Теперь Bitcoin находится в перекупленном состоянии. Это создает риски глубоких откатов", – предупреждает Бойко.

Эксперт говорит, что криптоинвесторы хорошо понимают эти тренды, поэтому ищут более безопасные варианты для вложения денег. Поэтому внимание сосредоточено на альткоинах, которые пока отстают по темпу роста курса.

"С одной стороны, у них есть запас для роста. А с другой, если рынок будет корректироваться во втором квартале, они упадут меньше других монет", - считает Наталья Бойко.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также отмечает, что в настоящее время рынок криптовалют несколько перегрет. Именно поэтому альткоины будут находиться в фарватере общих тенденций.

"Между тем, в среднесрочном горизонте пока все смотрится положительно, а текущая коррекция интерпретируется как краткосрочная на фоне фиксации прибыли", - говорит эксперт.

Поэтому Шевчишин советует рассматривать для инвестиций криптовалюты высокой капитализации, потому что они меньше других подтверждены рискам ценовых манипуляций.

"А вот небольшие или малые криптовалюты хоть и могут показать рост х100, но при небольшом объеме рискуют очень быстро упасть в цене, если начинается распродажа", - говорит эксперт.

В то же время финансовый советник Михаил Пацан отмечает, что криптоинвесторам следует обратить внимание на основные тренд на крипторынке-2024:

Масштабирование блокчейна Ethereum ( L2 ) благодаря ролопам.

) благодаря ролопам. RWA – real world assets токенизация.

– real world assets токенизация. Децентрализованный искусственный интеллект .

"Эти тренды могут быть интересны в рамках криптоинвестиций", – считает Пацан.

Давайте разберем, почему эксперты определили те или иные альткоины перспективными для роста в цене в ближайшее время.

Ripple может расти после решения проблем в США

У этого токена есть большие перспективы для роста, уверена Бойко. По данным Coinmarketcap, в конце марта XRP занимал 6 место в топе криптовалют по капитализации. За год монета выросла на 42% и торгуется на уровне $0,64.

"В ближайшее время может дойти до финала судебные разбирательства между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Ripple по нарушению проектом раздела 5 Закона о ценных бумагах. Речь идет о продаже незарегистрированных ценных бумаг институциональным инвесторам. В этом случае Ripple грозит штраф. По некоторым источниками, речь идет о $2 млрд.", – говорит Наталья Бойко.

Если команда Ripple заплатит штраф, это снимет административное давление и поможет XRP наверстать курсовое отставание: "Ориентиром может быть диапазон $1-1,20 - это рост на 80%", - говорит Бойко.

Ripple имеет перспективы роста. Источник: depositphotos.

Monero – потенциал роста несмотря на анонимность

Потенциал роста Monero определить гораздо сложнее, говорит Бойко. Дело в том, что XRM как анонимный альткоин попал под американскую пресс-деанонимизацию криптовалют.

"Команда проекта отказалась раскрывать информацию о своих пользователях. "Монету" уже делистинговали из Binance. Но курс XMR показал высокую стойкость. Это говорит о том, что пользователи высоко оценили принципиальность Monero", - отмечает эксперт.

В настоящее время токен занимает 52 место в топе криптовалют по капитализации. За год валюта выросла на 15% и сейчас стоит 138 долларов.

"Криптовалюта Monero может стать по-настоящему важным каналом анонимных транзакций. В условиях нарастающей геополитической конфронтации это мощный козырь. Потенциал роста 50-60% до $205-220", – уверена Наталья Бойко.

IOTA – перспективы благодаря интернету вещей

Токен может расти, потому что этот проект имеет уникальные особенности: "Это главный криптоинструмент в развитии интернета вещей, поддерживающий интерес к "монете", - отмечает Бойко.

В конце марта IOT занимал 94 место в рейтинге криптовалют по размеру капитализации. За год токен вырос на 70% и сейчас можно купить или продать за $0,36.

"Целевой ориентир роста остается на уровне $0,5, это 50-60% вверх", – прогнозирует Наталья Бойко.

Chainlink - интересное предложение для смарт-контрактов

Проект Chainlink Михаил Пацан считает перспективным потому, что предоставляет "оракулы" для блокчейнов, то есть предлагает информацию из реального мира для смарт-контрактов.

"Спрос создает тренд на токенизацию реальных активов - недвижимость, интеллектуальные права и другие активы". Михаил Пацан финансовый советник

Следует добавить, что "монету" ценят и на рынке криптоактивов. Пока токен занимает 14 место в рейтинге криптовалют по объему капитализации. За год "монета" выросла на 175% и достигла отметки в $20.

Livepeer – перспективы роста через трансляцию видеоконтента

Проект Livepeer тоже может быть интересен криптоинвесторам, называется LPT. "Этот токен протокола, который обеспечивает децентрализованное хранение и трансляцию видеоконтента, поэтому он пользуется неплохим спросом", - обращает внимание Пацан.

Этот токен занимает 136 место по уровню капитализации. За последний год "монета" поднялась на 196%, и ее курс составляет $20,5.

Uniswap – потенциал из-за возможностей трейдинга

Михаил Пацан считает, что криптоинвесторы должны присмотреться к токену децентрализованного обменника UNI .

"Этот проект обеспечивает возможность управления ценностью протокола децентрализованного трейдинга, поэтому у монеты есть перспективы для роста курса", - говорит эксперт.

Сейчас криптовалюта занимает 20-е место по объему капитализации. Криптовалюта выросла на 120% в год. Сейчас он колеблется на уровне $12,6.

Кстати, эксперты рекомендовали обратить внимание на этот токен еще в январе. Почему? Прочтите в нашем зимнем обзоре "Выбираем альткоины. В какие криптовалюты стоит инвестировать деньги в ближайшее время".

Цифровое "серебро" всегда в тренде

Аналитик Андрей Шевчишин рекомендует не забывать об Ethereum. Эта "монета" также может показать рост курса.

"Etherium привлекателен на фоне ожиданий запуска Etherium-ETF, решение по которым хотя еще не принято, но с высокой вероятностью будет в будущем", - говорит эксперт.

Напомним, Ethereum занимает второе место по капитализации. За год "монета" выросла на 101% и сейчас находится на отметке $3 585.

Solana может расти в цене и дальше

Андрей Шевчишин считает, что курс токена еще может расти во 2 квартале-2024. Так, Solana занимает 5 место по капитализации. За год криптовалюта выросла на 800% и сейчас находится на уровне $185.

"Solana демонстрирует очень высокие результаты в операциях и скорости, что активно повышает интерес инвесторов и покупателей к криптовалюте. Этот проект имеет хорошие перспективы, благодаря созданной технологии. Дело в том, что сеть используют для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Так что Solana не следует воспринимать только как спекулятивный инструмент, это качественная "монета". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Solana за год выросла на 800%. Источник: depositphotos

Polkadot – подрастет на собственных "фишках"

По мнению Шевчишина, токен Polkadot имеет привлекательную цену и перспективы роста курса. "Монета" занимает 13 место в топе криптовалют по объему капитализации. За последний год криптовалюта выросла на 58%. Сейчас курс "монеты" составляет $9,5.

"Проект имеет интересные характеристики: он установил новый рекорд по скорости формирования "незаменимых" токенов ( NFT ) – ежеминутная генерация достигла 4930 NFT", – объясняет эксперт.

Почему стоит обратить внимание на Optimism, Arbitrum и NEAR

Эксперт Михаил Пацан считает, что во втором квартале-2024 имеет смысл присмотреться к таким проектам, как Optimism, Arbitrum, NEAR, поскольку эти токены интересных инфраструктурных блокчейнов. Давайте разбираться, как меняется курс этих "монет":

Optimism . Криптовалюта занимает 35 место в рейтинге проектов с наибольшей капитализацией. За последний год "монеты" поднялись на 72% до $3,9.

. Криптовалюта занимает 35 место в рейтинге проектов с наибольшей капитализацией. За последний год "монеты" поднялись на 72% до $3,9. Arbitrum . Этот проект находится на 29 месте среди топовых криптовалют. За год токен вырос на 34%, так что его курс колеблется на отметке $1,7.

. Этот проект находится на 29 месте среди топовых криптовалют. За год токен вырос на 34%, так что его курс колеблется на отметке $1,7. NEAR . Криптовалюта занимает 19 место. За последний год курс токена вырос на 294% до $7,7.

На какие риски следует обратить внимание криптоинвесторам

Эксперты считают, что во втором квартале-2024 могут возникнуть следующие вызовы на рынке виртуальных активов:

1. Неопределенность с регуляцией криптоактивов.

"В Украине до сих пор этот рынок не легализован несмотря на то, что страна занимает ведущее место в мире по использованию крипты", - говорит Шевчишин.

2. Рынок криптовалют до сих пор не получил массового признания. Эта ситуация усложняет использование данного инструмента для рядовых пользователей. Как результат, наблюдается уменьшение спроса на криптоактивы.

3. Общие тенденции на финансовых рынках и доступность капитала для криптоопераций могут изменяться.