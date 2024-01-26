Выбираем альткоины. В какие криптовалюты стоит инвестировать деньги в ближайшее время

В этом году рынок виртуальных активов должен возобновить рост, считают эксперты. Этот оптимизм базируется на нескольких важных событиях, ожидаемых всей криптоиндустрией. В частности, речь идет о апрельском халвинге биткоина, развитии нового инвестинструмента Bitcoin ETF, дальнейшем создании законодательной базы для криптовалют в США и ЕС. Эти тренды могут поддержать рост не только BTC, но и других "монет". Delo.ua вместе с экспертами рассказывает, в какие альткоины стоит вкладывать деньги в 2024 году. Предлагаем вам свой Топ-8 перспективных токенов в этом году.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Топ-8 перспективных альткоинов для инвестиций

Криптоэксперты считают, что особое внимание в этом году следует обратить на такие альткоїни:

Ethereum (ETH),

Солана (SOL),

Dogecoin (DOG),

Litecoin (LTC),

Filecoin (FIL),

Uniswap (UNI),

WhiteBIT Coin (WBT),

VeChain (VET).

Теперь давайте разберем, почему эксперты видят в указанных токенах большой потенциал для роста в течение 2024 года.

ETH: цифровое "серебро" всегда в тренде

Позитивные ожидания рынка криптовалют будут драйвером для роста широкого круга альткоинов, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua. Дело в том, что курс альткоинов всегда растет вслед за топовыми криптовалютами – биткоином и эфиром.

"Некоторые альткоины вообще можно купить только за биткоин или эфир. Ликвидность, полученная в биткоин и эфир, будет перетекать в альткоины, что будет толкать их вверх", - объясняет Шевчишин.

Delo.ua уже писало о перспективах роста топовых криптовалют в 2024 году. Согласно прогнозам экспертов, рост котировок BTC и ETH может вырасти следующим образом:

Благодаря халвингу, во второй половине года Bitcoin может обновить свой прошлый исторический рекорд в $68 990. В оптимистическом сценарии этот рост может достичь $80-120 тыс. Если же настроения будут пессимистичны, курс упадет до $30 тыс.

В 2024 году эфир может дойти в базовом сценарии до $3,3-4 тыс., а в оптимистическом – даже до $4,5-5 тыс. Если же токен упадет в пессимизм, тогда его курс может упасть до $1,1-1, 2 тыс.

Опрошенные редакцией криптоэксперты не верят в то, что в этом году на рынке криптовалют будут царить негативные настроения, поэтому их прогнозы в основном базируются на ожиданиях дальнейшего роста ключевых "монет".

Пока такой оптимизм экспертов подтверждает и курсовая динамика цифрового "золота" и "серебра". Так, согласно данным сайта Сoinmarketcap, за год BTC вырос на 78% до $40,6 тыс, а ETH – на 46% до $2380.

Учитывая все эти тренды, финансовый советник Михаил Пацан в комментарии Delo.ua отмечает, что криптоинвесторы всегда имеют часть средств хранить в Bitcoin и Ethereum, поскольку ценность и перспективность этих валют в криптоиндустрии никогда не будет сомневаться.

"Bitcoin как цифровое золото" является основным активом для сохранения ценности в децентрализованном мире. А ETH – это актив, используемый для разработки децентрализованных приложений. Благодаря смарт-контрактам на блокчейне Эфириум, можно создавать другие приложения и токены. Поэтому этот токен всегда будет интересен как инвесторам, так и предпринимателям". Михаил Пацан финансовый советник

Solana: токен поддерживает активное коммьюнити

SOL имеет хороший потенциал для роста в 2024 году, считает Михаил Пацан. Согласно данным Coinmarketcap, этот токен занимает 5-е место в мировом рейтинге цифровых активов. Его капитализация составляет $38,4 млрд. За год Solana выросла на 252% и достигла отметки в $88,6.

Эта криптовалюта может расти и дальше, говорит Пацан, поскольку проект работает на блокчейне для предоставления решений децентрализованных финансов и имеет большое и активное коммьюнити.

Положительно оценивают перспективы SOL и западные аналитики. Так, основатель Intermarket Strategy Ltd Ашраф Лайди отметил , что в 2023 году токен вырос на 1033%.

"Теперь Solana достигла наивысшего рейтинга объемов децентрализованного обмена (DEX) и составляет 40%, то есть она обработала 40% всех транзакций децентрализованного обмена", – обратил внимание аналитик.

Лайди считает, что этот альткоин будет расти и дальше, поэтому сам планирует инвестировать в SOL.

Эксперты компании Finder считают , что Solana будет дорожать к 2030 году. То есть, к концу этого десятилетия курс альткоина должен дойти до $150,52.

Напомним, что блокчейн-платформа Solana была официально запущена в 2020 году. Сеть используют для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Компанию основали несколько человек, но самое важное лицо в проекте – Анатолий Яковенко. Он родился в Украине, а позже эмигрировал в США.

Проект активно развивается: например, в прошлом году был представлен первый смартфон Saga, а уже в январе-2024 разработчики рассказали о подготовке презентации второй версии гаджета. Это Web3 смартфон или криптосмартфон, в котором необходимы настройки для экосистемы Solana. Чтобы работать с токеном SOL, гаджет, в частности, будет иметь встроенный криптогаманец. При предварительном заказе гаджет будет стоить $450.

Dogecoin: Илон Маск поддерживает мемы

В 2024 году инвесторы могут обратить внимание на мемную "монету" Dogecoin, рекомендует аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. В комментарии Delo.ua эксперт отметил, что этот токен традиционно связывают с активно развивающейся Илоном Маском и его экосистемой X (ранее «Твиттер» - прим.ред.).

"Если в марте-2024 Федеральная резервная система (ФРС) действительно будет активно снижать процентные ставки, тогда вся высокотехнологичная империя Маска получит мощный прирост капитализации. DOG точно не останется в стороне, его рост будет опережающим". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Согласно данным сайта Coinmarketcap, сейчас DOG занимает 9-е место в топ криптовалют мира с капитализацией $11,7 млрд. За год токен упал на 4% и сейчас стоит $0,082. За это время были моменты, когда "монета" достигала пиковых значений до $0,1018.

Кстати, в декабре известная "монета" отметила свой десятилетний юбилей. Больше о том, что такое мемы и как они растут в цене можно прочитать в материале Delo.ua "Настоящее лицо. Как мемкоины всколыхнули криптоиндустрию".

Litecoin: может показать свой потенциал

Эксперты полагают, что известная криптовалюта LTC стала незаслуженным аутсайдером в 2023 году. Согласно данным сайта Coinmarketcap, сейчас токен находится на 18 месте среди известных "монет" с капитализацией $5,1 млрд. За год токен просел на 22% и торгуется по $69,4. Но в этот период были и пиковые росты валюты, когда она достигла значения в $113.

"В 2023 году эта валюта не выросла, тогда как рынок прибавил 50-60%. Существует высокая вероятность, что LTC будет догонять свое отставание в 2024 году. Это даст хорошую премию инвесторам", – считает Максим Орыщак.

Интересно отметить, что летом эта "монета" прошла третий халвинг, так что эксперты в материале Delo.ua прогнозировали LTC негативное поведение на уровне $70 или смену настроений на положительную динамику с ростом до $80 и даже $150 в 2024 году.

Uniswap: проект покажет еще перспективы

По мнению экспертов, UNI – токен биржи Uniswap может быть интересен инвесторам, поскольку имеет отношение к перспективному направлению децентрализованных финансов.

"Ожидается, что владельцы токена будут получать дополнительный доход от комиссий за обмен токенов через протокол", – рассказывает Михаил Пацан.

Что же представляет собой эта "монета"? По данным сайта Coinmarketcap, UNI занимает 22-е место среди топовых криптовалют. Его капитализация достигла $3,6 млрд. За год токен упал на 11% и торгуется на уровне $6,1. За это время пиковый курс "монеты" достигал отметки в $7,8.

Для понимания: проект был создан в 2018 году. Его основатель – Хайден Адамс, экс-инженер в компании Siemens. Биржа Uniswap фокусируется на автоматизации торговли токенами децентрализованного финансирования. Команда проекта развивает открытую торговлю для всех имеющих токены.

Filecoin: следует следить за токеном

Михаил Пацан считает, что криптовалюта FIL – токен одноименного блокчейна Filecoin может быть интересен для инвесторов в перспективе.

"Этот проект выступает в роли децентрализованного хранилища, а это направление имеет большой потенциал для развития", – говорит эксперт.

По данным сайта Coinmarketcap, этот альткоин находится на 33 месте с капитализацией $2,5 млрд. За год токен упал в цене почти на 4% и его можно приобрести по курсу $5,2. Но стоит отметить, что в начале января-2024, курс Filecoin даже вырос до $7,6.

Для понимания, проект впервые был описан в 2014 году. Его основатель – американский ученый-информатик Хуан Беннет. Проект направлен на децентрализованное хранение данных.

Filecoin имеет открытый исходный код и децентрализован, что означает, что все управление находится в руках сообщества. На платформе Filecoin разработчики могут создавать облачные службы хранения файлов. Родная монета проекта – FIL. Она обеспечивает работу всей сети и всех процессов.

VET: может возрасти на 150-200%

Эксперты рекомендуют криптоинвесторам присмотреться к токену блокчейн-платформы VeChain – VET. Согласно данным Coinmarketcap, эта криптовалюта занимает 43 место среди топовых цифровых активов с капитализацией $1,9 млрд. За год токен вырос на 22,6% и достиг значения $0,027.

Для понимания: проект был создан в 2015 году. Его авторы – экс-IT-директор Louis Vuitton China Санни Лу и Джей Чжан, работавший в Deloitte и PriceWaterhouseCoopers.

VeChain – это блокчейн-платформа разумных контрактов. Для развития экосистемы используют распределенное управление и технологии веба вещей.

VeChain имеет два собственных токена: VeChain (VET) и VeThor (VTHO). Первая "монета" используется для транзакций, а вторая обеспечивает оплату комиссий.

Аналитик Максим Орыщак уверен, что сейчас "монета" VET представляет хороший интерес для инвесторов: "Потенциал роста ее курса в 2024 году может достичь 150-200%. То есть, токен должен стоить $0,09-0,10".

WBT: токен будет иметь дополнительную ценность

В этом году положительную динамику должен продемонстрировать курс WBT – токен блокчейна WhiteBit, отмечает Михаил Пацан. По данным сайта Сoingecko, эта криптовалюта имеет капитализацию в $903,8 млн. За год "монета" подорожала на 80%, говорит статистика Coinmarketcap, то есть токен вырос до $6,3.

Для понимания: криптобиржа WhiteBIT была создана в 2018 году. Ее основатель – украинец Владимир Носов. В настоящее время проект имеет более 3 млн пользователей по всему миру. Биржа создала свой токен WBT. "Монета" интегрирована во все сервисы экосистемы WhiteBIT, что облегчает взаимодействие пользователей на платформе.