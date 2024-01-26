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Выбираем альткоины. В какие криптовалюты стоит инвестировать деньги в ближайшее время
В этом году рынок виртуальных активов должен возобновить рост, считают эксперты. Этот оптимизм базируется на нескольких важных событиях, ожидаемых всей криптоиндустрией. В частности, речь идет о апрельском халвинге биткоина, развитии нового инвестинструмента Bitcoin ETF, дальнейшем создании законодательной базы для криптовалют в США и ЕС. Эти тренды могут поддержать рост не только BTC, но и других "монет". Delo.ua вместе с экспертами рассказывает, в какие альткоины стоит вкладывать деньги в 2024 году. Предлагаем вам свой Топ-8 перспективных токенов в этом году.
- Топ-8 перспективных альткоинов для инвестиций
- ETH: цифровое "серебро" всегда в тренде
- Solana: токен поддерживает активное коммьюнити
- Dogecoin: Илон Маск поддерживает мемы
- Litecoin: может показать свой потенциал
- Uniswap: проект покажет еще перспективы
- Filecoin: следует следить за токеном
- VET: может возрасти на 150-200%
- WBT: токен будет иметь дополнительную ценность
Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.
Топ-8 перспективных альткоинов для инвестиций
Криптоэксперты считают, что особое внимание в этом году следует обратить на такие альткоїни:
- Ethereum (ETH),
- Солана (SOL),
- Dogecoin (DOG),
- Litecoin (LTC),
- Filecoin (FIL),
- Uniswap (UNI),
- WhiteBIT Coin (WBT),
- VeChain (VET).
Теперь давайте разберем, почему эксперты видят в указанных токенах большой потенциал для роста в течение 2024 года.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
ETH: цифровое "серебро" всегда в тренде
Позитивные ожидания рынка криптовалют будут драйвером для роста широкого круга альткоинов, говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua. Дело в том, что курс альткоинов всегда растет вслед за топовыми криптовалютами – биткоином и эфиром.
"Некоторые альткоины вообще можно купить только за биткоин или эфир. Ликвидность, полученная в биткоин и эфир, будет перетекать в альткоины, что будет толкать их вверх", - объясняет Шевчишин.
Delo.ua уже писало о перспективах роста топовых криптовалют в 2024 году. Согласно прогнозам экспертов, рост котировок BTC и ETH может вырасти следующим образом:
- Благодаря халвингу, во второй половине года Bitcoin может обновить свой прошлый исторический рекорд в $68 990. В оптимистическом сценарии этот рост может достичь $80-120 тыс. Если же настроения будут пессимистичны, курс упадет до $30 тыс.
- В 2024 году эфир может дойти в базовом сценарии до $3,3-4 тыс., а в оптимистическом – даже до $4,5-5 тыс. Если же токен упадет в пессимизм, тогда его курс может упасть до $1,1-1, 2 тыс.
Опрошенные редакцией криптоэксперты не верят в то, что в этом году на рынке криптовалют будут царить негативные настроения, поэтому их прогнозы в основном базируются на ожиданиях дальнейшего роста ключевых "монет".
Пока такой оптимизм экспертов подтверждает и курсовая динамика цифрового "золота" и "серебра". Так, согласно данным сайта Сoinmarketcap, за год BTC вырос на 78% до $40,6 тыс, а ETH – на 46% до $2380.
Учитывая все эти тренды, финансовый советник Михаил Пацан в комментарии Delo.ua отмечает, что криптоинвесторы всегда имеют часть средств хранить в Bitcoin и Ethereum, поскольку ценность и перспективность этих валют в криптоиндустрии никогда не будет сомневаться.
Solana: токен поддерживает активное коммьюнити
SOL имеет хороший потенциал для роста в 2024 году, считает Михаил Пацан. Согласно данным Coinmarketcap, этот токен занимает 5-е место в мировом рейтинге цифровых активов. Его капитализация составляет $38,4 млрд. За год Solana выросла на 252% и достигла отметки в $88,6.
Эта криптовалюта может расти и дальше, говорит Пацан, поскольку проект работает на блокчейне для предоставления решений децентрализованных финансов и имеет большое и активное коммьюнити.
Положительно оценивают перспективы SOL и западные аналитики. Так, основатель Intermarket Strategy Ltd Ашраф Лайди отметил , что в 2023 году токен вырос на 1033%.
"Теперь Solana достигла наивысшего рейтинга объемов децентрализованного обмена (DEX) и составляет 40%, то есть она обработала 40% всех транзакций децентрализованного обмена", – обратил внимание аналитик.
Лайди считает, что этот альткоин будет расти и дальше, поэтому сам планирует инвестировать в SOL.
Эксперты компании Finder считают , что Solana будет дорожать к 2030 году. То есть, к концу этого десятилетия курс альткоина должен дойти до $150,52.
Напомним, что блокчейн-платформа Solana была официально запущена в 2020 году. Сеть используют для создания децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Компанию основали несколько человек, но самое важное лицо в проекте – Анатолий Яковенко. Он родился в Украине, а позже эмигрировал в США.
Проект активно развивается: например, в прошлом году был представлен первый смартфон Saga, а уже в январе-2024 разработчики рассказали о подготовке презентации второй версии гаджета. Это Web3 смартфон или криптосмартфон, в котором необходимы настройки для экосистемы Solana. Чтобы работать с токеном SOL, гаджет, в частности, будет иметь встроенный криптогаманец. При предварительном заказе гаджет будет стоить $450.
Dogecoin: Илон Маск поддерживает мемы
В 2024 году инвесторы могут обратить внимание на мемную "монету" Dogecoin, рекомендует аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. В комментарии Delo.ua эксперт отметил, что этот токен традиционно связывают с активно развивающейся Илоном Маском и его экосистемой X (ранее «Твиттер» - прим.ред.).
Согласно данным сайта Coinmarketcap, сейчас DOG занимает 9-е место в топ криптовалют мира с капитализацией $11,7 млрд. За год токен упал на 4% и сейчас стоит $0,082. За это время были моменты, когда "монета" достигала пиковых значений до $0,1018.
Кстати, в декабре известная "монета" отметила свой десятилетний юбилей. Больше о том, что такое мемы и как они растут в цене можно прочитать в материале Delo.ua "Настоящее лицо. Как мемкоины всколыхнули криптоиндустрию".
Litecoin: может показать свой потенциал
Эксперты полагают, что известная криптовалюта LTC стала незаслуженным аутсайдером в 2023 году. Согласно данным сайта Coinmarketcap, сейчас токен находится на 18 месте среди известных "монет" с капитализацией $5,1 млрд. За год токен просел на 22% и торгуется по $69,4. Но в этот период были и пиковые росты валюты, когда она достигла значения в $113.
"В 2023 году эта валюта не выросла, тогда как рынок прибавил 50-60%. Существует высокая вероятность, что LTC будет догонять свое отставание в 2024 году. Это даст хорошую премию инвесторам", – считает Максим Орыщак.
Интересно отметить, что летом эта "монета" прошла третий халвинг, так что эксперты в материале Delo.ua прогнозировали LTC негативное поведение на уровне $70 или смену настроений на положительную динамику с ростом до $80 и даже $150 в 2024 году.
Uniswap: проект покажет еще перспективы
По мнению экспертов, UNI – токен биржи Uniswap может быть интересен инвесторам, поскольку имеет отношение к перспективному направлению децентрализованных финансов.
"Ожидается, что владельцы токена будут получать дополнительный доход от комиссий за обмен токенов через протокол", – рассказывает Михаил Пацан.
Что же представляет собой эта "монета"? По данным сайта Coinmarketcap, UNI занимает 22-е место среди топовых криптовалют. Его капитализация достигла $3,6 млрд. За год токен упал на 11% и торгуется на уровне $6,1. За это время пиковый курс "монеты" достигал отметки в $7,8.
Для понимания: проект был создан в 2018 году. Его основатель – Хайден Адамс, экс-инженер в компании Siemens. Биржа Uniswap фокусируется на автоматизации торговли токенами децентрализованного финансирования. Команда проекта развивает открытую торговлю для всех имеющих токены.
Filecoin: следует следить за токеном
Михаил Пацан считает, что криптовалюта FIL – токен одноименного блокчейна Filecoin может быть интересен для инвесторов в перспективе.
"Этот проект выступает в роли децентрализованного хранилища, а это направление имеет большой потенциал для развития", – говорит эксперт.
По данным сайта Coinmarketcap, этот альткоин находится на 33 месте с капитализацией $2,5 млрд. За год токен упал в цене почти на 4% и его можно приобрести по курсу $5,2. Но стоит отметить, что в начале января-2024, курс Filecoin даже вырос до $7,6.
Для понимания, проект впервые был описан в 2014 году. Его основатель – американский ученый-информатик Хуан Беннет. Проект направлен на децентрализованное хранение данных.
Filecoin имеет открытый исходный код и децентрализован, что означает, что все управление находится в руках сообщества. На платформе Filecoin разработчики могут создавать облачные службы хранения файлов. Родная монета проекта – FIL. Она обеспечивает работу всей сети и всех процессов.
VET: может возрасти на 150-200%
Эксперты рекомендуют криптоинвесторам присмотреться к токену блокчейн-платформы VeChain – VET. Согласно данным Coinmarketcap, эта криптовалюта занимает 43 место среди топовых цифровых активов с капитализацией $1,9 млрд. За год токен вырос на 22,6% и достиг значения $0,027.
Для понимания: проект был создан в 2015 году. Его авторы – экс-IT-директор Louis Vuitton China Санни Лу и Джей Чжан, работавший в Deloitte и PriceWaterhouseCoopers.
VeChain – это блокчейн-платформа разумных контрактов. Для развития экосистемы используют распределенное управление и технологии веба вещей.
VeChain имеет два собственных токена: VeChain (VET) и VeThor (VTHO). Первая "монета" используется для транзакций, а вторая обеспечивает оплату комиссий.
Аналитик Максим Орыщак уверен, что сейчас "монета" VET представляет хороший интерес для инвесторов: "Потенциал роста ее курса в 2024 году может достичь 150-200%. То есть, токен должен стоить $0,09-0,10".
WBT: токен будет иметь дополнительную ценность
В этом году положительную динамику должен продемонстрировать курс WBT – токен блокчейна WhiteBit, отмечает Михаил Пацан. По данным сайта Сoingecko, эта криптовалюта имеет капитализацию в $903,8 млн. За год "монета" подорожала на 80%, говорит статистика Coinmarketcap, то есть токен вырос до $6,3.
Для понимания: криптобиржа WhiteBIT была создана в 2018 году. Ее основатель – украинец Владимир Носов. В настоящее время проект имеет более 3 млн пользователей по всему миру. Биржа создала свой токен WBT. "Монета" интегрирована во все сервисы экосистемы WhiteBIT, что облегчает взаимодействие пользователей на платформе.
Почему курс WBT имеет дальнейшие перспективы для роста? Как говорит Михаил Пацан, в ближайшее время ожидается более активный переход на Web3 после принятия соответствующих регуляторных законов: "Такие централизованные криптобиржи будут выступать в роли моста между Web2 и Web3. Следовательно, токен WBT будет иметь дополнительную ценность", - уверен эксперт.