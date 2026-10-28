Один из крупнейших производителей нержавеющих труб в Украине сократил выпуск продукции на 45%

Производитель бесшовных нержавеющих труб "Сентравис", являющийся одним из крупнейших мировых и украинских предприятий в своей отрасли, в третьем квартале 2026 года сократил выпуск продукции на 45% до 2,1 тыс. тонн. На работу предприятия повлияли новые квоты ЕС на импорт украинской стальной продукции.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

За январь-сентябрь предприятие произвело 9,33 тыс. тонн труб – на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как квоты ЕС повлияли на производство

Третий квартал стал первым периодом работы в условиях новых квот ЕС на импорт украинской стальной продукции, действующих с 1 июля. Для бесшовных нержавеющих труб квота оказалась на 42% меньше прошлогодних поставок.

"Окончательные квоты для Украины стали известны только в июне — за несколько недель до введения. В это время не могло хватить, чтобы найти альтернативные рынки: такая работа длится месяцы, а то и годы", — отметил главный исполнительный директор "Сентрависа" Юрий Атанасов.

До введения квот компания наращивала производство : в первом полугодии 2026 оно выросло на 6,6%. В 2023-2024 годах ежегодные темпы роста достигали 12%. В 2025 году предприятие произвело 13,77 тыс. тонн труб — почти столько же, как годом ранее.

Компания ищет новые рынки

По словам Атанасова, "Сентравис" вместе с украинским правительством и европейскими клиентами добивается пересмотра квот в диалоге с Европейской комиссией. Параллельно компания ищет покупателей в других странах и планирует принять участие в четырех международных выставках в октябре и ноябре. В частности, она представила продукцию на OFFSHORE KOREA 2026 в Пусане.

По данным "Сентрависа" , более 98% продукции предприятие экспортирует. Компания входит в десятку крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб.

О "Сентрависе"

"Сентравис" (Centravis) - украинский производитель бесшовных нержавеющих труб. Ее в производственные мощности работают в Никополе и Ужгороде.

Компания входит в десятку крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Ее продукция охватывает более 1000 типоразмеров труб из более 100 марок коррозионностойкой и жаропрочной стали .

"Сентравис" поставляет продукцию в 70 стран мира. Среди клиентов компании – BMW, Volkswagen, General Motors, Benteler Automotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC, Sinopec и Chesini Meccanica.

Согласно данным YouControl, конечными бенефициарными владельцами "Сентрависа" являются Юрий Атанасов, которому принадлежит 66,7% уставного капитала, а также Екатерина Атанасова-Милованова и Константин Атанасов, владеющие по 16,16% каждый.

Ранее сообщалось, что тарифные квоты Евросоюза, введенные с 1 июля 2026 г., сократили украинский экспорт металлопроката примерно на 60%.