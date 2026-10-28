UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,60

+0,06

EUR

50,85

--0,10

Наличный курс:

USD

46,50

46,24

EUR

51,78

51,44

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Один из крупнейших производителей нержавеющих труб в Украине сократил выпуск продукции на 45%

нержавеющие трубы Сентравис
Фото: facebook.com/CentravisProductionUkraine

Производитель бесшовных нержавеющих труб "Сентравис", являющийся одним из крупнейших мировых и украинских предприятий в своей отрасли, в третьем квартале 2026 года сократил выпуск продукции на 45% до 2,1 тыс. тонн. На работу предприятия повлияли новые квоты ЕС на импорт украинской стальной продукции.

Как пишет Dilo, об этом говорится в пресс-релизе компании.

За январь-сентябрь предприятие произвело 9,33 тыс. тонн труб на 6,5% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Как квоты ЕС повлияли на производство

Третий квартал стал первым периодом работы в условиях новых квот ЕС на импорт украинской стальной продукции, действующих с 1 июля. Для бесшовных нержавеющих труб квота оказалась на 42% меньше прошлогодних поставок.

"Окончательные квоты для Украины стали известны только в июне за несколько недель до введения. В это время не могло хватить, чтобы найти альтернативные рынки: такая работа длится месяцы, а то и годы", отметил главный исполнительный директор "Сентрависа" Юрий Атанасов.

До введения квот компания наращивала производство : в первом полугодии 2026 оно выросло на 6,6%. В 2023-2024 годах ежегодные темпы роста достигали 12%. В 2025 году предприятие произвело 13,77 тыс. тонн труб почти столько же, как годом ранее.

Компания ищет новые рынки

По словам Атанасова, "Сентравис" вместе с украинским правительством и европейскими клиентами добивается пересмотра квот в диалоге с Европейской комиссией. Параллельно компания ищет покупателей в других странах и планирует принять участие в четырех международных выставках в октябре и ноябре. В частности, она представила продукцию на OFFSHORE KOREA 2026 в Пусане.

По данным "Сентрависа" , более 98% продукции предприятие экспортирует. Компания входит в десятку крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб.

О "Сентрависе"

"Сентравис" (Centravis) - украинский производитель бесшовных нержавеющих труб. Ее в производственные мощности работают в Никополе и Ужгороде.

Компания входит в десятку крупнейших мировых производителей бесшовных нержавеющих труб. Ее продукция охватывает более 1000 типоразмеров труб из более 100 марок коррозионностойкой и жаропрочной стали .

"Сентравис" поставляет продукцию в 70 стран мира. Среди клиентов компании BMW, Volkswagen, General Motors, Benteler Automotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC, Sinopec и Chesini Meccanica.

Согласно данным YouControl, конечными бенефициарными владельцами "Сентрависа" являются Юрий Атанасов, которому принадлежит 66,7% уставного капитала, а также Екатерина Атанасова-Милованова и Константин Атанасов, владеющие по 16,16% каждый.

Ранее сообщалось, что тарифные квоты Евросоюза, введенные с 1 июля 2026 г., сократили украинский экспорт металлопроката примерно на 60%.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности