Один з найбільших виробників нержавіючих труб в Україні скоротив випуск продукції на 45%

Виробник безшовних нержавіючих труб "Сентравіс", який є одним із найбільших світових і українських підприємств у своїй галузі, в третьому кварталі 2026 року скоротив випуск продукції на 45% до 2,1 тис. тонн. На роботу підприємства вплинули нові квоти ЄС на імпорт української сталевої продукції.

Як пише Dilo, про це йдеться у пресрелізі компанії.

За січень-вересень підприємство виробило 9,33 тис. тонн труб — на 6,5% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як квоти ЄС вплинули на виробництво

Третій квартал став першим періодом роботи в умовах нових квот ЄС на імпорт української сталевої продукції, які діють із 1 липня. Для безшовних нержавіючих труб квота виявилася на 42% меншою за торішні поставки.

"Остаточні квоти для України стали відомі лише в червні — за кілька тижнів до запровадження. Цього часу не могло вистачити, щоб знайти альтернативні ринки: така робота триває місяці, а то й роки", — зазначив головний виконавчий директор "Сентравісу" Юрій Атанасов.

До запровадження квот компанія нарощувала виробництво: у першому півріччі 2026 року воно зросло на 6,6%. У 2023–2024 роках щорічні темпи зростання сягали 12%. У 2025 році підприємство виробило 13,77 тис. тонн труб — майже стільки ж, як роком раніше.

Компанія шукає нові ринки

За словами Атанасова, "Сентравіс" разом з українським урядом і європейськими клієнтами домагається перегляду квот у діалозі з Європейською комісією. Паралельно компанія шукає покупців в інших країнах і планує взяти участь у чотирьох міжнародних виставках у жовтні та листопаді. Зокрема, вона представила продукцію на OFFSHORE KOREA 2026 у Пусані.

За даними "Сентравіс", понад 98% продукції підприємство експортує. Компанія входить до десятки найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб.

Про "Сентравіс"

"Сентравіс" (Centravis) — український виробник безшовних нержавіючих труб. Її виробничі потужності працюють у Нікополі та Ужгороді.

Компанія входить до десятки найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб. Її продукція охоплює понад 1000 типорозмірів труб із більш ніж 100 марок корозійностійкої та жароміцної сталі.

"Сентравіс" постачає продукцію до 70 країн світу. Серед клієнтів компанії — BMW, Volkswagen, General Motors, Benteler Automotive, LINSTER Edelstahlhandel, Rohr Mertel, Buhlmann Group, Webco, MRC, Sinopec і Chesini Meccanica.

Згідно із даними YouControl, кінцевими бенефіціарними власниками "Сентравісу" є Юрій Атанасов, якому належить 66,7% статутного капіталу, а також Катерина Атанасова-Мілованова та Костянтин Атанасов, які володіють по 16,16% кожен.

Раніше повідомлялося, що тарифні квоти Євросоюзу, запроваджені з 1 липня 2026 року, скоротили український експорт металопрокату приблизно на 60%.