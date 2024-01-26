Обираємо альткоїни. В які криптовалюти варто інвестувати гроші найближчим часом

Цьогоріч ринок віртуальних активів має відновити зростання, вважають експерти. Цей оптимізм базується на декількох важливих подіях, які очікує уся криптоіндустрія. Зокрема, мова йде про квітневий халвінг біткоїну, розвиток нового інвестінструменту Bitcoin ETF, подальше створення законодавчої бази для криптовалют в США та ЄС. Ці тренди можуть підтримати зростання не тільки BTC, а й інших "монет". Delo.ua разом з експертами розповідає, в які альткоїни варто вкладати гроші у 2024 році. Пропонуємо вам свій Топ-8 перспективних токенів цього року.

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Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Топ-8 перспективних альткоїнів для інвестицій

Криптоексперти вважають, що особливу увагу цьогоріч варто звернути на такі альткоїни:

Ethereum (ETH),

Solana (SOL),

Dogecoin (DOG),

Litecoin (LTC),

Filecoin (FIL),

Uniswap (UNI),

WhiteBIT Coin (WBT),

VeChain (VET).

Тепер давайте розберемо, чому експерти бачать у зазначених токенів великий потенціал для зростання протягом 2024 року.

ETH: цифрове "срібло" завжди в тренді

Позитивні очікування ринку криптовалют будуть драйвером для зростання широкого кола альткоїнів, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua. Справа в тому, що курс альткоїнів завжди зростає слідом за топовими криптовалютами - біткоїном та ефіром.

"Деякі альткоїни взагалі можна купити тільки за біткоїн або ефір. Ліквідність, отримана в біткоін і ефір, перетікатиме в альткоіни, що штовхатиме їх вгору", - пояснює Шевчишин.

Delo.ua вже писало про перспективи зростання топових криптовалют у 2024 році. Згідно з прогнозами експертів, зростання котируванть BTC та ETH може вирости наступним чином:

Завдяки халвінгу, у другій половині року Bitcoin може оновити свій минулий історичний рекорд у $68 990. В оптимістичному сценарії це зростання може досягти $80-120 тис. Якщо ж настрої будуть песимістичні, курс впаде до $30 тис.

У 2024 році ефір може дійти в базовому сценарії до $3,3-4 тис., а в оптимістичному – навіть до $4,5-5 тис. Якщо ж токен впаде в песимізм, тоді його курс може впасти до $1,1-1,2 тис.

Опитані редакцією криптоексперти не вірять в те, що цьогоріч на ринку криптовалют пануватимуть негативні настрої, тому їх прогнози в основному базуються на очікуваннях подальшого зростання ключових "монет".

Наразі такий оптимізм експертів підтверджує й курсова динаміка цифрового "золота" та «срібла». Так, згідно з даними сайту Сoinmarketcap, за рік BTC виріс на 78% до $40,6 тис, а ETH – на 46% до $2380.

Враховуючи усі ці тренди, фінансовий радник Михайло Пацан в коментарі Delo.ua зазначає, що криптоінвестори завжди мають частину коштів зберігати в Bitcoin та Ethereum, оскільки цінність та перспективність цих валют в криптоіндустрії ніколи не буде піддаватися сумнівам.

"Bitcoin як цифрове «золото" являється основним активом для збереження цінності в децентралізованому світі. А ETH – це актив, який використовується для розробки децентралізованих додатків. Завдяки смарт-контрактам на блокчейні Ефіріум, можна створювати інші додатки та токени. Тому цей токен завжди буде цікавий як інвесторам, так і підприємцям». Михайло Пацан фінансовий радник

Solana: токен підтримує активне ком’юніті

SOL має гарний потенціал для зростання у 2024 році, вважає Михайло Пацан. Згідно з даними Coinmarketcap, цей токен займає 5-е місце в світовому рейтингу цифрових активів. Його капіталізація складає $38,4 млрд. За рік Solana зросла на 252% та досягла відмітки у $88,6.

Ця криптовалюта може зростати й надалі, каже Пацан, оскільки проєкт працює на блокчейні для надання рішень децентралізованих фінансів та має велике і активне ком’юніті.

Позитивно оцінюють перспективи SOL й західні аналітики. Так, засновник Intermarket Strategy Ltd Ашраф Лайді відмітив, що у 2023 році токен виріс на 1033%.

"Тепер Solana досягла найвищого рейтингу обсягів децентралізованого обміну (DEX) і становить 40%, тобто вона обробила 40% усіх транзакцій децентралізованого обміну", - звернув увагу аналітик.

Лайді вважає, що цей альткоїн буде зростати й надалі, тож сам планує інвестувати в SOL.

Експерти компанії Finder вважають, що Solana буде дорожчати до 2030 року. Тобто, до кінця цього десятиріччя курс альткоїну має дійти до $150,52.

Нагадаємо, що блокчейн-платформа Solana була офіційно запущена у 2020 році. Мережу використовують для створення децентралізованих додатків і смарт-контрактів. Компанію заснували декілька людей, але найважливіша особа в проєкті - Анатолій Яковенко. Він народився в Україні, а пізніше емігрував в США.

Проєкт активно розвивається: наприклад, минулого року було представлено перший смартфон Saga, а вже у січні-2024 розробники розказали про підготовку презентації другої версії гаджету. Це Web3 смартфон чи криптосмартфон, в якому є необхідні налаштування для екосистеми Solana. Щоб працювати із токеном SOL, гаджет, зокрема, матиме вбудований криптогаманець. Під час попереднього замовлення, гаджет коштуватиме $450.

Dogecoin: Ілон Маск підтримує меми

У 2024 році інвестори можуть звернути увагу на мемну "монету" Dogecoin, рекомендує аналітик компанії «Центр біржових технологій» Максим Орищак. В коментарі Delo.ua експерт зазначив, що цей токен традиційно пов'язують з Ілоном Маском та його екосистемою X (раніше «Твіттер» - прім.ред.), яка активно розвивається.

"Якщо в березні-2024 Федеральна резервна система (ФРС) дійсно буде активно знижувати відсоткові ставки, тоді вся високотехнологічна імперія Маска отримає потужний приріст капіталізації. DOG точно не залишиться осторонь, його зростання буде випереджаючим". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Згідно з даними сайту Coinmarketcap, зараз DOG займає 9-е місце в топ криптовалют світу з капіталізацією $11,7 млрд. За рік токен впав на 4% і зараз коштує $0,082. За цей час були моменти, коли "монета" досягала пікових значень до $0,1018.

До речі, в грудні відома "монета" відмітила свій десятирічний ювілей. Більше про те, що таке меми та як вони зростають у ціні, можна прочитати в матеріалі Delo.ua «Справжнє обличчя. Як мемкоїни сколихнули криптоіндустрію».

Litecoin: може показати свій потенціал

Експерти вважають, що відома криптовалюта LTC стала незаслуженим аутсайдером у 2023 році. Згідно з даними сайту Coinmarketcap, наразі токен знаходиться на 18 місці серед відомих "монет" з капіталізацією $5,1 млрд. За рік токен просів на 22% та торгується по $69,4. Але в цей період були й пікові зростання валюти, коли вона досягла значення у $113.

"В 2023 році ця валюта не зросла, тоді як ринок додав 50-60%. Існує висока ймовірність, що LTC наздоганятиме своє відставання в 2024 році. Це дасть гарну премію інвесторам", - вважає Максим Орищак.

Цікаво зазначити, що влітку ця "монета" пройшла третій халвінг, тож експерти в матеріалі Delo.ua прогнозували LTC негативну поведінку на рівні $70 або зміну настроїв на позитивну динаміку зі зростанням до $80 та навіть $150 у 2024 році.

Uniswap: проєкт ще покаже перспективи

На думку експертів, UNI - токен біржі Uniswap може бути цікавий інвесторам, оскільки має відношення до перспективного напрямку децентралізованих фінансів.

"Очікується, що власники токену будуть отримувати додатковий дохід від комісій за обмін токенів через протокол", - розповідає Михайло Пацан.

Що ж представляє собою ця "монета"? За даними сайту Coinmarketcap, UNI займає 22-е місце серед топових криптовалют. Його капіталізація досягла $3,6 млрд. За рік токен впав на 11% та торгується на рівні $6,1. За цей час піковий курс «монети» досягав відмітки у $7,8.

Для розуміння: проєкт було створено у 2018 році. Його засновник – Хайден Адамс, екс-інженер в компанії Siemens. Біржа Uniswap фокусується на автоматизації торгівлі токенами децентралізованого фінансування. Команда проєкту розвиває відкриту торгівлю для всіх, хто має токени.

Filecoin: варто слідкувати за токеном

Михайло Пацан вважає, що криптовалюта FIL - токен однойменного блокчейну Filecoin може бути цікавою для інвесторів у перспективі.

"Цей проєкт виступає в ролі децентралізованого сховища, а цей напрямок має великий потенціал для розвитку", - каже експерт.

За даними сайту Coinmarketcap, цей альткоїн знаходиться на 33 місці з капіталізацією $2,5 млрд. За рік токен впав в ціні майже на 4% та його можна придбати ти продати по курсу $5,2. Але варто відмітити, що на початку січня-2024, курс Filecoin навіть зріс до $7,6.

Для розуміння: проєкт вперше був описаний у 2014 році. Його засновник – американський вчений-інформатик Хуан Бенет. Проєкт спрямований на децентралізоване зберігання даних.

Filecoin має відкритий вихідний код і децентралізований, що означає, що все управління знаходиться в руках спільноти. На платформі Filecoin розробники мають можливість створювати хмарні служби зберігання файлів. Рідна монет проєкту – FIL. Вона забезпечує роботу всієї мережі та всіх процесів.

VET: може зрости на 150-200%

Експерти рекомендують криптоінвесторам придивитися до токену блокчейн-платформи VeChain – VET. Згідно з даними Coinmarketcap, ця криптовалюта займає 43-е місце серед топових цифрових активів з капіталізацією $1,9 млрд. За рік токен виріс на 22,6% та досяг значення $0,027.

Для розуміння: проєкт було створено у 2015 році. Його автори – екс-IT-директор Louis Vuitton China Санні Лу та Джей Чжан, який працював у Deloitte та PriceWaterhouseCoopers.

VeChain – це блокчейн-платформа розумних контрактів. Для розвитку екосистеми застосовують розподілене управління та технології Інтернету речей.

VeChain має два власні токени: VeChain (VET) і VeThor (VTHO). Перша "монета" використовується для транзакцій, а друга забезпечує оплату комісій.

Аналітик Максим Орищак впевнений, що зараз "монета" VET представляє гарний інтерес для інвесторів: «Потенціал зростання її курсу у 2024 році може досягти 150-200%. Тобто, токен має коштувати $0,09-0,10».

WBT: токен матиме додаткову цінність

Цьогоріч позитивну дінаміку має продемонструвати курс WBT - токен блокчейну WhiteBit, зазначає Михайло Пацан. За даними сайту Сoingecko, ця криптовалюта має капіталізацію $903,8 млн. За рік "монета" подорожчала на 80%, говорить статистика Coinmarketcap, тобто токен виріс до $6,3.

Для розуміння: криптобіржа WhiteBIT була створена у 2018 році. Її засновник – українець Володимир Носов. Наразі проєкт має більш 3 млн користувачів у всьому світі. Біржа створила власний токен WBT. "Монета" інтегрована у всі сервіси екосистеми WhiteBIT, що полегшує взаємодію користувачів на платформі.