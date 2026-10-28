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Єдина АЕС Румунії досі не відновила роботу: заходи для охолодження реакторів не допомогли

АЕС Черновода у Румунії
АЕС Румунії досі не працює

Атомна електростанція "Чернавода" в Румунії поки не відновила роботу після зупинки у серпні через низький рівень Дунаю. Спроби вирішити проблему з охолодженням реакторів за допомогою гідротехнічних заходів виявилися безуспішними.

Як пише Dilo, про це повідомляє Digi24.

Чому зупинили реактори

Реактор №1 контрольовано зупинили 28 липня, а реактор №2 13 серпня. Причиною став низький рівень води в Дунаї, звідки надходить вода для охолодження систем станції.

За словами міністра, заходи, які вживали з липня, не забезпечили достатнього рівня води біля водозабірних отворів електростанції. Для розв'язання проблеми потрібні гідротехнічні роботи, зокрема зміни в розподілі води між Дунаєм і його рукавом Бала.

"Те, що було зроблено, все одно не мало жодного ефекту", заявив Кіселіце в ефірі програми "Перед вами".

Міністр також зазначив, що подібна ситуація виникала ще у 2003 році, але проблему досі не розв'язали. Він планує відвідати станцію, щоб оцінити ситуацію на місці.

Коли відновлять роботу АЕС

"Якщо тенденції, прогнози, які існують зараз, збережуться, у нас має бути реактор, який може запуститися", сказав міністр, назвавши орієнтовною датою 15 листопада.

Чернаводська АЕС має два діючі реактори з п'яти, передбачених початковим проєктом. Водночас Румунія готується до будівництва реакторів №3 і №4, для роботи яких також потрібне стабільне водопостачання.

Нагадаємо, 13 серпня Румунія повністю зупинила роботу єдиної в країні АЕС "Чернавода" через критичне зниження рівня води в Дунаї. Країна втратила генерацію в 680 МВт і вперше була змушена купувати електроенергію за кордоном у денний час.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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