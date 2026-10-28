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Единственная АЭС Румынии до сих пор не возобновила работу: меры по охлаждению реакторов не помогли

АЭС Черновода в Румынии
АЭС Румынии до сих пор не работает

Атомная электростанция "Чернавода" в Румынии пока не возобновила работу после остановки в августе из-за низкого уровня Дуная. Попытки решить проблему с охлаждением реакторов с помощью гидротехнических мер оказались безуспешными.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Digi24.

Почему остановили реакторы

Реактор №1 контролируемо остановили 28 июля, а реактор №2 13 августа. Причиной послужил низкий уровень воды в Дунае, откуда поступает вода для охлаждения систем станции.

По словам министра, меры, предпринимаемые с июля, не обеспечили достаточного уровня воды у водозаборных отверстий электростанции. Для решения проблемы требуются гидротехнические работы, в частности, изменения в распределении воды между Дунаем и его рукавом Бала.

"То, что было сделано, все равно не имело никакого эффекта", - заявил Киселице в эфире программы "Перед вами".

Министр также отметил, что подобная ситуация возникала еще в 2003 году, но проблему до сих пор не разрешили. Он планирует посетить станцию, чтобы оценить ситуацию на месте.

Когда возобновят работу АЭС

"Если тенденции, существующие сейчас прогнозы сохранятся, у нас должен быть реактор, который может запуститься", сказал министр, назвав ориентировочной датой 15 ноября.

Чернаводская АЭС имеет два действующих реактора из пяти, предусмотренных начальным проектом. Вместе с тем, Румыния готовится к строительству реакторов №3 и №4, для работы которых также требуется стабильное водоснабжение.

Напомним, 13 августа Румыния полностью остановила работу единственной в стране АЭС "Черновода" из-за критического снижения уровня воды в Дунае. Страна потеряла генерацию в 680 МВт и впервые была вынуждена покупать электроэнергию за границей в дневное время.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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