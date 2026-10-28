10% податку на OLX та Prom: коли онлайн-продавцю вигідніше відмовитися від ФОП

Закон про оподаткування доходів на цифрових платформах підписаний. Нові правила для продавців на OLX, Prom та інших цифрових платформах почнуть діяти з 1 січня 2027 року.

Головна зміна: фізичні особи за певних умов зможуть платити 10% ПДФО без додаткового військового збору. Податковим агентом виступатиме оператор платформи. У мікробізнесу з’являється нове питання: залишатися ФОПом чи працювати як фізична особа на новому спецрежимі?

Як буде працювати новий спецрежим

Ставка 10% застосовується до резидентів, які не використовують працю найманих працівників у діяльності через платформи, не продають через них підакцизні товари і працюють через майданчики, оператори яких зареєстровані в податковій. Серед інших умов — наявність рахунку в українському банку або відповідному небанківському надавачі платіжних послуг, повідомлення його номера оператору та дотримання встановленого порядку розрахунків.

Ставка 10% діє, якщо річний дохід від діяльності через платформи не більший за 834 мінімальні зарплати. За проєктом бюджету на 2027 рік це приблизно 8 млн грн. Якщо дохід більший, суму перевищення оподаткують під 23%. Якщо продавець порушить умови спецрежиму, право на ставку 10% він втратить з початку кварталу, в якому сталося порушення. Дохід за період втрати права оподаткують під 23% із зарахуванням уже утриманого податку.

Треба пам'ятати, що неоподатковуваний ліміт у 2000 євро на рік стосується тільки продажу товарів і є спільним для всіх платформ. Суму в гривнях визначатимуть за курсом НБУ на 1 січня відповідного року. Податок утримуватимуть із перевищення ліміту. Якщо ви надаєте послуги, 10% утримують з першої гривні.

Математика вибору: фізособа проти ФОПа

Класичний ФОП 3-ї групи без ПДВ платить 5% єдиного податку, 1% військового збору та мінімальний ЄСВ. У 2026 році мінімальний ЄСВ становить 22 828 грн на рік. Якщо мінімальну зарплату на 2027 рік затвердять на запропонованому рівні 9546 грн, внесок становитиме близько 25 200 грн на рік — зокрема, коли немає продажів.

Фізособа на новому спецрежимі не сплачує ЄСВ лише через отримання доходу на платформі. Але ставка податку тут на 4 відсоткові пункти вища за сумарні 6% для ФОПа 3-ї групи. Податок на спецрежимі розраховують із доходу, а не з прибутку після витрат і комісій платформи.

Саме ці 4 відсоткові пункти визначають межу, на якій платежі зрівняються. Наступні розрахунки — для повного року роботи, за запропонованої мінімальної зарплати у 9546 грн, збереження нинішніх ставок і за умови, що ФОП зобов'язаний платити мінімальний ЄСВ.

Для послуг. Спецрежим дешевший за ФОП 3-ї групи, якщо середньомісячний дохід менший за приблизно 52 500 грн. Якщо дохід вищий, ФОП сплачує менше. Для ФОПів 2-ї групи межа нижча — близько 49 600 грн на місяць, якщо застосовується максимальна ставка єдиного податку. Місцева ставка може бути нижчою, а сама 2-га група має обмеження щодо послуг і замовників.

Для товарів. Через неоподатковувані 2000 євро на рік межа вигідності підвищується. Наприклад, за умовного курсу 52 грн за євро фізичній особі вигідніше працювати до річного доходу приблизно 890 тис. грн порівняно з ФОПом 3-ї групи.

Ці розрахунки не підійдуть ФОПам, які звільнені від сплати ЄСВ за себе. Наприклад, таке звільнення може діяти за місяці, коли роботодавець сплатив за підприємця щонайменше мінімальний страховий внесок. Для них економії на ЄСВ від закриття ФОП не буде.

Чому не варто поспішати закривати ФОП

Перехід на спецрежим має свої витрати та обмеження:

Пенсійний стаж. Податок 10% сам по собі не зараховується як страховий внесок і не створює страхового стажу. Водночас стаж може зараховуватися, якщо внесок за людину сплачує роботодавець або вона сплачує його добровільно.

Прямі продажі. Спецрежим поширюється на доходи від діяльності через зареєстровані платформи. Якщо ви також ведете підприємницьку торгівлю напряму клієнтам, закриття ФОП потребує окремої оцінки. Сам по собі прямий платіж покупця продавцю не обов'язково виводить операцію з-під правил спецрежиму.

Масштабування. На спецрежимі не можна використовувати працю найманих працівників під час діяльності через платформи.

Ризики для чинних підприємців

Якщо ви залишаєтеся ФОПом, важливо правильно зазначити свій статус на платформі. Закон передбачає, що оператор не утримує податок, якщо особа має статус самозайнятої та зареєстрована на платформі як самозайнята особа. Практичні деталі перевірки статусу та виправлення можливих помилок варто уточнювати у платформи та податкової.

З 2027 року будь-який дохід від звітної діяльності через платформи враховуватиметься в обсязі доходу для права перебувати на спрощеній системі.

Що далі

Оператори платформ повинні зареєструватися в податковій до кінця цього року. Частина розрахунків прив’язана до мінімальної зарплати, а межа для товарів залежить також від курсу євро. Мінімальну зарплату можуть змінити, коли остаточно затверджуватимуть бюджет. Якщо її піднімуть, мінімальний ЄСВ стане дорожчим. За інших незмінних умов межа, до якої вигідно працювати як фізична особа, також зросте.

З часом ставка спецрежиму може знизитися. Закон передбачає ставку 6,5% з 1 січня року, наступного за третім календарним роком після року припинення або скасування воєнного стану. Після цього ставка військового збору становитиме 5%. Це може зробити новий режим привабливішим для онлайн-продавців.