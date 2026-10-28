10% налога на OLX и Prom: когда онлайн-продавцу выгоднее отказаться от ФЛП

Закон о налогообложении доходов на цифровых платформах подписан. Новые правила для продавцов на OLX, Prom и других цифровых платформах начнут действовать с 1 января 2027 года.

Главное изменение: физические лица при определенных условиях смогут платить 10% НДФЛ без дополнительного военного сбора. Налоговым агентом будет выступать оператор платформы. У микробизнеса появляется новый вопрос: оставаться ФЛП или работать как физическое лицо на новом спецрежиме?

Как будет работать новый спецрежим

Ставка 10% применяется к резидентам, которые не используют работу наемных работников в деятельности через платформы, не продают через них подакцизные товары и работают через площадки, операторы которых зарегистрированы в налоговой. Среди других условий — наличие счета в украинском банке или соответствующем небанковском поставщике платежных услуг, уведомление его номера оператору и соблюдение установленного порядка расчетов.

Ставка 10% действует, если годовой доход от деятельности через платформы не больше 834 минимальных зарплат. По проекту бюджета на 2027 год это примерно 8 млн. грн. Если доход больше, сумму превышения облагают налогом под 23%. Если продавец нарушит условия спецрежима, право на ставку 10% он лишится с начала квартала, в котором произошло нарушение. Доход за период утраты права облагается налогом под 23% с зачислением уже удержанного налога.

Надо помнить, что необлагаемый предел в 2000 евро в год касается только продажи товаров и является общим для всех платформ. Сумму в гривнах будут определять по курсу НБУ на 1 января соответствующего года. Налог будут удерживаться с превышения лимита. Если вы предоставляете услуги, 10% удерживается с первой гривны.

Математика выбора: физлицо против ФЛП

Классический ФЛП 3-й группы без НДС платит 5% единого налога, 1% военного сбора и минимальный ЕСВ. В 2026 году минимальный ЕСВ составляет 22828 грн в год. Если минимальная зарплата на 2027 год будет утверждена на предложенном уровне 9546 грн, взнос составит около 25 200 грн в год — в частности, когда нет продаж.

Физлицо на новом спецрежиме не платит ЕСВ только из-за получения дохода на платформе. Но ставка налога здесь на 4 процентных пункта выше суммарных 6% для ФЛП 3-й группы. Налог на спецрежиме рассчитывают с дохода, а не из прибыли после расходов и комиссий платформы.

Именно эти 4 процентных пункта определяют предел, на котором платежи сравняются. Следующие расчеты — для полного года работы при предложенной минимальной зарплате в 9546 грн, сохранение нынешних ставок и при условии, что ФЛП обязан платить минимальный ЕСВ.

Для услуг. Спецрежим дешевле ФЛП 3-й группы, если среднемесячный доход меньше примерно 52 500 грн. Если доход выше, ФЛП платит меньше. Для ФЛП 2-й группы предел ниже – около 49 600 грн в месяц, если применяется максимальная ставка единого налога. Местная ставка может быть ниже, а сама 2-я группа имеет ограничения по услугам и заказчикам.

Для товаров. Из-за необлагаемых 2000 евро в год предел выгодности повышается. Например, при условном курсе 52 грн за евро физическому лицу выгоднее работать до годового дохода примерно 890 тыс. грн по сравнению с ФЛП 3-й группы.

Эти расчеты не подойдут ФЛП, освобожденным от уплаты ЕСВ за себя. Например, такое увольнение может действовать через месяцы, когда работодатель уплатил за предпринимателя по меньшей мере минимальный страховой взнос. Для них экономии на ЕСВ от закрытия ФЛП не будет.

Почему не стоит торопиться закрывать ФЛП

Переход на спецрежим имеет свои расходы и ограничения:

Пенсионный стаж. Налог 10% сам по себе не засчитывается как страховой взнос и не создает страховой стаж. В то же время стаж может засчитываться, если взнос за человека платит работодатель или он платит его добровольно.

Прямые продажи. Спецрежим распространяется на доходы от деятельности через зарегистрированные платформы. Если вы также ведете предпринимательскую торговлю напрямую клиентам, закрытие ФЛП требует отдельной оценки. Сам по себе прямой платеж покупателя продавцу не обязательно выводит сделку из-под правил спецрежима.

Масштабирование. На спецрежиме нельзя использовать работу наемных работников во время деятельности через платформы.

Риски для действующих предпринимателей

Если вы остаетесь ФЛП, важно правильно отметить свой статус на платформе. Закон предусматривает, что оператор не удерживает налог, если лицо имеет статус самозанятого и зарегистрировано на платформе как самозанятое лицо. Практические детали проверки статуса и исправления возможных ошибок следует уточнять в платформе и налоговой.

С 2027 года любой доход от отчетной деятельности через платформы будет учитываться в объеме дохода для права находиться на упрощенной системе.

Что дальше

Операторы платформ должны зарегистрироваться в налоговой до конца этого года. Часть расчетов привязана к минимальной зарплате, а предел для товаров зависит от курса евро. Минимальную зарплату могут изменить, когда будут окончательно утверждать бюджет. Если ее поднимут, минимальный ЕСВ станет дороже. В других неизменных условиях предел, до которого выгодно работать как физическое лицо, также возрастет.

Со временем ставка спецрежима может снизиться. Закон предусматривает ставку 6,5% с 1 января года, следующего за третьим календарным годом после года прекращения или отмены военного положения. После этого ставка военного сбора составит 5%. Это может сделать новый режим более привлекательным для онлайн-продавцов.