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Автогаз приближается к 60 гривнам за литр: почему цены на АЗС продолжают расти

автогаз
Автогаз в Украине дорожает из-за высоких закупочных цен

С 21 по 28 октября средняя цена автогаза в Украине выросла на 3,95 грн/л — до 56,19 грн/л. На отдельных АЗС горючее уже стоит 59,90 грн/л, а из-за высоких оптовых цен этот вид топлива может подорожать до 60 грн/л.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Почему дорожает автогаз

За неделю средняя оптовая цена выросла на 4,38 грн/л до 53,92 грн/л. По данным аналитиков, на внутреннем рынке не хватает предложения, что увеличивает расходы операторов на закупку горючего. Дополнительный фактор курс валют: его недельный рост прибавляет к стоимости газа около 40 коп./л.

На 28 октября разница между средней розничной и оптовой ценами составляла 2,27 грн/л . Через неделю она сократилась на 42 коп./л.

Где автогаз стоит самое дешевое

Среди приведенных сетей самая низкая цена в "Авантаже 7" - 52,45 грн/л. В "Оласе" газ стоит 53,50 грн/л, у "БРСМ-Нефти" - 53,56 грн/л, в Green Wave - 53,80 грн/л.

В "Укрнефти" цена составляет 54,90 грн/л, в UPG - 55,90 грн/л. Среди более дорогих сетей WOG подняла цену до 58,90 грн/л, а в ОККО газ стоит 57,50 грн/л. Больше всего за неделю цена выросла в сети "Маркет" - на 6,80 грн/л, до 57 грн/л.

За неделю разница между ценами премиальных сетей и дискаунтерами увеличилась почти до 5 грн/л. Между WOG и "Авантаж 7" она достигла 6,45 грн/л.

Подорожает ли газ до 60 грн

По оценке специалистов рынка , в ближайшее время цены на автогаз, вероятнее всего, продолжат расти. С учетом предложений в столичном регионе выше 101 000 грн/т и размера среднего спреда с начала года стоимость газа на АЗС может достигнуть 60 грн/л.

Напомним, на 12 октября средняя стоимость автогаза на украинских АЗС выросла до 46,25 грн/л. Это на 2,18 грн/л больше по сравнению с ценой на 5 октября и является самым высоким показателем с начала июня 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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