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Автогаз наближається до 60 гривень за літр: чому ціни на АЗС продовжують зростати

автогаз
Автогаз в Україні дорожчає через високі закупівельні ціни

З 21 до 28 жовтня середня ціна автогазу в Україні зросла на 3,95 грн/л — до 56,19 грн/л. На окремих АЗС пальне вже коштує 59,90 грн/л, а через високі гуртові ціни цей вид палива може подорожчати до 60 грн/л.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Чому дорожчає автогаз

За тиждень середня гуртова ціна зросла на 4,38 грн/л до 53,92 грн/л. За даними аналітиків, на внутрішньому ринку бракує пропозиції, що збільшує витрати операторів на закупівлю пального. Додатковий чинник курс валют: його тижневе зростання додає до вартості газу близько 40 коп./л.

Станом на 28 жовтня різниця між середньою роздрібною та гуртовою цінами становила 2,27 грн/л. За тиждень вона скоротилася на 42 коп./л.

Де автогаз коштує найдешевше

Серед наведених мереж найнижча ціна в "Авантаж 7" — 52,45 грн/л. В "Оласі" газ коштує 53,50 грн/л, у "БРСМ-Нафти" 53,56 грн/л, у Green Wave 53,80 грн/л.

В "Укрнафті" ціна становить 54,90 грн/л, в UPG 55,90 грн/л. Серед дорожчих мереж WOG підняла ціну до 58,90 грн/л, а в ОККО газ коштує 57,50 грн/л. Найбільше за тиждень ціна зросла в мережі "Маркет" на 6,80 грн/л, до 57 грн/л.

За тиждень різниця між цінами преміальних мереж і дискаунтерів збільшилася майже до 5 грн/л. Між WOG та "Авантаж 7" вона сягнула 6,45 грн/л.

Чи подорожчає газ до 60 грн/л

За оцінкою фахівців ринку, найближчим часом ціни на автогаз, найімовірніше, продовжать зростати. З урахуванням пропозицій у столичному регіоні  вище від 101 000 грн/т і розміру середнього спреду з початку року вартість газу на АЗС може досягнути 60 грн/л.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня середня вартість автогазу на українських АЗС зросла до 46,25 грн/л. Це на 2,18 грн/л більше порівняно з ціною на 5 жовтня і є найвищим показником з початку червня 2026 року. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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