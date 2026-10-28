До 80% посевов кукурузы оставят зимовать в поле: почему аграрии откладывают жатву

Украинские агрокомпании все чаще рассматривают возможность оставить часть урожая кукурузы в поле до весны 2027 года. На решение влияют низкие закупочные цены, высокие затраты на сушку зерна, проблемы с логистикой и задержки с отгрузкой предыдущего урожая. В то же время, зимовка посевов создает риски потерь урожая и ухудшения качества зерна.

Как пишет Dilo, об этом информирует UkrAgroConsult.

Почему аграрии откладывают уборку кукурузы

Среди основных причин – высокая стоимость сушки зерна, нестабильность экспортных каналов и дефицит свободных мощностей для хранения. Дополнительным фактором является задержка с отгрузкой предыдущего урожая и высокая стоимость альтернативных логистических маршрутов.

В таких условиях отложенная уборка может помочь хозяйствам сократить расходы на сушку. Оставаясь в поле, зерно постепенно теряет влагу естественным путем, что потенциально уменьшает потребность в дополнительной обработке перед хранением или продажей.

К примеру, компания TG Agro, обрабатывающая земли в Киевской и Житомирской областях, планирует оставить на зиму около 80% посевов кукурузы.

В то же время ситуация отличается в зависимости от региона и погодных условий. На юге, где средняя влажность кукурузы составляла 14,7%, компания уже завершила уборку. В Житомирской области влажность зерна достигает 32–34%, что увеличивает потенциальные затраты на сушки.

Сушка и засуха давят на себестоимость

На экономику выращивания кукурузы влияют не только затраты после уборки, но и погодные условия в течение сезона.

В частности, хозяйство «Победа» в Черкасской области сообщило о снижении урожайности кукурузы до 4 тонн с гектара против прогнозируемых 8–10 тонн. Причиной стала летняя засуха.

Дополнительную нагрузку на себестоимость создает сушка. По приведенным данным, снижение влажности одной тонны зерна с 17–18% до 14,5% стоит около 500 грн.

При низких закупочных ценах такие затраты могут оказывать существенное влияние на рентабельность производства. Поэтому часть аграриев рассматривает перенос сбора как способ оптимизировать затраты.

Какие риски имеет зимовка кукурузы в поле

Отложенная уборка не гарантирует сохранение урожая. Длительное пребывание растений в поле зимой повышает риск полегания стеблей, повреждения кочанов и ухудшения качества зерна.

Особенно уязвимыми могут быть посевы, ослабленные засухой. Дополнительную опасность представляют поражение вредителями и развитие фузариоза, что может привести к накоплению микотоксинов.

После зимовки зерно также рискует потерять качество, необходимое для экспорта или промышленной переработки. Кроме того, поздняя уборка может усложнить подготовку почвы к следующему сезону.

Следовательно, решение оставить кукурузу в поле до весны зависит от состояния посевов, устойчивости гибридов, погодных условий и соотношения ожидаемой экономии и потенциальных потерь. Несмотря на финансовые стимулы отложить жатву, часть крупных агрокомпаний не планирует оставлять урожай на зимовку.

Напомним, в сентябре 2026 года Украина экспортировала 3,04 млн тонн агропродукции – на 41,5% больше, чем месяцем ранее. Более всего возросли поставки зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.