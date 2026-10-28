До 80% посівів кукурудзи залишать зимувати в полі: чому аграрії відкладають жнива

Українські агрокомпанії дедалі частіше розглядають можливість залишити частину врожаю кукурудзи в полі до весни 2027 року. На рішення впливають низькі закупівельні ціни, високі витрати на сушіння зерна, проблеми з логістикою та затримки з відвантаженням попереднього врожаю. Водночас зимівля посівів створює ризики втрат урожаю та погіршення якості зерна.

Як пише Dilo, про це інформує UkrAgroConsult.

Чому аграрії відкладають збирання кукурудзи

Серед основних причин - висока вартість сушіння зерна, нестабільність експортних каналів і дефіцит вільних потужностей для зберігання. Додатковим фактором є затримки з відвантаженням попереднього врожаю та висока вартість альтернативних логістичних маршрутів.

За таких умов відкладене збирання може допомогти господарствам скоротити витрати на сушіння. Залишаючись у полі, зерно поступово втрачає вологу природним шляхом, що потенційно зменшує потребу в додатковій обробці перед зберіганням або продажем.

Наприклад, компанія TG Agro, яка обробляє землі в Київській та Житомирській областях, планує залишити на зиму близько 80% посівів кукурудзи.

Водночас ситуація відрізняється залежно від регіону та погодних умов. На півдні, де середня вологість кукурудзи становила 14,7%, компанія вже завершила збирання. На Житомирщині вологість зерна сягає 32–34%, що збільшує потенційні витрати на сушіння.

Сушіння та посуха тиснуть на собівартість

На економіку вирощування кукурудзи впливають не лише витрати після збирання, а й погодні умови протягом сезону.

Зокрема, господарство «Перемога» на Черкащині повідомило про зниження врожайності кукурудзи до 4 тонн з гектара проти прогнозованих 8–10 тонн. Причиною стала літня посуха.

Додаткове навантаження на собівартість створює сушіння. За наведеними даними, зниження вологості однієї тонни зерна з 17–18% до 14,5% коштує близько 500 грн.

За низьких закупівельних цін такі витрати можуть суттєво впливати на рентабельність виробництва. Тому частина аграріїв розглядає перенесення збирання як спосіб оптимізувати витрати.

Які ризики має зимівля кукурудзи в полі

Відкладене збирання не гарантує збереження врожаю. Тривале перебування рослин у полі взимку підвищує ризик вилягання стебел, пошкодження качанів і погіршення якості зерна.

Особливо вразливими можуть бути посіви, ослаблені посухою. Додаткову небезпеку становлять ураження шкідниками та розвиток фузаріозу, який може призвести до накопичення мікотоксинів.

Після зимівлі зерно також ризикує втратити якість, необхідну для експорту або промислової переробки. Крім того, пізнє збирання може ускладнити підготовку ґрунту до наступного сезону.

Отже, рішення залишити кукурудзу в полі до весни залежить від стану посівів, стійкості гібридів, погодних умов і співвідношення очікуваної економії та потенційних втрат. Попри фінансові стимули відкласти жнива, частина великих агрокомпаній не планує залишати врожай на зимівлю.

Нагадаємо, у вересні 2026 року Україна експортувала 3,04 млн тонн агропродукції - на 41,5% більше, ніж місяцем раніше. Найбільше зросли поставки зернових, олійних культур та продуктів їх переробки