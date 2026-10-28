Російський дрон влучив в АЗК "Укрнафти" на Дніпропетровщині

Російський безпілотник атакував автозаправний комплекс “Укрнафти” на Дніпропетровщині.

Як пише Dilo, про це повідомив виконувач обов’язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

"Цього разу ворожий БПЛА влучив по території АЗК на Дніпропетровщині. На жаль, внаслідок атаки постраждав клієнт, який дістав осколкові поранення", - зазначив він.

За словами Федоренка, постраждалий отримує необхідну медичну допомогу в лікарні. На місці атаки працює поліція.

"Ми оцінюємо масштаби пошкоджень і будемо визначати подальші дії щодо роботи станції", - повідомив представник "Нафтогазу".

Росія атакує АЗК "Укрнафти"

Російські війська вже атакували кілька десятків автозаправних комплексів "Укрнафти" в різних регіонах України.

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по двом АЗК мережі "Укрнафта" на правому та лівому березі Києва.

10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

2 жовтня російські війська двічі завдали ударів FPV-дронами по одному із автозаправних комплексів "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень.