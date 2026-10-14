Росія знову вдарила по АЗС "Укрнафти": наслідки атаки на Хмельниччині

Російські війська здійснили чергову атаку на цивільну інфраструктуру АТ “Укрнафта”. Цього разу під удар ворожого безпілотника потрапив автозаправний комплекс компанії у Хмельницькій області.

Як пише Dilo,про це заявив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

За його словами, ворожий дрон влучив безпосередньо в територію АЗК. Унаслідок удару спалахнула пожежа, а також було пошкоджено обладнання станції.

Під час атаки постраждав співробітник компанії.

"На жаль, один із наших працівників отримав легке уламкове поранення. Йому надається необхідна медична допомога2, — зазначив Богдан Кукура.

Наразі на місці події працюють відповідні профільні та екстрені служби. Повний обсяг руйнувань та оцінку необхідних відновлювальних робіт компанія зможе провести після завершення їхньої роботи.

У компанії наголосили, що Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільних об'єктах, якими щодня користуються громадяни. Попри це, UKRNAFTA планує повністю відновити пошкоджене майно та продовжити роботу у штатному режимі.

Фото: UKRNAFTA

Фото: UKRNAFTA

Удари РФ по АЗС "Укрнафти"

2 жовтня російські війська двічі завдали ударів FPV-дронами по одному із автозаправних комплексів "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень.

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по ще двом АЗК мережі "Укрнафта" на правому та лівому березі Києва.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.