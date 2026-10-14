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Россия снова ударила по АЗС "Укрнафты": последствия атаки в Хмельницкой области
Российские войска совершили очередную атаку на гражданскую инфраструктуру АО "Укрнафта". В этот раз под удар вражеского беспилотника попал автозаправочный комплекс компании в Хмельницкой области.
Как пишет Dilo, об этом заявил председатель правления "Укрнафты" Богдан Кукура.
По его словам, вражеский дрон попал прямо в территорию АЗК. В результате удара вспыхнул пожар, а также было повреждено оборудование станции.
В ходе атаки пострадал сотрудник компании.
"К сожалению, один из наших работников получил легкое обломочное ранение. Ему предоставляется необходимая медицинская помощь2", - отметил Богдан Кукура.
На месте происшествия работают соответствующие профильные и экстренные службы. Полный объем разрушений и оценка необходимых восстановительных работ компания сможет провести после завершения их работы.
В компании подчеркнули, что Россия продолжает целенаправленно избивать по гражданским объектам, которыми каждый день пользуются граждане. Тем не менее, UKRNAFTA планирует полностью восстановить поврежденное имущество и продолжить работу в штатном режиме.
Удары РФ по АЗС "Укрнафты"
2 октября российские войска дважды нанесли удары FPV-дронам по одному из автозаправочных комплексов "Укрнафты" в Днепропетровской области. Объект получил повреждения.
15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по еще двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.
10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнафта" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.