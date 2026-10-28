Российский дрон попал в АЗК "Укрнафты" на Днепропетровщине

Российский беспилотник атаковал автозаправочный комплекс "Укрнафты" на Днепропетровщине.

Как пишет Dilo, об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

"На этот раз вражеский БПЛА попал по территории АЗК на Днепропетровщине. К сожалению, в результате атаки пострадал клиент, получивший осколочные ранения", - отметил он.

По словам Федоренко, пострадавший получает необходимую медицинскую помощь в больнице. На месте атаки работает полиция.

"Мы оцениваем масштабы повреждений и будем определять дальнейшие действия по работе станции", - сообщил представитель "Нафтогаза".

Россия атакует АЗК "Укрнафты"

Российские войска уже атаковали несколько десятков автозаправочных комплексов "Укрнафты" в разных регионах Украины.

15 сентября утром российские войска нанесли удар дронами по двум АЗК сети "Укрнафта" на правом и левом берегу Киева.

10 сентября, российские войска нанесли удар реактивным беспилотником по автозаправочному комплексу "Укрнафта" в Киеве в Голосеевском районе вблизи ТРЦ "Республика". Тогда в результате удара пострадали четверо.

11 сентября российские войска ударили беспилотниками по две АЗС в Киеве - в Днепровском и Оболонском районах. В одну из них попали дважды.

От утренней атаки на АЗС Киева известно о двух погибших. Всего пострадали от утренней атаки на столицу 6 человек. Из них 5 медиков госпитализировали.

2 октября российские войска дважды нанесли удары FPV-дронам по одному из автозаправочных комплексов "Укрнафты" в Днепропетровской области. Объект получил повреждения.