Что ждет рынок спотовых Bitcoin ETF в дальнейшем – прогнозы экспертов

Спотовый Bitcoin ETF - это новый инструмент, поэтому большинство крупных брокеров и институциональных инвесторов еще не сделать окончательных выводов по его перспективам, считает аналитик ЦБТ Максим Орыщак. Поэтому многие на крипторынке только сейчас начинают анализ на предмет юридических и финансовых рисков. Больше о перспективах нового инвестиционного инструмента Delo.ua рассказывает в статье "Месяц Bitcoin-ETF. Как на рынке криптовалют проявил себя новый инвестиционный инструмент".

"Сами представители Bitcoin ETF также очень осторожны. Они считают, что 11 фондов – это слишком много, поэтому на дистанции останется половина или еще меньше. Это не умаляет перспектив этого инструмента, но может говорить о меньшем притоке средств в 2024 году, чем ожидали инвесторы", – считает Орыщак.

Финансовый советник Михаил Пацан в комментарии Delo.ua отмечает, что прогнозировать поведение Биткоин ЭТФ сложно, ведь на рынок влияют разные факторы. В частности, апрельский халвинг BTC может привести к росту цены, что положительно отразится на ETF.

Рост институционального интереса к Bitcoin может стимулировать привлечение средств к ETF. Волатильность биткоина может негативно повлиять на настроения инвесторов.

"В общем, я ожидаю, что в ближайшие три месяца интерес к биткоин ЭТФ будет расти, а их цена будет увеличиваться, - говорит Пацан.

Согласен с перспективами роста акций Bitcoin ETF и Орыщак, поскольку на этот тренд прямо влияет курс цифрового "золота".

"В апреле состоится халвинг биткоина. Это значит, криптовалюта к этому моменту должна быть как минимум на 25% выше уровня 1 декабря 2023 года - то есть, выше $43 тыс. за BTC", - говорит Орыщак.

Учитывая, что сейчас курс Bitcoin находится выше этой планки (около $62 тыс. на момент публикации - прим.ред.), в ближайшее время эксперт не исключает ни падений, ни дальнейшего роста: "Как вариант, цифровое "золото" способно просесть в феврале, а к началу апреля снова подняться до $43 тыс. или выше".

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин также уверен, что восстановление цены биткоина скажется на росте стоимости фондов: "Здесь будет работать фактор халвинга, фактор притока капитала в фонды, фактор покупок биткоина на рынке".

Почему произошел отток денег из спотовых Bitcoin-ETF

Но запуск нового инвестиционного инструмента был непростым. Дело в том, что первые недели инвесторы выводили деньги из спотовых Bitcoin ETF. Эксперты говорят, что история с утечкой средств из спотовых Bitcoin ETF выглядит запутанно. Скорее всего причиной негативной динамики стал большой отток именно из Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

"В первые три недели после запуска спотовых Bitcoin ETF с GBTC забрали $5,7 млрд. А в другие фонды "занесли" чуть больше $4 млрд. Возникает вопрос: как из Grayscale Bitcoin Trust ETF могли уходить средства, если он был только запущен? Интересная особенность GBTC. Этот ETF не создавался с нуля, а конвертировался из существующего трастового фонда", - говорит Максим Орыщак.

Стоит отметить, что к 11 января 2024 года в Grayscale Bitcoin Trust ETF уже находилось более 26 млрд долларов в BTC. Именно из этих средств был отток в первые три недели после запуска спотовых Bitcoin-ETF.

"Части инвесторов не понравилась высокая комиссия за управление (1,5%), поэтому они перешли в другие фонды. А кто-то решил просто зафиксировать прибыль и вывести деньги из биткоина", – продолжает Орыщак.

Шевчишин отмечает, что отток инвесторов из Grayscale Bitcoin ETF продолжается, но его интенсивность существенно снизилась. То есть, в среднем этот показатель составляет $100 млн в сутки против средних $500 млн на старте.

Орыщак добавляет, что в какой-то момент негативная динамика по отношению к Bitcoin ETF изменилась на положительную. "К концу четвертой недели чистый приток составил $1,6 млрд", - говорит эксперт.

При этом Шевчишин акцентирует, что привлечение средств в фонды Bitcoin ETF находится на начальной стадии. Коррекция биткоина немного сдержала приток, хотя и была вызвана, в том числе перетоком капитала из Grayscale Bitcoin ETF.

"Дело в том, что для расчета с инвесторами, выходящими из фонда, последнему необходимо продавать биткоин в рынок для получения живых денег. Но когда падение завершилось, цена биткоина возобновилась, приток капитала только усилился. Например, 8 и 9 февраля приток был одним с максимальных с момента запуска ETF. И дальше эта динамика может расти", – говорит Шевчишин.

Больше о перспективах нового инвестиционного инструмента Delo.ua рассказывает в статье "Месяц Bitcoin-ETF. Как на рынке криптовалют проявил себя новый инвестиционный инструмент".