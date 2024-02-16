Месяц Bitcoin-ETF. Как на рынке криптовалют проявил себя новый инвестиционный инструмент

Прошел месяц с тех пор, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставила "зеленый свет" запуску 11-ти спотовых Bitcoin-ETF. Теперь институциональные инвесторы могут вкладывать большие суммы средств в инвестиционные фонды, чтобы приобрести реальный биткоин на криптобиржах. Такой механизм покупки и продажи BTC считается более безопасным для людей, поскольку имеет несколько механизмов защиты от различных рисков. Редакция Delo.ua решила выяснить, стали ли фонды Bitcoin ETF востребованными среди инвесторов и как этот инвестинструмент влияет на крипторынок.

Как запустился рынок спотовых Bitcoin-ETF

Как писало Delo.ua, вечером 10 января SEC одобрила 11 Bitcoin-ETF. В этом списке известные игроки инвестиционного рынка США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity и т.д.

Теперь эти спотовые фонды Bitcoin ETF торгуются на биржах под тикерами: например, Grayscale под тикером GBTC.

Чтобы защитить инвесторов Bitcoin-ETF, SEC также разработал некоторые инструменты контроля. В частности:

1. Фонды должны полностью раскрывать информацию о продуктах.

2. Продукты должны торговаться на зарегистрированных биржах ценных бумаг.

Также стоит напомнить, как работают спотовые Bitcoin-ETF. Как уже писало Delo.ua, первоначально фонд закупает реальный биткоин на криптобирже. Далее он передает актив в банк-хранитель. После этого фонд выпускает сертификаты на приобретенные монеты и выдает инвесторам. Таким образом, клиент становится участником инвестиционного фонда и владеет биткоином не напрямую, а через сертификат биткоин-ETF.

Что происходило с крипторинком после старта Bitcoin-ETF

Первый месяц для спотовых Bitcoin ETF оказался не столь успешным, как ожидали инвесторы. Причина состоит в том, что в течение трех недель торгов инвесторы выводили деньги из криптофондов, а чистый приток денег в фонды вышел в плюс только на четвертой неделе торгов, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua.

"До запуска Bitcoin ETF было много предупреждений о том, что первоначальный позитив уже был заложен в цену Bitcoin. То есть, в период с 16 октября-2023, когда появились первые слухи о капитуляции SEC, и до 11 января-2024, когда одобрение произошло, BTC подорожал на 70% - с $27,1 тыс. до $45,9 тыс.". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Когда же новый инструмент заработал, у инвесторов появился большой соблазн зафиксировать большую прибыль, говорит Орыщак. Именно это они и сделали, по крайней мере, частично, поэтому выводили деньги из криптофондов.

В то же время, финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua обращает внимание на дополнительную причину утечки денег из фондов. Во время старта Bitcoin ETF рынок криптовалют пережил непродолжительную коррекцию. То есть, в этот период курс биткоина снизился с $47 тыс. до $39 тыс.

"Эта коррекция стала дополнительной причиной вывода денег из фондов, поскольку инвесторы решили зафиксировать прибыль по факту запуска ETF", – говорит Шевчишин.

Понятно, что падение цифрового золота и отток денег из криптофондов повлияло на падение стоимости Bitcoin ETF после запуска этого инструмента. Этот тренд учитывал не только курс биткоина, но и дополнительные расходы, которые несет фонд в работе, говорит Шевчишин. Таким образом, динамика падения составила 1–4%.

Но сейчас цена BTC снова идет вверх: по данным Coinmarketcap, по состоянию на 15 февраля он достиг отметки в $52 тыс. Этот показатель считается рекордным в 2024 году. Логично, что положительная динамика цифрового "золота" вдохновляет инвесторов и дальше вкладывать деньги в целом в криптовалюту и в частности в Bitcoin ETF.

Почему произошел отток денег из спотовых Bitcoin-ETF

История из оттоком средств из спотовых Bitcoin ETF выглядит запутанно, говорит Максим Орыщак. Скорее всего причиной негативной динамики стал большой отток именно из Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

"В первые три недели после запуска спотовых Bitcoin ETF из GBTC забрали $5,7 млрд. А в другие фонды "занесли" чуть больше $4 млрд. Возникает вопрос: как из Grayscale Bitcoin Trust ETF могли уходить средства, если он был только запущен?" Интересная особенность GBTC. Этот ETF не создавался с нуля, а конвертировался из уже существующего трастового фонда". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Стоит отметить, что к 11 января 2024 года в Grayscale Bitcoin Trust ETF уже находилось более $26 млрд в BTC. Именно из этих средств был отток в первые три недели после запуска спотовых Bitcoin-ETF.

"Части инвесторов не понравилась высокая комиссия за управление (1,5%), поэтому они перешли в другие фонды. А кто-то решил просто зафиксировать прибыль и вывести деньги из биткоина", – продолжает Орыщак.

Шевчишин отмечает, что отток инвесторов из Grayscale Bitcoin ETF продолжается, но его интенсивность существенно снизилась. То есть, в среднем этот показатель составляет $100 млн в сутки против средних $500 млн на старте.

Орыщак добавляет, что в какой-то момент негативная динамика по отношению к Bitcoin ETF изменилась на положительную. "К концу четвертой недели чистый приток составил $1,6 млрд ", - говорит эксперт.

При этом Шевчишин акцентирует, что привлечение средств в фонды Bitcoin ETF находится на начальной стадии. Коррекция биткоина немного сдержала приток, хотя и была вызвана, в том числе перетоком капитала из Grayscale Bitcoin ETF.

"Дело в том, что для расчета с инвесторами, выходящими из фонда, последнему необходимо продавать биткоин в рынок для получения живых денег. Но когда падение завершилось, цена биткоина возобновилась, приток капитала только усилился. Например, 8 и 9 февраля приток был одним с максимальных с момента запуска ETF. И далее эта динамика может расти. Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Посмотреть на динамику потоков Bitcoin ETF можно в нижеприведенной таблице (в млн долларов). Данные автоматически и в режиме реального времени генерируются на платформе компании Farside Investors.

Какова динамика Bitcoin ETF по состоянию на 14 февраля. Источник: Farside Investors

Что ждет рынок спотовых Bitcoin ETF в дальнейшем

Эксперты говорят, что спотовый Bitcoin ETF - это новый инструмент, поэтому большинство крупных брокеров и институциональных инвесторов еще не сделали окончательных выводов по поводу его перспектив. Многие на крипторынке только сейчас начинают анализ на предмет юридических и финансовых рисков.

"Сами представители Bitcoin ETF также очень осторожны. Они считают, что 11 фондов – это слишком много, поэтому на дистанции останется половина или еще меньше. Это не умаляет перспектив этого инструмента, но может говорить о меньшем притоке средств в 2024 году, чем ожидали инвесторы", – считает Орыщак.

Финансовый советник Михаил Пацан в комментарии Delo.ua отмечает, что прогнозировать поведение Биткоина ETF сложно, ведь на рынок влияют разные факторы:

Апрельский халвинг BTC может привести к росту цены, что окажет положительное влияние на ETF.

BTC может привести к росту цены, что окажет положительное влияние на ETF. Рост институционального энтузиазма к Bitcoin может провоцировать привлечение средств к ETF.

Волатильность биткоина может оказать негативное влияние на настроения инвесторов.

"В общем, я ожидаю, что в ближайшие три месяца интерес к биткоин ЭТФ будет расти, а их цена будет увеличиваться". Михаил Пацан финансовый советник

Согласен с перспективами роста акций Bitcoin ETF и Орыщак, поскольку на этот тренд прямо влияет курс цифрового "золота".

"В апреле состоится халвинг биткоина. Это значит, криптовалюта к этому моменту должна быть как минимум на 25% выше уровня 1 декабря 2023 года - то есть, выше $43 тыс. за BTC", - говорит Орыщак.

Учитывая, что сейчас курс Bitcoin находится выше этой планки (около $52 тыс. на момент публикации - прим.ред.), в ближайшее время эксперт не исключает ни падений, ни дальнейшего роста: "Как вариант, цифровое "золото" способно просесть в феврале, а к началу апреля снова подняться до $43 тыс. или выше".