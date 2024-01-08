Биткоин достиг 20-месячного максимума и превысил 47 тысяч долларов

8 января по состоянию на 19:12 биткоин (BTC) достиг 20-месячного максимума и превысил 47 208 тыс. долларов США. Только за час криптовалюта выросла более чем на 1000 долларов. Такой рост в значительной степени вызван ажиотажем вокруг ожидаемого утверждения биржевых фондов (ETF) такими финансовыми гигантами, как BlackRock и Grayscale.

Об этом пишет Вlockchair.

По состоянию на понедельник биткоин вырос на 6,63% за день и более 10% с 1 января. И индекс относительной силы также демонстрирует значение выше 50%, указывая на то, что импульс в пользу покупателей. В результате в ближайшее время кажется вполне вероятным рост криптовалюты до уровня 48 тысяч долларов.

Скриншот из coindesk.com

Аналитики ожидают потенциального одобрения этих ETF со стороны SEC до 11 января, что может привести к тому, что биткоин может превысить 50 000 долларов, а некоторые даже прогнозируют, что он может достигнуть 100 000 долларов или больше в 2024 году.

Ожидается, что внедрение этих ETF, как отмечают консультанты VanEck, будет способствовать дальнейшему введению биткоина путем смягчения проблемы смещения единиц.

Несколько ведущих финансовых компаний, включая BlackRock, VanEck и Bitwise, ведут напряженную борьбу за запуск ETF биткоинов. Это вызвало "войну комиссий", поскольку они стремятся привлечь инвесторов по низким комиссиям.

Bitwise недавно установил новый минимум с комиссией только 0,24%, что привело к росту цен на биткоин на 1,5%. Fidelity предложила высшую комиссию в 0,39%, но предложение Bitwise включает 6-месячный отказ от комиссии, начиная с 0,00%, что привлекает значительное внимание.

CryptoGlobe отмечает, что в 2024 году биткоин имеет все шансы достигнув отметки в 115 000 долларов.

Макроэкономист Генриз Зеберг прогнозирует, что биткоин переживает стремительный рост, описывая его траекторию как "абсолютно баллистическую" и "вертикальную". Его оценка для курса биткоина составляет 115 000 долларов, но он не исключает, что он достигнет 250 000 долларов.

В то же время, сейчас биткоин остается значительно ниже своих рекордных максимумов 2021 года, которые превышали 68 тысяч долларов. При этом по базовому сценарию цена Bitcoin может откатиться к поддержке $27-30 тыс. уже в декабре, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орищак. После этого к апрелю 2024 года, то есть в канун халвинга, криптовалютный бенчмарк подорожает до $35-40 тыс.

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