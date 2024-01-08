Біткоїн досяг 20-місячного максимуму і перевищив 47 тис доларів

8 січня станом на 19:12 біткоїн (BTC) досяг 20-місячного максимуму і перевищив 47 208 тис. доларів США. Лише за годину криптовалюта зросла на понад 1000 доларів. Таке зростання значною мірою викликано ажіотажем навколо очікуваного затвердження біржових фондів (ETF) такими фінансовими гігантами, як BlackRock і Grayscale.

Про це пише Вlockchair.

Станом на понеділок біткоїн зріс на 6,63% за день і понад 10% з 1 січня. Індекс відносної сили також демонструє значення вище 50%, вказуючи на те, що імпульс на користь покупців. У результаті найближчим часом здається цілком ймовірним зростання криптовалюти до рівня 48 тисяч доларів.

Скріншот з coindesk.com

Аналітики очікують потенційного схвалення цих ETF з боку SEC до 11 січня, що може призвести до того, що біткоїн може перевищити 50 000 доларів, а деякі навіть прогнозують, що він може досягти 100 000 доларів або більше у 2024 році.

Очікується, що запровадження цих ETF, як зазначають консультанти VanEck, сприятиме подальшому запровадженню біткоїна шляхом пом’якшення проблеми зміщення одиниць.

Кілька провідних фінансових компаній, включаючи BlackRock, VanEck і Bitwise, ведуть напружену боротьбу за запуск ETF біткоїнів. Це викликало "війну комісій", оскільки вони прагнуть залучити інвесторів найнижчими комісіями.

Bitwise нещодавно встановив новий мінімум із комісією лише 0,24%, що призвело до зростання цін на біткоїн на 1,5%. Fidelity запропонувала вищу комісію в 0,39%, але пропозиція Bitwise включає 6-місячну відмову від комісії, починаючи з 0,00%, що привертає значну увагу.

CryptoGlobe зазначає, що у 2024 році біткоїн має всі шанси досягнувши позначки у 115 000 доларів.

Макроекономіст Генріз Зеберг прогнозує, що біткоїн переживає стрімке зростання, описуючи його траєкторію як "абсолютно балістичну" та "вертикальну". Його оцінка для курсу біткоїна становить 115 000 доларів, але він не виключає, що він досягне 250 000 доларів.

В той же час, наразі біткоїн залишається значно нижчим за свої рекордні максимуми 2021 року, які перевищували 68 тисяч доларів. При цьому, за базовим сценарієм ціна Bitcoin може відкотитися до підтримки $27-30 тис. вже у грудні, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Після цього до квітня 2024 року, тобто напередодні халвінгу, криптовалютний бенчмарк подорожчає до $35-40 тис.

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