У 2024 році біткоїн може подорожчати до $82 тис. - Шевчишин

Цьогоріч собівартість майнінгу біткоїну складає біля $27-30 тис., тому цей орієнтир можна вважати мінімальною вартістю BTC, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин. Тобто, “цифрове золото” навряд чи впаде нижче відмітки у $30 тис.

Експерт рекомендує купувати монети тоді, коли біткоїн знаходиться на рівні $27-30 тис., оскільки сценарій падіння ціни до собівартості виглядає малоймовірним.

На його думку, за несприятливих чинників нижнім кордоном для "цифрового золота" у 2024 році може стати курс у $32 тис.

"Орієнтир по верхній межі оцінюється в $82 тис. За сприятливих факторів і значної ліквідності на ринку не можна виключати зростання біткоїну до $120 тис. Зараз це оптимістичний прогноз", - говорить аналітик.

Який курс BTC бачать у 2024 році іноземні експерти

Закордонні криптоексперти надають такі прогнози щодо майбутнього курсу біткоїну:

Генеральний директор Blockstream Адам Бек спрогнозував значне зростання вартості біткоїну, припустивши, що він може досягти відмітки у $100 тис., передає видання Beincrypto.

Аналітична компанія CryptoQuant вважає, що вартість "цифрового золота" перевищить $160 тис.

"Ми стверджуємо, що ринок біткоїну може мати позитивний рік у 2024 році в основному через вплив оцінки ринку, активність мережі, халвінг, макроекономічну перспективу, схвалення Bitcoin-ETF, зростання ліквідності стейблкойнів", — підтвердили аналітики CryptoQuant в коментарі Beincrypto.

Засновник Galaxy Digital Майк Новограц вважає, що вартість BTC може досягти $70 тис., передає видання Crypto.news.

"Чи можемо ми перейти до старих максимумів наступного року? Звичайно", - говорить Новограц.

Більше про те, які перспективи та виклики очікують біткоїн у 2024 році, Delo.ua розповість у своій аналітиці незабаром.