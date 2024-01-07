В 2024 году биткоин может подорожать до $82 тыс. - Шевчишин

В этом году себестоимость майнинга биткоина составляет около $27-30 тыс., поэтому этот ориентир можно считать минимальной стоимостью BTC, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин. То есть, "цифровое золото" вряд ли упадет ниже отметки в $30 тыс.

Эксперт рекомендует покупать монеты тогда, когда биткоин находится на уровне $27-30 тыс., поскольку сценарий падения цены до себестоимости выглядит маловероятным.

По его мнению, из-за неблагоприятных факторов нижней границей для "цифрового золота" в 2024 году может стать курс в $32 тыс.

"Ориентир по верхнему пределу оценивается в $82 тыс. При благоприятных факторах и значительной ликвидности на рынке нельзя исключать рост биткоина до $120 тыс. Сейчас это оптимистичный прогноз", - говорит аналитик.

Какой курс BTC видят в 2024 году иностранные эксперты

Зарубежные криптоэксперты дают следующие прогнозы относительно будущего курса биткоина:

Генеральный директор Blockstream Адам Бек спрогнозировал значительный рост стоимости биткоина, предположив, что он может достичь отметки в $100 тыс., передает издание Beincrypto.

Аналитическая компания CryptoQuant считает, что стоимость "цифрового золота" превысит $160 тыс.

"Мы утверждаем, что рынок биткоина может иметь положительный год в 2024 году в основном из-за влияния оценки рынка, активности сети, халвинга, макроэкономической перспективы, одобрения Bitcoin-ETF, роста ликвидности стейблкойнов", - подтвердили аналитики CryptoQuant в комментарии Beincrypto.

Основатель Galaxy Digital Майк Новограц считает, что стоимость BTC может достигнуть $70 тыс., передает издание Crypto.news.

"Можем ли мы перейти к старым максимумам в следующем году? Конечно", – говорит Новограц.

Более того, какие перспективы и вызовы ожидают биткоин в 2024 году, Delo.ua расскажет в своей аналитике в скором времени.