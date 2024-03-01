Що чекає на ринок спотових Bitcoin ETF надалі - прогнози експертів

Спотовий Bitcoin ETF - це новий інструмент, тож більшість великих брокерів та інституційних інвесторів ще не зробити остаточних висновків щодо його перспектив, вважає аналітик ЦБТ Максим Орищак. Тому багато хто на крипторинку тільки зараз починає аналіз на предмет юридичних і фінансових ризиків. Більше про перспективи нового інвестиційного інструменту Delo.ua розповідає у статті "Місяць Bitcoin-ETF. Як на ринку криптовалют проявив себе новий інвестиційний інструмент".

"Самі представники Bitcoin ETF також дуже обережні. Вони вважають, що 11-ть фондів – це забагато, тож на дистанції залишиться половина чи ще менше. Це не применшує перспектив цього інструменту, але може говорити про менший приплив коштів у 2024 році, ніж очікували інвестори", - вважає Орищак.

Фінансовий радник Михайло Пацан в коментарі Delo.ua відзначає, що прогнозувати поведінку Біткоїн ЕТФ складно, адже на ринок впливають різні фактори. Зокрема, квітневий халвінг BTC може призвести до зростання ціни, що позитивно вплине на ETF.

"Зростання інституційного інтересу до Bitcoin може стимулювати залучення коштів до ETF. Волатильність біткоїну може негативно вплинути на настрої інвесторів.

"Загалом, я очікую, що протягом найближчих трьох місяців інтерес до біткоін ЕТФ буде зростати, а їх ціна буде збільшуватися, - говорить Пацан.

Згоден з перспективами щодо зростання акцій Bitcoin ETF й Орищак, оскільки на цей тренд прямо впливає курс цифрового "золота".

"У квітні відбудеться халвінг біткоїну. Це означає, криптовалюта до цього моменту має бути як мінімум на 25% вищою за рівень 1-го грудня 2023 року – тобто, вище $43 тис. за BTC", - говорить Орищак.

Зважаючи на те, що зараз курс Bitcoin знаходиться вище цієї планки (біля $62 тис. на момент публікації - прім.ред.), найближчим часом експерт не виключає ні падінь, ні подальшого зростання: "Як варіант, цифрове "золото" здатне просісти у лютому, а до початку квітня знову піднятися до $43 тис. або вище".

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин також впевнений, що відновлення ціни біткоїну позначиться на зростанні вартості фондів: "Тут працюватиме фактор халвінгу, фактор припливу капіталу до фондів, фактор покупок біткоїну на ринку".

Чому відбувся відтік грошей зі спотових Bitcoin-ETF

Але запуск нового інвестиційного інструменту був непростим. Справа в тому, що перші тижні інвестори виводили гроші зі спотових Bitcoin ETF. Експерти кажуть, що історія з відпливом коштів зі спотових Bitcoin ETF виглядає заплутано. Скоріш за все, причиною негативної динаміки став великий відтік саме із Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

"У перші три тижні після запуску спотових Bitcoin ETF з GBTC забрали $5,7 млрд. А в інші фонди "занесли" трохи більше $4 млрд. Виникає питання: як із Grayscale Bitcoin Trust ETF могли йти кошти, якщо він був лише запущений? Цікава особливість GBTC. Цей ETF не створювався з нуля, а конвертувався з трастового фонду, який вже існує", - каже Максим Орищак.

Варто зазначити, що до 11 січня 2024 року у Grayscale Bitcoin Trust ETF вже знаходилося понад $26 млрд у BTC. Саме із цих коштів і був відтік у перші три тижні після запуску спотових Bitcoin-ETF.

"Частині інвесторів не сподобалася висока комісія за управління (1,5%), тому вони перейшли до інших фондів. А хтось вирішив просто зафіксувати прибуток та вивести гроші з біткоїну", - продовжує Орищак.

Шевчишин відмічає, що загалом відтік інвесторів із Grayscale Bitcoin ETF продовжується, але його інтенсивність суттєво знизилася. Тобто, в середньому цей показник складає $100 млн на добу, проти середніх $500 млн на старті.

Орищак додає, що в якийсь момент негативна динаміка щодо Bitcoin ETF змінилася на позитивну. "На кінець четвертого тижня чистий приплив склав $1,6 млрд", - говорить експерт.

При цьому Шевчишин акцентує, що наразі залучення коштів у фонди Bitcoin ETF перебуває на початковій стадії. Корекція біткоїну трохи стримала приплив, хоча й була викликана, у тому числі перетіканням капіталу з Grayscale Bitcoin ETF.

"Річ у тому, що для розрахунку з інвесторами, що виходять з фонду, останньому необхідно продавати біткоїн в ринок для отримання живих грошей. Але коли падіння завершилося, ціна біткоїну відновилася, приплив капіталу лише посилився. Наприклад, 8 та 9 лютого приплив був одним із максимальних з моменту запуску ETF. І далі ця динаміка може зростати", - говорить Шевчишин.

Більше про перспективи нового інвестиційного інструменту Delo.ua розповідає у статті "Місяць Bitcoin-ETF. Як на ринку криптовалют проявив себе новий інвестиційний інструмент".