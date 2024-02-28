Новий історичний максимум: вартість Bitcoin наближається до $60 000

У середу, 28 лютого, Bitcoin знову почав дорожчати. Вартість головної криптовалюти наближається до 60 000 доларів за монету, що є найвищим показником з кінця 2021 року на тлі того, що великі гравці активно вкладають кошти у цифрові активи.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що вартість криптовалюти Bitcoin продовжує зростати завдяки надходженню в нові спотові біржові біткойн-продукти в США, які підвищили вартість на 39,7% у лютому, що ознаменує найбільше зростання з грудня 2020 року.

На торгах на біржах Bitcoin подорожчав на 4,4% до 59 259 доларів, тоді як Ether подорожчав на 2,2% до 3320 доларів, досягнувши ще одного дворічного максимуму.

Криптоентузіасти сподіваються, що в березні Bitcoin досягне позначки у $69 000.

Трейдери зайнялися біткойнами напередодні квітневого халвінгу. Цей процес призначений для уповільнення випуску біткоїнів, пропозиція яких обмежена 21 мільйоном, з яких 19 мільйонів вже видобуто, шляхом скорочення винагороди за виробництво токенів вдвічі.

За даними CoinGecko, сукупна вартість цифрових активів зараз становить близько 2,2 трлн доларів.

Також цього року вартість Bitcoin перевершила традиційні активи, зокрема акції та золото. Коефіцієнт, що порівнює ціну криптовалюти з ціною дорогоцінного металу, перебуває на найвищому рівні за останні два роки.

Нагадаємо, вартість Bitcoin досягла дворічного піка у $57 000 27 лютого.

Зауважимо, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) надала "зелене світло" запуску 11-ти спотових Bitcoin-ETF. Тепер інституційні інвестори можуть вкладати великі суми коштів у інвестиційні фонди, щоб придбати реальний біткоїн на криптобіржах. Такий механізм покупки та продажу BTC вважається більш безпечним для людей, оскільки має декілька механізмів захисту від різноманітних ризиків. Чи стали фонди Bitcoin ETF затребуваними серед інвесторів та як цей інвестінструмент впливає на крипторинок, читайте в матеріалі Delo.ua.

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