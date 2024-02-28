Новый исторический максимум: стоимость Bitcoin приближается к $60 000

В среду, 28 февраля, Bitcoin снова начал дорожать. Стоимость главной криптовалюты приближается к 60 000 долларов за монету, что является самым высоким показателем с конца 2021 года на фоне того, что крупные игроки активно вкладывают средства в цифровые активы.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что стоимость криптовалюты Bitcoin продолжает расти благодаря поступлению в новые спотовые биржевые биткойн-продукты в США, которые повысили стоимость на 39,7% в феврале, что ознаменует наибольший рост с декабря 2020 года.

На торгах на биржах Bitcoin подорожал на 4,4% до 59 259 долларов, в то время как Ether подорожал на 2,2% до 3320 долларов, достигнув еще одного двухлетнего максимума.

Криптоэнтузиасты надеются, что в марте Bitcoin достигнет отметки в $69 000.

Трейдеры занялись биткойнами накануне апрельского халвинга. Этот процесс предназначен для замедления выпуска биткоинов, предложение которых ограничено 21 миллионом, из которых 19 миллионов уже добыто путем сокращения вознаграждения за производство токенов вдвое.

По данным CoinGecko, совокупная стоимость цифровых активов сейчас составляет около 2,2 трлн долларов.

Также в этом году стоимость Bitcoin превзошла традиционные активы, в том числе акции и золото. Коэффициент, сравнивающий цену криптовалюты с ценой драгоценного металла, находится на самом высоком уровне за последние два года.

Напомним, стоимость Bitcoin достигла двухлетнего пика в $57 000 27 февраля.

Заметим, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставила "зеленый свет" запуску 11-ти спотовых Bitcoin-ETF. Теперь институциональные инвесторы могут вкладывать большие суммы средств в инвестиционные фонды, чтобы приобрести реальный биткоин на криптобиржах. Такой механизм покупки и продажи BTC считается более безопасным для людей, поскольку имеет несколько механизмов защиты от различных рисков. Стали ли фонды Bitcoin ETF востребованными среди инвесторов и как этот инструмент влияет на крипторинок, читайте в материале Delo.ua.

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