Стоимость Bitcoin достигла двухлетнего максимума: сколько просят за криптовалюту

Криптовалюта Bitcoin достигла двухлетнего максимума выше 57 000 долларов на торгах в Азии во вторник, 27 февраля, тогда как Ether превысил 3 200 долларов впервые за два года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Bitcoin вырос более чем на 10% за две сессии, чему посодействовало обнародование в понедельник от криптоинвестора и фирмы-разработчика MicroStrategy (MSTR.O) информации о том, что она недавно приобрела около 3000 биткойнов на сумму 155 миллионов долларов.

Оригинальная и крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта недавно получила поддержку благодаря одобрению владеющих биткойнами биржевых фондов (ETF) в Соединенных Штатах.

В понедельник объемы торгов в нескольких фондах резко возросли, а компании, связанные с криптовалютами, смогли нарастить свой капитал.

По данным Bloomberg, стоимость цифрового актива составила 57 039 долларов. Это стало самой высокой ценой криптовалюты с декабря 2021 года.

Но по состоянию на 10.22 утра 27 февраля на торгах в Сингапуре за криптовалюту просили уже 56 473 долларов.

Фото: Bloomberg

Как пишет издание, с начала года цена Bitcoin выросла на 33%, разжигая спекулятивный аппетит к меньшим токенам, в частности Ether и BNB.

По данным CoinGecko, совокупная стоимость цифровых активов сейчас составляет около 2,2 трлн. долларов.

Также в этом году стоимость Bitcoin превзошла традиционные активы, в том числе акции и золото. Коэффициент, сравнивающий цену криптовалюты с ценой драгоценного металла, находится на самом высоком уровне за последние два года.

Напомним, стоимость Bitcoin достигла двухлетнего пика в $50 369 12 февраля, но на следующий день начала снижаться из-за того, что спекулянты взяли передышку после периода роста цены для фиксации прибыли.

Заметим, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предоставила "зеленый свет" запуску 11-ти спотовых Bitcoin-ETF. Теперь институциональные инвесторы могут вкладывать большие суммы средств в инвестиционные фонды, чтобы приобрести реальный биткоин на криптобиржах. Такой механизм покупки и продажи BTC считается более безопасным для людей, поскольку имеет несколько механизмов защиты от различных рисков. Стали ли фонды Bitcoin ETF востребованными среди инвесторов и как этот инвестинструмент влияет на крипторинок, читайте в материале Delo.ua.

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