Стоимость биткоина впервые с декабря 2021 года превысила $50 тысяч

12 февраля курс биткоина превысил отметку в $50 тыс. По состоянию на 19:35 цена биткойна составляла $50,29 за (BTC/USD) при текущей рыночной капитализации USD — $978.77B.

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Согласно данным криптобиржи Вinance, цена биткойна резко выросла почти на 1000 долларов в течение последнего часа.

По состоянию на 18:00 цена биткойна составляла $49,939.

Отмечается, что цена Bitcoin выросла на +3.47% за последние 24 часа, а количество криптовалют в обращении составляет 19.63M.

Другие активы по топ-10 по капитализации также вошли в "зеленую зону". К примеру, Ethereum торгуется на уровне более $2500, пишет Вlockchair .

Криптоаналитик Патрик Скотт отметил, что розничные трейдеры до сих пор "не обращают внимания" на биткоин, несмотря на достижение $49 000.

"Только что курс превысит $50 000, ждите, что многие списавшие криптовалюту со счетов начнут возвращаться", — добавил он.

В CoinShares сообщили о недельном притоке $1,1 млрд в криптовалютные инвестиционные продукты. Объем активов под управлением фондов достиг к самому высокому с начала 2022 года уровню — $59 млрд.

Макроаналитик Ноэль Ачесон в разговоре с CoinDesk заявила, что биткоин сейчас пользуется увеличением накоплений. Главным образом, этому способствует «ожидание вливаний капитала в Китай, чтобы остановить разгром его фондового рынка и неизбежное обесценивание валюты даже в развитых странах в будущем».

Напомним, 8 января по состоянию на 19:12 биткоин (BTC) достиг 20-месячного максимума и превысил 47 208 тыс. рублей. долларов США. Только за час криптовалюта выросла более чем на 1000 долларов. Такой рост в значительной степени вызван ажиотажем вокруг ожидаемого утверждения биржевых фондов (ETF) такими финансовыми гигантами, как BlackRock и Grayscale.

Добавим, что 4 декабря прошлого года цена биткойна впервые в течение 2023 года превысила отметку в 40 000 долларов США на волне общего энтузиазма по снижению процентных ставок в США, а трейдеры ожидают быстрого одобрения биткойн-фондов.

Источник фото: ua.depositphotos.com