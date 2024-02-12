Вартість біткоїну вперше з грудня 2021 року перевищила $50 тис

12 лютого курс біткоїну перевищив позначку $50 тис. Станом на 19:35 ціна біткойна становила $50,29 за (BTC/USD) при поточній ринковій капіталізації USD — $978.77B.

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Згідно з даними криптобіржі Вinance, ціна біткойна різко зросла майже на 1000 доларів протягом останньої години.

Станом на 18:00 ціна біткойна становила $49,939.

Зазначається, що ціна Bitcoin зросла на +3.47% за останні 24 години, а кількість криптовалюти в обігу складає 19.63M.

Інші активи з топ-10 із капіталізації також увійшли до "зеленої зони". До прикладу Ethereum торгується на рівні понад $2500, пише Вlockchair.

Криптоаналітик Патрік Скотт зазначив, що роздрібні трейдери досі "не звертають уваги" на біткоїн, незважаючи на досягнення $49 000.

"Щойно курс перевищить $50 000, чекайте, що багато людей, які списали криптовалюту з рахунків, почнуть повертатися", — додав він.

У CoinShares повідомили про тижневий приплив $1,1 млрд у криптовалютні інвестиційні продукти. Обсяг активів під управлінням фондів досягнув до найвищого з початку 2022 року рівня — $59 млрд.

Макроаналітик Ноель Ачесон у розмові з CoinDesk заявила, що біткоїн наразі має вигоду зі збільшення накопичень. Головним чином цьому сприяє «очікування вливань капіталу в Китай, щоб зупинити розгром його фондового ринку та неминуче знецінення валюти навіть у розвинених країнах у майбутньому».

Нагадаємо, 8 січня станом на 19:12 біткоїн (BTC) досяг 20-місячного максимуму і перевищив 47 208 тис. доларів США. Лише за годину криптовалюта зросла на понад 1000 доларів. Таке зростання значною мірою викликано ажіотажем навколо очікуваного затвердження біржових фондів (ETF) такими фінансовими гігантами, як BlackRock і Grayscale.

Додамо, що 4 грудня минулого року ціна біткойна вперше протягом 2023 року перевищила позначку в 40 000 доларів США на хвилі загального ентузіазму щодо зниження відсоткових ставок у США, а трейдери очікують швидкого схвалення біткойн-фондів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com