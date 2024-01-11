Революція в світі криптовалют: SEC дозволив запуск Bitcoin-ETF

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) ввечері 10 грудня вперше за 10 років схвалила біржові фонди, які інвестують безпосередньо в біткоїн, тобто, винесла позитивне рішення на запуск біткоїн-ETF від BlackRock та інших компаній.

Про це повідомив голова SEC Гарі Генслер.

Цей крок є знаковою подією для сектора цифрових активів, вартість яких складає приблизно 1,7 трильйона доларів США і який розширить доступ до найбільшої криптовалюти на Уолл-стріт і за її межами.

"Сьогодні (11 січня-ред) інвестори вже можуть купувати та продавати біткоїни або іншим чином отримувати доступ до біткоїнів у ряді брокерських контор, через взаємні фонди, на національних біржах цінних паперів, через однорангові платіжні додатки, на несумісних криптовалютних платформах і, звичайно, через Grayscale Bitcoin Trust. Сьогоднішня дія включатиме певні засоби захисту для інвесторів", - сказав Генслер.

Як пише Вloomberg, SEС затвердила фонди важковаговиків галузі BlackRock, Invesco і Fidelity та меншим конкурентам, включаючи Valkyrie, для початку торгів у четвер, оскільки її повноваження включають захист інвесторів.

Агентство повідомляє, що дане схвалення означає рідкісну капітуляцію SEC після боротьби, яка тривала більше десяти років, відколи Тайлер і Кемерон Вінклвосс вперше запропонували біткоїн-ETF у 2013 році. Несподівана заявка BlackRock Inc. у червні минулого року, а потім рішення апеляційного суду, що назвав відмову SEC від погодження заявки "свавільною та примхливою", викликав бурхливе зростання криптовалюти на тлі припущень, що регулятори США нарешті дадуть своє благословення цій структурі.

"Хоча сьогодні ми схвалили лістинг і торгівлю певними спотовими акціями ETP біткоїнів, ми не схвалювали та не схвалювали біткоїн. Інвесторам слід бути обережними щодо безлічі ризиків, пов’язаних з біткоїнами та продуктами, вартість яких пов’язана з крипто валютою", - додав Генслер.

Зауважимо, що рішення було прийнято через день після того, як на обліковому записі X SEC з’явилося неправдиве повідомлення про те, що агентство схвалило ETF. Згодом регулятор заявив, що обліковий запис було зламано, що призвело до значних коливань ціни біткоїна.

Нагадаємо, 8 січня станом на 19:12 біткоїн (BTC) досяг 20-місячного максимуму і перевищив 47 208 тис. доларів США. Лише за годину криптовалюта зросла на понад 1000 доларів. Таке зростання значною мірою викликано ажіотажем навколо очікуваного затвердження біржових фондів (ETF) такими фінансовими гігантами, як BlackRock і Grayscale.

Джерело фото: ua.depositphotos.com