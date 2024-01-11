Революция в мире криптовалют: SEC разрешил запуск Bitcoin-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вечером 10 декабря впервые за 10 лет одобрила биржевые фонды, которые инвестируют непосредственно в биткоин, то есть вынесла положительное решение на запуск биткоин-ETF от BlackRock и других компаний.

Об этом сообщил глава SEC Гарри Генслер.

Этот шаг является знаковым событием для сектора цифровых активов, стоимость которых составляет примерно 1,7 триллиона долларов США и который расширит доступ к крупнейшей криптовалюте на Уолл-стрит и за ее пределами.

"Сегодня (11 января-ред) инвесторы уже могут покупать и продавать биткоины или иным образом получать доступ к биткоинам в ряде брокерских контор, через взаимные фонды, на национальных биржах ценных бумаг, через одноранговые платежные приложения, на несовместимых криптовалютных платформах и, через Grayscale Bitcoin Trust. Сегодняшнее действие будет включать определенные средства защиты для инвесторов", - сказал Генслер.

Как пишет Вloomberg, SEС утвердила фонды тяжеловесов отрасли BlackRock, Invesco и Fidelity и меньшим конкурентам, включая Valkyrie, для начала торгов в четверг, поскольку ее полномочия включают защиту инвесторов.

Агентство сообщает, что данное одобрение означает редкую капитуляцию SEC после продолжавшейся более десяти лет борьбы с тех пор, как Тайлер и Кэмерон Винклвосс впервые предложили биткоин-ETF в 2013 году. Неожиданная заявка BlackRock Inc. в июне прошлого года, а затем решение апелляционного суда, назвавшего отказ SEC от согласования заявки "произвольной и капризной", вызвал бурный рост криптовалюты на фоне предположений, что регуляторы США наконец-то дадут свое благословение этой структуре.

"Хотя сегодня мы одобрили листинг и торговлю определенными спотовыми акциями ETP биткоинов, мы не одобряли и не одобряли биткоин. Инвесторам следует быть осторожными по поводу множества рисков, связанных с биткоинами и продуктами, стоимость которых связана с крипто валютой", - добавил Генслер.

Заметим, что решение было принято через день после того, как на аккаунте X SEC появилось ложное сообщение о том, что агентство одобрило ETF. Впоследствии регулятор заявил, что аккаунт был сломлен, что привело к значительным колебаниям цены биткоина.

Напомним, 8 января по состоянию на 19:12 биткоин (BTC) достиг 20-месячного максимума и превысил 47 208 тыс. рублей. долларов США. Только за час криптовалюта выросла более чем на 1000 долларов. Такой рост в значительной степени вызван ажиотажем вокруг ожидаемого утверждения биржевых фондов (ETF) такими финансовыми гигантами, как BlackRock и Grayscale.

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