Вартість Bitcoin досягла дворічного максимуму: скільки просять за криптовалюту

Криптовалюта Bitcoin досягла дворічного максимуму вище 57 000 доларів на торгах в Азії у вівторок, 27 лютого, тоді як Ether перевищив 3 200 доларів вперше за два роки.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Bitcoin зріс більш ніж на 10% за дві сесії, чому посприяло оприлюднення в понеділок від криптоінвестора та фірми-розробника MicroStrategy (MSTR.O) інформації про те, що вона нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.

Оригінальна та найбільша за ринковою вартістю криптовалюта нещодавно отримала підтримку завдяки схваленню біржових фондів (ETF), що володіють біткойнами, у Сполучених Штатах.

У понеділок обсяги торгів у кількох фондах різко зросли, а компанії, пов’язані з криптовалютами, змогли наростити свій капітал.

За даними Bloomberg, вартість цифрового активу сягнула 57 039 доларів. Це стало найвищою ціною криптовалюти з грудня 2021 року.

Але станом на 10:22 ранку 27 лютого на торгах в Сінгапурі за криптовалюту просили вже 56 473 доларів.

Фото: Bloomberg

Як пише видання, з початку року ціна Bitcoin зросла на 33%, розпалюючи спекулятивний апетит до менших токенів, зокрема Ether і BNB.

За даними CoinGecko, сукупна вартість цифрових активів зараз становить близько 2,2 трлн доларів.

Також цього року вартість Bitcoin перевершила традиційні активи, зокрема акції та золото. Коефіцієнт, що порівнює ціну криптовалюти з ціною дорогоцінного металу, перебуває на найвищому рівні за останні два роки.

Нагадаємо, вартість Bitcoin досягла дворічного піка у $50 369 12 лютого, але наступного дня почала знижуватися через те, що спекулянти взяли перепочинок після періоду зростання ціни для фіксації прибутку.

Зауважимо, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) надала "зелене світло" запуску 11-ти спотових Bitcoin-ETF. Тепер інституційні інвестори можуть вкладати великі суми коштів у інвестиційні фонди, щоб придбати реальний біткоїн на криптобіржах. Такий механізм покупки та продажу BTC вважається більш безпечним для людей, оскільки має декілька механізмів захисту від різноманітних ризиків. Чи стали фонди Bitcoin ETF затребуваними серед інвесторів та як цей інвестінструмент впливає на крипторинок, читайте в матеріалі Delo.ua.

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