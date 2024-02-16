Місяць Bitcoin-ETF. Як на ринку криптовалют проявив себе новий інвестиційний інструмент

Минув місяць відтоді, як Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) надала "зелене світло" запуску 11-ти спотових Bitcoin-ETF. Тепер інституційні інвестори можуть вкладати великі суми коштів у інвестиційні фонди, щоб придбати реальний біткоїн на криптобіржах. Такий механізм покупки та продажу BTC вважається більш безпечним для людей, оскільки має декілька механізмів захисту від різноманітних ризиків. Редакція Delo.ua вирішила з’ясувати, чи стали фонди Bitcoin ETF затребуваними серед інвесторів та як цей інвестінструмент впливає на крипторинок.

Як запустився ринок спотових Bitcoin-ETF

Як писало Delo.ua, ввечері 10 січня SEC схвалила 11 Bitcoin-ETF. В цьому переліку відомі гравці інвестиційного ринку США: Grayscale, Franklin Templeton, Valkyrie, BlackRock, Fidelity та ін.

Тепер ці спотові фонди Bitcoin ETF торгуються на біржах під тікерами: наприклад, Grayscale під тікером GBTC.

Щоб захистити інвесторів Bitcoin-ETF, SEC також розробив певні інструменти контролю. Зокрема:

1. Фонди мають повністю розкривати інформацію про продукти.

2. Продукти мають торгуватись на зареєстрованих національних біржах цінних паперів.

Також варто нагадати, як працюють спотові Bitcoin-ETF. Як вже писало Delo.ua, спочатку фонд закуповує реальний біткоїн на криптобіржі. Далі він передає актив до банку-зберігача. Після цього фонд випускає сертифікати на придбані монети та видає їх інвесторам. Таким чином, клієнт стає учасником інвестиційного фонду та володіє біткоїном не напряму, а через сертифікат біткоїн-ETF.

Що відбувалось із крипторинком після старту Bitcoin-ETF

Перший місяць для спотових Bitcoin ETF виявився не таким успішним, як очікували інвестори. Причина полягає в тому, що протягом трьох тижнів торгів інвестори виводили гроші з криптофондів, а чистий приплив грошей у фонди вийшов у плюс лише на четвертому тижні торгів, говорить аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua.

"До запуску Bitcoin ETF було багато попереджень про те, що первинний позитив вже був закладений у ціну Bitcoin. Тобто, у період з 16 жовтня-2023, коли з'явилися перші чутки про капітуляцію SEC, і до 11 січня-2024, коли схвалення відбулося, BTC подорожчав на 70% - із $27,1 тис. до $45,9 тис.". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Коли ж новий інструмент запрацював, у інвесторів з'явилася велика спокуса зафіксувати великий прибуток, говорить Орищак. Саме це вони й зробили, принаймні частково, тому виводили гроші з криптофондів.

Водночас з цим, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин в коментарі Delo.ua звертає увагу на додаткову причину витоку грошей з фондів. Під час старту Bitcoin ETF ринок криптовалют пережив нетривалу корекцію. Тобто, у цей період курс біткоїну знизився з $47 тис. до $39 тис.

"Ця корекція стала додатковою причиною виводу грошей з фондів, оскільки інвестори вирішили зафіксувати прибуток за фактом запуску ETF", - говорить Шевчишин.

Зрозуміло, що падіння цифрового "золота" та відтік грошей з криптофондів вплинув на падіння вартості Bitcoin ETF після запуску цього інструменту. Цей тренд враховував не тільки курс біткоїну, а й додаткові витрати, які несе фонд в роботі, каже Шевчишин. Таким чином, динаміка падіння склала 1-4%.

Але наразі ціна BTC знову йде угору: за даними Coinmarketcap, станом на 15 лютого він досяг відмітки у $52 тис. Цей показник наразі вважається рекордним у 2024 році. Логічно, що позитивна динаміка цифрового "золота" надихає інвесторів й надалі вкладати гроші загалом у криптовалюту та зокрема у Bitcoin ETF.

Чому відбувся відтік грошей зі спотових Bitcoin-ETF

Історія з відпливом коштів зі спотових Bitcoin ETF виглядає заплутано, каже Максим Орищак. Скоріш за все, причиною негативної динаміки став великий відтік саме із Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC).

"У перші три тижні після запуску спотових Bitcoin ETF з GBTC забрали $5,7 млрд. А в інші фонди «занесли" трохи більше $4 млрд. Виникає питання: як із Grayscale Bitcoin Trust ETF могли йти кошти, якщо він був лише запущений? Цікава особливість GBTC. Цей ETF не створювався з нуля, а конвертувався з трастового фонду, який вже існує». Максим Орищак аналітик ЦБТ

Варто зазначити, що до 11 січня 2024 року у Grayscale Bitcoin Trust ETF вже знаходилося понад $26 млрд у BTC. Саме із цих коштів і був відтік у перші три тижні після запуску спотових Bitcoin-ETF.

"Частині інвесторів не сподобалася висока комісія за управління (1,5%), тому вони перейшли до інших фондів. А хтось вирішив просто зафіксувати прибуток та вивести гроші з біткоїну", - продовжує Орищак.

Шевчишин відмічає, що загалом відтік інвесторів із Grayscale Bitcoin ETF продовжується, але його інтенсивність суттєво знизилася. Тобто, в середньому цей показник складає $100 млн на добу, проти середніх $500 млн на старті.

Орищак додає, що в якийсь момент негативна динаміка щодо Bitcoin ETF змінилася на позитивну. "На кінець четвертого тижня чистий приплив склав $1,6 млрд", - говорить експерт.

При цьому Шевчишин акцентує, що наразі залучення коштів у фонди Bitcoin ETF перебуває на початковій стадії. Корекція біткоїну трохи стримала приплив, хоча й була викликана, у тому числі перетіканням капіталу з Grayscale Bitcoin ETF.

"Річ у тому, що для розрахунку з інвесторами, що виходять з фонду, останньому необхідно продавати біткоїн в ринок для отримання живих грошей. Але коли падіння завершилося, ціна біткоїну відновилася, приплив капіталу лише посилився. Наприклад, 8 та 9 лютого приплив був одним із максимальних з моменту запуску ETF. І далі ця динаміка може зростати". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Подивитися на динаміку потоків Bitcoin ETF можна в таблиці, що наведена нижче (в млн доларів). Дані в автоматично та в режимі реального часу генеруються на платформі компанії Farside Investors.

Якою буда динаміка Bitcoin ETF станом на 14 лютого. Джерело: Farside Investors

Що чекає на ринок спотових Bitcoin ETF надалі

Експерти кажуть, що спотовий Bitcoin ETF - це новий інструмент, тож більшість великих брокерів та інституційних інвесторів ще не зробити остаточних висновків щодо його перспектив. Багато хто на крипторинку тільки зараз починає аналіз на предмет юридичних і фінансових ризиків.

"Самі представники Bitcoin ETF також дуже обережні. Вони вважають, що 11-ть фондів – це забагато, тож на дистанції залишиться половина чи ще менше. Це не применшує перспектив цього інструменту, але може говорити про менший приплив коштів у 2024 році, ніж очікували інвестори", - вважає Орищак.

Фінансовий радник Михайло Пацан в коментарі Delo.ua відзначає, що прогнозувати поведінку Біткоїн ЕТФ складно, адже на ринок впливають різні фактори:

Квітневий халвінг BTC може призвести до зростання ціни, що позитивно вплине на ETF.

BTC може призвести до зростання ціни, що позитивно вплине на ETF. Зростання інституційного інтересу до Bitcoin може стимулювати залучення коштів до ETF.

Волатильність біткоїну може негативно вплинути на настрої інвесторів.

"Загалом, я очікую, що протягом найближчих трьох місяців інтерес до біткоін ЕТФ буде зростати, а їх ціна буде збільшуватися". Михайло Пацан фінансовий радник

Згоден з перспективами щодо зростання акцій Bitcoin ETF й Орищак, оскільки на цей тренд прямо впливає курс цифрового "золота".

"У квітні відбудеться халвінг біткоїну. Це означає, криптовалюта до цього моменту має бути як мінімум на 25% вищою за рівень 1-го грудня 2023 року – тобто, вище $43 тис. за BTC", - говорить Орищак.

Зважаючи на те, що зараз курс Bitcoin знаходиться вище цієї планки (біля $52 тис. на момент публікації - прім.ред.), найближчим часом експерт не виключає ні падінь, ні подальшого зростання: "Як варіант, цифрове «золото" здатне просісти у лютому, а до початку квітня знову піднятися до $43 тис. або вище».