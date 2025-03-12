Криптобіржа Kuna припиняє роботу: засновник повідомив про терміни виведення коштів

Криптовалютна біржа Kuna закликала своїх користувачів вивести всі активи до 30 квітня у зв'язку з припиненням роботи платформи.

Про це повідомив засновник платформи Михайло Чобанян.

"Розіслали сьогодні листи про закриття KUNA. Цікаво, як цикл завершився у свій же день народження - 11 березня, рівно через 11 років. І знову магія одиниці. Значить, іду правильним шляхом", - написав він.

Чобанян попередив, що з 1 травня сервери вже не працюватимуть, і вивести кошти можна буде тільки через звернення по email. А це буде довго і незручно.

У листі засновник KUNA заявив, що "настав момент забрати свою крипту", і нагадав, що криптовалюта належить користувачам лише тоді, коли в них є ключі від холодних гаманців.

Він додав, що Kuna виконала своє призначення і "настав час закрити цей розділ". Чобанян також повідомив, що його наступні проєкти будуть у сфері GovTech і ШІ. За його словами, це будуть системи, засновані на новій формі управління — симбіократії.

Нагадаємо, за розпорядженням Держспецзв’язку криптобіржа Kuna була офіційно заблокована на території України. Інтернет-провайдери вже розпочали блокування доступу до платформи, а користувачі отримали відповідні попередження електронною поштою.

Михайло Чобанян – піонер криптовалютного ринку в Україні, а його проєкт криптобіржі Kuna став одним із найбільших майданчиків торгівлі криптою в Україні. Раніше в інтервʼю Delo.ua він висловив розчарування українським крипторинком та сумніви щодо його розвитку.