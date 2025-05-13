Золото снова дорожает после недельного минимума из-за тарифного послабления между США и Китаем

После падения до более чем недельного минимума накануне, во вторник, 13 мая, золото снова подорожало, поскольку покупатели воспользовались более низкими ценами. Давление на цены оказывало временное прекращение тарифной войны между США и Китаем, что привело к росту интереса к более рискованным инструментам и ослаблению позиций золота как надежного актива.

Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 08:39 по Киеву, спотовая цена на золото выросла на 0,6% до $3254,39 за унцию. На предыдущей сессии было отмечено падение на 2,7%. Фьючерсы на золото в США выросли на 1% до $3258,70.

В прошлом месяце США и Китай ввели взаимные карательные пошлины, что спровоцировало торговую войну. Но после двух дней переговоров в Женеве страны объявили о понижении тарифов на следующие три месяца.

"На текущих уровнях происходит определенная скупка золота как недооцененного актива, помогающего поддерживать цену, несмотря на общие лучшие перспективы глобального роста благодаря улучшению отношений между США и Китаем", — отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Золото, традиционно считающееся активом-убежищем во времена политической и экономической неопределенности, обычно растет в условиях низких процентных ставок.

Тем временем Citi прогнозирует продолжение краткосрочной консолидации в диапазоне $3000-3300 и снизил 0-3-месячный ценовой ориентир до $3150.

Спотовая цена на серебро выросла на 1,5% до $33,10 за унцию, платина подорожала на 1,2% до $987,85, а палладий прибавил 0,6% и достиг $950,95.

Руководитель Федеральной резервной системы Адриана Куглер заявила, что приостановка импортных сборов уменьшает вероятность того, что центральному банку США придется снижать процентные ставки в ответ на экономическое замедление.

Напомним, что в понедельник, 12 мая, цены на золото упали на 3% до $3224,34 после того, как США и Китай заявили, что договорились о снижении взаимных пошлин, что привело к росту доллара и снижению привлекательности драгоценного металла, как убежища во времена майской войны.