Несмотря на рекордные цены, импорт золота в Китай вырос до 11-месячного максимума

В прошлом месяце Китай импортировал больше всего золота, несмотря на рекордную стоимость драгоценного металла. Общий объем импорта золота в Китай достиг 127,5 тонн, что является 11-месячным максимумом, согласно опубликованным во вторник, 20 мая, таможенным данным.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Вloomberg.

Это на 73% больше, чем месяцем ранее, даже после того, как золото достигло исторического максимума в $3500 за унцию.

Рост импорта, вероятно, связан с тем, что Народный банк Китая в апреле выделил новые квоты на драгоценный металл некоторым коммерческим банкам, реагируя на сильный спрос со стороны институциональных и розничных инвесторов в разгар торговой войны. Центральный банк контролирует физические потоки слитков, обычно выдавая импортные лицензии и квоты только избранным банкам.

Инвесторы в Китае выкупали золото, чтобы застраховаться от растущей геополитической неопределенности, способствовавшей стремительному росту металла в начале этого года. Хотя в мае золото упало в цене в надежде на ослабление торговой напряженности, продолжающиеся покупки центральным банком с целью диверсификации от долларовых активов, как ожидается, еще больше поддержат цены в будущем.

Напомним, в апреле на фоне торговой войны с США в Китае вырос спрос на золотые изделия . Некоторые китайцы вкладывают все свои сбережения в золото или берут для этих целей кредиты, чтобы выиграть в будущем.